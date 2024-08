Castello di Spessa: (tanto) relax, buon vino e golf nel cuore del Collio

Avete bisogno di un'atmosfera che più intima non si può e di una tranquillità più che unica per trascorrere la seconda metà d'agosto, il mese per eccellenza del riposo e del raccoglimento interiore? L'ho trovata. Non è un'offerta pubblicitaria, bensì la segnalazione di un luogo incantevole dove rinfrescarvi, rilassarvi, scoprire e degustare, divertirvi e godere. Vi basta? Direi proprio di sì. Ora vi spiego tutto, andando con ordine. Dunque, il primo verbo enunciato è "rinfrescarvi" e il luogo migliore è nella piscina del summer club del Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa, incorniciata nel meraviglioso contesto del Collio, la zona vinicola per eccellenza del Friuli Venezia Giulia.

Il Castello di Spessa

Relax, buon vino e ottima cucina al Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa

Immergetevi nella splendida swimming pool con cascate, circondata dal verde del territorio e dai lussureggianti vigneti, e lasciate che il sole accarezzi la vostra pelle mentre vi rilassate a bordo vasca. Fate un tuffo nel benessere e nella tranquillità, visto che il summer club del Castello è il rifugio perfetto per sfuggire alla calura e vivere momenti di pura serenità. La piscina è posta su una terrazza naturale con una vista splendida, mentre l'idromassaggio panoramico è l'ideale per rigenerarsi in mezzo al verde dei prati.

La seconda necessità quando si è in ferie o in vacanza è il "relax totale": al Gazebo del Conte (Giacomo Casanova, che piacevolmente soggiornò diversi mesi nel maniero di Spessa nel 1700) dove potete benissimo rilassarvi in coppia in un ambiente davvero riservato. A disposizione i daybeds, i lettini doppi a baldacchino, oppure quelli prendisole sulla terrazza panoramica, così da riuscire a vivere un'esperienza sensoriale davvero unica, sorseggiando un aperitivo al intrigante Bistrot, oppure un delizioso calice delle famose bollicine targate Castello di Spessa.

Terza "necessità" è scoprire la cantina e i vini del Castello con visite e degustazioni. Con questo caldo torrido cosa c'è di meglio che rinfrescarsi visitando la freschissima cantina di affinamento, immergendosi nella storia e nella tradizione del territorio e concludere la visita con una degustazione dei pregiati vini dell'azienda, con i vigneti che circondano a vista d'occhio l'antico maniero medievale, sapientemente ristrutturato. Una cantina sotterranea, un vero bunker (rifugio) durante le guerre, che rimane tutto l'anno a una temperatura costante di 14°C. Un'atmosfera profumata dal nettare degli Dei, davvero fresca e rinvigorente. Da non perdere.

Infine divertirvi al Golf & Country Club a 18 buche con esperti istruttori che vi insegneranno uno degli sport più amati e rilassanti che esistano. A disposizione mazze e palline da far correre su un prato verde praticato tutto l'anno da professionisti e dilettanti provenienti da tutt'Europa. Ah, dimenticavo, e godere dello splendido panorama insieme a zucchine, melanzane, pomodorini, pesca e tanti altri buonissimi ingredienti di stagione, ordinando il menu Casanova de La Tavernetta al Castello, un vero omaggio alla freschezza dell'estate.

Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa

Via Spessa 1 - 34070 Capriva del Friuli (Go)

Tel 0481 808124