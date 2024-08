L'estate sta finendo? In camper no! Tre mini vacanze a misura di bambini

L'estate volge al termine, ma le avventure in camper non finiscono qui! Per chi desidera prolungare la magia delle vacanze prima di rientrare a scuola o al lavoro e creare ricordi indimenticabili con tutta la famiglia, Yescapa, piattaforma in Europa di camper sharing, propone tre itinerari entusiasmanti in Italia. Scopriamo insieme come trasformare gli ultimi giorni di vacanza in un'esperienza indimenticabile, tra parchi a tema, città d'arte e paesaggi mozzafiato a misura di bambini.

Itinerari family friendly in camper per godersi gli ultimi momenti prima del rientro a scuola. Foto: shutterstock

In Veneto in camper con i bambini: Gardaland e dintorni

Il lago di Garda è una delle mete più amate dai turisti, e Castelnuovo del Garda (Vr) con il suo famoso parco divertimenti Gardaland ne è il cuore pulsante. Ma questa zona offre molto di più di semplici giostre e attrazioni.

Gardaland a Castelnuovo del Garda. Foto: shutterstock

Gardaland: Un'esperienza imperdibile per grandi e piccini. Oltre alle classiche montagne russe e alle attrazioni acquatiche, Gardaland propone spettacoli, parate e aree tematizzate per vivere un'esperienza unica.

Dopo Gardaland:

Relax sul lago: Dopo una giornata intensa, cosa c'è di meglio di una passeggiata lungo le rive del lago di Garda? Molte aree di sosta offrono accesso diretto al lago, permettendoti di fare un tuffo o semplicemente rilassarti ammirando il panorama.

Dopo una giornata intensa, cosa c'è di meglio di una passeggiata lungo le rive del lago di Garda? Molte aree di sosta offrono accesso diretto al lago, permettendoti di fare un tuffo o semplicemente rilassarti ammirando il panorama. Natura Viva: Un safari a due passi da Gardaland! Scopri un'incredibile varietà di animali in un ambiente naturale ricreato.

Un safari a due passi da Gardaland! Scopri un'incredibile varietà di animali in un ambiente naturale ricreato. Sirmione: la perla del Lago di Garda. Visita il caratteristico borgo medievale, passeggia lungo le mura del castello scaligero e rilassati nelle famose terme.

la perla del Lago di Garda. Visita il caratteristico borgo medievale, passeggia lungo le mura del castello scaligero e rilassati nelle famose terme. Bardolino: Un borgo pittoresco con un centro storico ricco di vicoli e piazze, ideale per una passeggiata tranquilla e per degustare i vini locali.

Un borgo pittoresco con un centro storico ricco di vicoli e piazze, ideale per una passeggiata tranquilla e per degustare i vini locali. Peschiera del Garda: Una città fortificata con un centro storico affascinante e un porto turistico vivace.

Area sosta consigliata:

Area sosta Lazise - Gardaland: Situata a pochi minuti da Gardaland, offre tutti i servizi necessari per una sosta confortevole: carico/scarico acque, elettricità, Wi-Fi e spesso anche una piscina.

In Emilia-Romagna in camper con i bambini: tra parchi a tema e città d'arte

L'Emilia-Romagna è una regione che offre un mix perfetto tra divertimento, cultura e gastronomia. Mirabilandia è solo uno dei tanti motivi per visitarla.

Mirabilandia. Foto: shutterstock

Mirabilandia: Un parco divertimenti per tutte le età, con montagne russe adrenaliniche, attrazioni acquatiche e spettacoli coinvolgenti. Oltre al parco, potrai trovare un'area dedicata ai bambini più piccoli e un'area sportiva con campi da beach volley e calcio.

Dopo Mirabilandia:

Ravenna: Una città ricca di storia e arte. Visita i bellissimi mosaici bizantini della Basilica di San Vitale e del Mausoleo di Galla Placidia. Passeggia per le vie del centro storico e ammira i palazzi nobiliari.

Una città ricca di storia e arte. Visita i bellissimi mosaici bizantini della Basilica di San Vitale e del Mausoleo di Galla Placidia. Passeggia per le vie del centro storico e ammira i palazzi nobiliari. Forlì: Conosciuta come la "città del melo", Forlì offre un centro storico affascinante con la Rocca di Ravaldino e la Pinacoteca Civica.

Conosciuta come la "città del melo", Forlì offre un centro storico affascinante con la Rocca di Ravaldino e la Pinacoteca Civica. Cesena: Una città universitaria con un centro storico vivace e una ricca tradizione culinaria. Non perdere l'occasione di assaggiare la piadina romagnola.

Una città universitaria con un centro storico vivace e una ricca tradizione culinaria. Non perdere l'occasione di assaggiare la piadina romagnola. Rimini: Una delle località balneari più famose della Riviera Romagnola, con lunghe spiagge sabbiose e un vivace lungomare.

Area sosta consigliata:

Mirabilandia area camper: Situata all'interno del parcheggio del parco, è la soluzione ideale per chi vuole essere vicino a tutte le attrazioni. L'area è attrezzata con servizi igienici, carico e scarico acque e illuminazione.

In Sicilia in camper con i bambini: Etnaland e dintorni - un'avventura tra vulcani e parchi acquatici

La Sicilia, con la sua storia millenaria, i paesaggi mozzafiato e la ricca cultura, è una meta ideale per un viaggio in camper. Etnaland, vicino a Catania, è una delle attrazioni più famose dell'isola, perfetta per chi cerca divertimento e avventura.

Etnaland, vicino a Catania, è una delle attrazioni più famose dell‘isola. Foto: Facebook Etnaland

Etnaland: Un parco unico nel suo genere, che combina l'emozione delle montagne russe e delle attrazioni adrenaliniche con il relax delle piscine e delle spiagge artificiali. È un luogo ideale per trascorrere una giornata all'insegna del divertimento con tutta la famiglia.

Dopo Etnaland:

Catania: Una città ricca di storia e cultura, con un centro storico barocco dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Visita la Cattedrale di Sant'Agata, il Castello Ursino e il Teatro Massimo Bellini.

Una città ricca di storia e cultura, con un centro storico barocco dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Visita la Cattedrale di Sant'Agata, il Castello Ursino e il Teatro Massimo Bellini. Etna: Il vulcano più alto d'Europa offre escursioni guidate per ammirare crateri, grotte di lava e paesaggi lunari.

Il vulcano più alto d'Europa offre escursioni guidate per ammirare crateri, grotte di lava e paesaggi lunari. Taormina: Un borgo medievale arroccato su una scogliera, con un panorama mozzafiato sul Mar Ionio. Visita il Teatro Greco, il Palazzo Corvaja e passeggia per le vie del centro storico.

Un borgo medievale arroccato su una scogliera, con un panorama mozzafiato sul Mar Ionio. Visita il Teatro Greco, il Palazzo Corvaja e passeggia per le vie del centro storico. Acireale: Una città barocca famosa per le sue cascate di lava e per il carnevale.

Una città barocca famosa per le sue cascate di lava e per il carnevale. Gole dell'Alcantara: Un canyon scavato dalla lava dell'Etna, ideale per una nuotata rinfrescante.

Area sosta consigliata: