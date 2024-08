Dieci esperienze imperdibili da vivere sull’Isola d’Elba tra immersioni, whale watching e miniere

L'Isola d'Elba offre una vasta gamma di esperienze uniche che rendono le vacanze davvero indimenticabili. Ecco alcuni esempi:

L'Isola d'Elba offre esperienze uniche che rendono le vacanze indimenticabili

Immergersi nel relitto di una nave naufragata

La spiaggia dell’Ogliera è un angolo incantevole dell'isola d'Elba, caratterizzato da un'atmosfera tranquilla e da panorami spettacolari, grazie alle scogliere che la circondano. Le due piccole spiaggette offrono un rifugio ideale per chi cerca relax e bellezza naturale, lontano dalle affollate località turistiche. L’attrazione principale di questo luogo è senza dubbio il relitto dell'Elviscot, una nave affondata che è diventata un punto di riferimento per gli appassionati di immersioni. La possibilità di esplorare il relitto, situato a una distanza che si può raggiungere a nuoto, affascina sia sub professionisti che amatori, offrendo un'esperienza unica di storia e natura.

All‘Isola d‘Elba è possibile visitare un relitto di una nave (foto: Riccardo Burallli)

Il fondale marino che circonda il relitto è ricco di vita, rendendo le immersioni ancora più interessanti. Pesci colorati e variopinti coralli popolano quest’area, creando uno spettacolo sott'acqua che lascia senza fiato. Inoltre, la spiaggia dell’Ogliera si presta anche per il nuoto e lo snorkeling, risultando quindi una meta ideale per famiglie e gruppi di amici.

A un passo da Marte: visita al lago rosso delle Conche

Il Laghetto Rosso è un vero e proprio gioiello nascosto, dal fascino unico e suggestivo, che racconta la storia delle miniere di ferro dell’isola d’Elba. Questo luogo, spesso poco conosciuto, offre uno spettacolo visivo affascinante, dove i colori vibranti delle acque creano un contrasto sorprendente con il verde acceso della vegetazione circostante. La combinazione di minerali e acqua piovana ha dato vita a uno scenario che ricorda un paesaggio extraterrestre, con le sue tonalità calde che cambiano a seconda della luce e delle condizioni atmosferiche. Non è solo un sito panoramico, ma anche un'importante testimonianza del passato minerario della zona, che ha caratterizzato l'economia e la cultura dell'isola per secoli.

Il Laghetto Rosso è un vero e proprio gioiello nascosto (foto: R.Ridi)

Chi visita il Laghetto Rosso può anche approfittare per esplorare i sentieri circostanti, dove flora e fauna locali prosperano in un ecosistema unico. È un’ottima meta per gli appassionati di fotografia e per chi ama la natura, offrendo un’opportunità di contemplazione e relax in un ambiente incontaminato.

Avvistare le balene in una battuta di whale watching in barca a vela

L'esperienza di whale watching all'Isola d'Elba si presenta come un'opportunità unica per immergersi nella bellezza del mare e dei suoi abitanti. Partecipare a un'escursione guidata da un'educatrice ambientale specializzata permette non solo di osservare i cetacei nel loro habitat naturale, ma anche di comprendere l'importanza della conservazione degli ecosistemi marini. Durante l'attività, i partecipanti possono osservare le otto specie di cetacei che popolano l'area marina dell'Arcipelago Toscano, come il comune delfino, il globicefalo e la rare foche monache. L'educatrice offre spiegazioni approfondite sull'ecologia di ogni specie, i loro comportamenti e le minacce che affrontano, fornendo un quadro completo e coinvolgente.

Fare whale watching all'Isola d'Elba (foto: R.Ridi)

Inoltre, viene posto particolare enfasi sulle buone pratiche da seguire durante il whale watching. Queste pratiche non solo garantiscono la sicurezza degli animali, ma aiutano anche a minimizzare l'impatto umano sull'ambiente marino. Si imparano, ad esempio, le distanze sicure da mantenere durante gli avvistamenti e l'importanza di mantenere la calma per non spaventare le creature marine. Essere immersi in un'area così ricca di biodiversità come il Santuario dei Cetacei Pelagos, protetta da accordi internazionali tra Italia, Francia e Principato di Monaco, offre una bella opportunità di riflessione e responsabilità nei confronti del nostro mare.

All'Isola d'Elba è possibile avvistare i delfini

Il panorama dall’antica fortezza

La fortezza del Volterraio, situata sull'Isola d'Elba, è un luogo che incarna la bellezza e la storia, offrendo un'esperienza indimenticabile, soprattutto al tramonto. Questa struttura mastodontica, che si erge a 395 metri sul livello del mare, è un esempio straordinario di architettura militare, strettamente integrata nel panorama naturale che la circonda.

Panorama dalla fortezza Volterraio all'Isola d‘Elba 1/3 Fortezza Volterraio di notte sull'Isola d'Elba (foto: R.Ridi) 2/3 La Fortezza Volterraio sull'Isola d'Elba 3/3 Previous Next

Il panorama dal Volterraio è fenomenale: da un lato si possono ammirare le morbide colline centrali dell'isola con i loro ampi golfi meridionali, mentre dall'altro si scorge il golfo di Portoferraio, caratterizzato da una morfologia unica e da un'imponenza naturale che colpisce. Lo sguardo si spinge verso l'orizzonte, dove si possono scorgere l'isola di Pianosa e la maestosa silhouette dell'isola di Montecristo, passando per la selvaggia Capraia e culminando nelle montagne della Corsica. In questo contesto magico, il tramonto dipinge il cielo di sfumature rosate e dorate, creando un'atmosfera quasi surreale che rende la visita alla fortezza un’esperienza da vivere almeno una volta nella vita.

Sport, sport ed ancora sport all'Isola d'Elba

L'Isola d'Elba è un paradiso per gli amanti dello sport e offre un'ampia varietà di attività all'aperto per soddisfare ogni tipo di appassionato. Se sei un felice fanatico dell'attività sportiva, potrai approfittare dei suoi sentieri panoramici per il trekking e dell'ottimo clima per praticare sport acquatici come windsurf e vela. La varietà di spiagge è ideale per chi ama la bici, permettendo di esplorare angoli nascosti e godere di panorami mozzafiato.

Sull'Isola d‘Elba sono diversi i sentieri per fare trekking (foto: R.Ridi)

Se invece sei un appassionato con poco tempo a disposizione, l'Elba offre anche esperienze brevi e indimenticabili, come una partita a tennis in un contesto naturale incredibile o un giro in ebike tra le colline. E non dimentichiamo il golf, con campi che si affacciano sul mare, perfetti per rilassarsi dopo una giornata di avventure.

Alla ricerca delle tracce delle tartarughe

È meraviglioso scoprire che le tartarughe Caretta caretta stiano tornando a nidificare sulle spiagge dell'Elba! Questi incredibili animali marini affrontano molte sfide, soprattutto a causa della perdita di habitat e dell'inquinamento. Collaborare alla loro protezione è fondamentale per garantire la sopravvivenza delle specie e la salute degli ecosistemi marini. La presenza di tracce lasciate dalle tartarughe sulla sabbia è un segnale positivo, ma richiede anche attenzione e rispetto. È importante non disturbare i nidi e seguire le istruzioni fornite dagli esperti del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano.

Isola d‘Elba - Le tartarughe Caretta caretta tornano a nidificare sulle spiagge dell'Elba (foto: R.Ridi)

La segnalazione di avvistamenti e tracce alla Guardia Costiera aiuta a garantire che vengano adottate le misure di protezione necessarie per le uova e i piccoli. Inoltre, i corsi dedicati organizzati dal Parco possono fornire preziose informazioni su come riconoscere e proteggere questi nidi, oltre a sensibilizzare la comunità sulla necessità di conservare le tartarughe e il loro habitat. Ogni piccolo gesto conta nella lotta per la salvaguardia della biodiversità.

Scendere nel ventre della terra per visitare le miniere di ferro

La Miniera di magnetite del Ginevro offre un'esperienza unica per esplorare la storia mineraria dell'isola e comprendere le condizioni di vita dei minatori. Durante la visita, i partecipanti possono immergersi in un'atmosfera che riporta indietro nel tempo, osservando attrezzature e strumenti lasciati dai lavoratori prima della chiusura nel corso degli anni '80. Il percorso a quota +6 è ideale per chiunque voglia scoprire la miniera senza difficoltà, mentre il percorso a quota -24, con la discesa di 220 scalini, è per chi cerca un'esperienza più avventurosa e stimolante. In entrambi i percorsi, le guide forniranno informazioni dettagliate sulla vita quotidiana dei minatori, sulle loro sfide e sulle dinamiche della comunità che si era formata intorno all'attività estrattiva.

Una miniera di ferro all'Isola d'Elba (foto: R.Ridi)

Attraverso la visita, si avrà l'opportunità di comprendere l'importanza della miniera non solo dal punto di vista economico, ma anche culturale e sociale, rendendo questa esperienza un'importante occasione di apprendimento e riflessione sulla storia industriale dell'Isola.

Il santuario delle farfalle

Il Santuario delle farfalle è un angolo incantevole che offre un'opportunità unica di osservare e apprezzare la ricca biodiversità delle farfalle in un ambiente naturale protetto. Situato nel cuore dell'isola, il sentiero tematico permette ai visitatori di immergersi nella bellezza della natura, scoprendo alcune delle specie più affascinanti, come il Giasone e il Cleopatra. La varietà di habitat, caratterizzato da un mix di luce, freschezza e una ricca vegetazione floreale, è fondamentale per il ciclo di vita delle farfalle, che trovano qui un rifugio sicuro e abbondante nutrimento. L'estate è il periodo ideale per avvistare queste creature colorate, che danzano nel cielo mentre si posano sui fiori.

Al Santuario delle farfalle sono presenti oltre 50 specie

La presenza di oltre 50 specie, comprese quelle endemiche, rende il Santuario un luogo importante per la conservazione e lo studio della biodiversità, sottolineando l'importanza di preservare gli ecosistemi naturali. Per gli appassionati di natura e per chi desidera scoprire la bellezza dell'ambiente locale, una visita a questo santuario è un'esperienza imperdibile.

Cambiare ogni giorno spiaggia

L'isola d'Elba è davvero un paradiso per gli amanti del mare e offre una varietà di spiagge adatte a diversi gusti e stati d'animo. Ecco una breve guida per aiutarti a scegliere la spiaggia giusta per il tuo umore oggi. Biodola: Se cerchi una spiaggia elegante e ben attrezzata, la Biodola è perfetta. Con le sue acque cristalline e la sabbia fine, è ideale per una giornata di relax. Cavoli: Conosciuta per la sua vivace atmosfera, Cavoli è un'ottima scelta se desideri socializzare e goderti il sole, magari anche facendo un po' di movimento in acqua. Padulella: Questa piccola spiaggia è incastonata tra scogliere e offre un'atmosfera più tranquilla e riservata, perfetta se cerchi un angolo di paradiso lontano dalla folla.

La Spiaggia Sansone al tramonto 1/4 Spiaggia Padulella 2/4 Spiaggia la Biodola 3/4 Spiaggia Capo Bianco 4/4 Previous Next

Sansone: Con il suo mare turchese e il fondale roccioso, Sansone è ideale per gli appassionati di snorkeling. Non dimenticare le tue maschere! Sabbia o rocce: Se preferisci la sabbia, allora le spiagge come Biodola e Cavoli sono le più adatte. Se invece ami le rocce e le acque cristalline, Padulella e Sansone ti offriranno scenari mozzafiato. Marina di Campo: Perfetta per le famiglie, offre un’ampia scelta di servizi e intrattenimenti per i più piccoli, oltre a una bella passeggiata lungo il mare.

Alla scoperta dell’aleatico, l’antico vino che discende dagli etruschi di cui andava matto Napoleone

L'aleatico è un vino dal fascino unico, amato per la sua complessità e dolcezza. La sua storia affonda le radici nell'antichità, testimoniando una tradizione vitivinicola che si è evoluta nel tempo. Con la sua Docg (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) dal 2011, l'aleatico rappresenta non solo l'autenticità di un territorio, ma anche l’eccellenza della vinificazione italiana. Il processo di produzione dell’aleatico è affascinante: gli acini vengono accuratamente essiccati al sole, concentrando i loro zuccheri e intensificando i profumi. Questo metodo, tramandato di generazione in generazione, è ciò che conferisce al vino il suo sapore unico e inconfondibile. Il risultato finale è un vino con un palato ricco e complesso, capace di conquistare i palati più esigenti.

Godere un calice di vino al tramonto in spiagga all'Isola d'Elba (foto: Daniele Fiaschi)

Il colore brillante dell’aleatico, che varia dal rubino intenso al rosso granato, è accompagnato da un bouquet affascinante di aromi, che spaziano da note fruttate a sentori floreali e speziati. È ideale da abbinare con dessert, formaggi stagionati o anche da gustare da solo, per assaporarne appieno le caratteristiche. La storia leggendaria dell'aleatico, inclusa la predilezione di personalità illustri come Napoleone, ne fa simbolo di una tradizione vitivinicola che merita di essere conosciuta e celebrata. Una vera e propria esperienza sensoriale che può rapire chiunque lo assaggi.

Isola d‘Elba - le vigne di Aleatico (foto: R.Ridi)

Dove mangiare e dormire all'Isola d'Elba

Ristorante Sapereta - Porto Azzurro (Li)

Il ristorante Sapereta, situato a Porto Azzurro (Li), offre un'esperienza gastronomica unica combinando mare e campagna. La struttura, gestita dalla famiglia Ceregini, è immersa nella natura e circondata da vigneti, con un'attenzione particolare alla qualità e alla freschezza degli ingredienti.

Il Ristorante Sapereta 1/4 Particolare del Ristorante Sapereta 2/4 L'esterno del Ristorante Sapereta 3/4 L'azienda agricola Sapereta offre anche ospitalità 4/4 Previous Next

Il menu del varia in base alla stagionalità e si caratterizza per l'uso di prodotti locali, molti dei quali coltivati direttamente nell'orto del ristorante o provenienti da pescatori e allevatori dell'isola. La cucina è un omaggio alle tradizioni elbane, con piatti che mescolano sapientemente il mare e la terra. Inoltre, il ristorante offre una selezione di vini prodotti nella cantina Sapereta, che ha una lunga tradizione vinicola sull'isola d'Elba. L'ambiente è accogliente e familiare, ideale per chi cerca un'esperienza culinaria autentica in un contesto naturale e suggestivo.

Non solo esperienza gastronomica con il suo ristorante noto per l'uso di ingredienti locali e stagionali, ma anche ospitalità. Sapereta dispone di appartamenti per gli ospiti, situati a soli 50 metri dal ristorante. Questi alloggi, che includono monolocali, bilocali e trilocali, sono dotati di cucina, camera da letto e bagno privato. Alcuni sono di nuova costruzione, mentre altri sono stati ricavati dalle vecchie stalle dell'azienda agricola. Gli ospiti possono usufruire di una piscina con vasca idromassaggio e un campo da tennis.

Sapereta | Località Mola 73 - 57036 Porto Azzurro (Li) | Tel 0565 95033

Hotel Hermitage - Portoferraio (Li)

L'Hotel Hermitage, situato sulla splendida spiaggia della Biodola a Portoferraio, Isola d'Elba, rappresenta un'opzione di lusso per chi cerca una vacanza esclusiva e rilassante. Immerso in un contesto naturale unico, tra mare cristallino e vegetazione mediterranea, l'hotel offre una vasta gamma di servizi e attività per soddisfare ogni tipo di ospite.

Le camere, arredate con eleganza e comfort, sono dotate di balconi o terrazze con vista panoramica sul mare o sui giardini. Gli ospiti possono godere di una spiaggia privata attrezzata, piscine all'aperto, campi da tennis, e un campo da golf. L'hotel dispone anche di un centro benessere con trattamenti personalizzati, sauna e bagno turco, per un'esperienza di totale relax.

L‘Hotel Hermitage (foto: www.facebook.com/HermitageElba) 1/5 Una stanza dell‘Hotel Hermitage (foto: www.facebook.com/HermitageElba) 2/5 Una stanza superior dell‘Hotel Hermitage (foto: www.facebook.com/HermitageElba) 3/5 La vista al tramonto da una delle stanze dell‘Hotel Hemitage (foto: www.facebook.com/HermitageElba) 4/5 I campi da tennis dell'Hotel Hermitage (foto: www.facebook.comHermitageElba) 5/5 Previous Next

La ristorazione è uno dei punti di forza dell'Hotel Hermitage, con diversi ristoranti e bar che offrono una cucina raffinata basata su ingredienti freschi e locali. Piatti tradizionali toscani e internazionali vengono serviti in ambienti suggestivi, sia all'interno che all'aperto, spesso con splendide viste sul mare.

L'Hotel Hermitage è anche una scelta ideale per eventi e matrimoni, grazie ai suoi spazi eleganti e alla possibilità di organizzare cerimonie direttamente sulla spiaggia. Con la sua combinazione di lusso, servizi eccellenti e un'ubicazione mozzafiato, si conferma come una delle destinazioni più esclusive dell'Isola d'Elba.

Hotel Hermitage | Strada Provinciale della Biodola - 57037 Portoferraio LI | Tel 0565 9740