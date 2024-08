La cucina del ristorante AlMare in abbinamento ai vini di Mariotti e Di Sante

Seppia, calamari, gamberi, Shiso, nero di seppia e olio al Lemon Verbena. Inizia così la “Passeggiata al mare” di AlMare di Fano con a capo lo chef Antonio Scarantino. Un ristorante che è un tempio del culto del pesce del Mare Adriatico, illuminato dalla luce naturale e dai riflessi azzurri che si amplificano all’interno della grande sala ristorante. Il profumo è quello di una cucina che racconta le esperienze di vita di Scarantino e che lo rappresenta a pieno, inequivocabile la ricerca olfattiva degli ingredienti.

AlMare di Fano: un vulcanico mix tra i sapori e i profumi siciliani ed eseperienze dell'Adriatico

Un vulcanico mix tra i sapori e i profumi siciliani, con cui è cresciuto, il bagaglio di esperienze che lo hanno formato e l’Adriatico con il quale scambia suggerimenti e progetti virtuosi. Tra tutti la difesa strenua della materia prima, che sceglie personalmente, e un ardente desiderio di innovare pur rimanendo fedele alle sue radici. Mantra sono la semplicità e la qualità attraverso una preparazione attenta frutto di tecniche originali.

AlMare di Fano: una “Passeggiata al Mare” con lo chef Antonio Scarantino

Il risultato è autentico ed espressivo come il suo stile, che attinge alle radici della tradizione locale, trattandola con rispetto ma senza esserne sopraffatto o intimorito. A fianco della carta stagionale ama ogni giorno, a pranzo, proporre un primo e un secondo basati su un ingrediente che ha scovato nel suo giro al mercato. Può servirsi anche di verdure e ortaggi coltivati dai giovani agricoltori della zona, mentre tutto il resto della dispensa arriva da fornitori fidatissimi. Ma non solo prodotti e materie prime: nel tempio di AlMare non mancano le incursioni nelle cucine internazionali con metodi di cottura e tecniche globali, per arrivare a trovare le affinità elettive nel risultato finale.

Antonio Scarantino, chef di AlMare di Fano

Il menu “Passeggiata al mare” è carico di emulsioni vegetali, semi, bacche e polveri di frutta e verdura che si addensano sulle consistenze proteiche di pesci e crostacei per una intensità gustativa senza precedenti. Esempi assoluti: Carpaccio di tonno Balfegò, mole verde, Poblano croccante e polvere di Sansho mentre tra i primi piatti svettano i Tagliolini alle alghe, calamari, mazzancolle di Manfredonia e Verdello. I due secondi sono elaborazioni pittoriche: Frittura di gamberi, calamari, piccoli pesci e verdure con emulsione vegetale al limone e ancora Branzino alla brace, misticanza e verdure fermentate. Intero menu degustazione si trova qui

AlMare di Fano: i vini di Mariotti e Di Sante in abbinamento al menu

Il percorso di abbinamento è affidato a due storiche aziende vitivinicole, riferimento del bere bene del territorio che coltivano uve di Bianchello del Metauro, Doc ultra cinquantenne della provincia di Pesaro e Urbino nella valle dell’omonimo fiume, che gode di un microclima tenero che garantisce freschezza e modernità di profumi e sapori. E a proposito di questo fiume storico, Tacito racconta che le sorti della Battaglia del Metauro, nel lontano 207 a. C., tra Roma e Cartagine, furono segnate da questo vino. Infatti, i cartaginesi di Asdrubale, per il troppo bere, ebbero la peggio contro l’esercito romano.

Tommaso Di Sante, dell'omonima cantina 1/5 Tommaso Di Sante in una delle sue vigne 2/5 Per arrivare da Mariotti si percorre l’antica consolare Flaminia 3/5 Una serata alla Cantina Mariotti 4/5 Cantina Mariotti ha un vignetto di 13 ettari 5/5 Previous Next

Lo raccontano sapientemente le cantine Di Sante e Mariotti. Per raggiungere la prima si sale da Fano, fra l’eremo di Monte Giove e le terme di Carignano, dove lo sguardo si perde tra le colline e il mare nonché tra il verde dominante e l’azzurro cielo. Qui Tommaso Di Sante, figlio di una generazione di appassionati di vino, conduce insieme a suo padre Roberto e la moglie Gigliola l’azienda di famiglia improntata al biologico: 30 ettari di vigneto e un uliveto di circa 4 mila piante, alcune secolari che si stagliano sulla grande cantina (Via Antinori, 28 - Fano).

Gi abbinamenti proposti dalla Cantina di Sante

Agape spumante brut

Giglio Bianchello del Metauro Doc Superiore Biologico

Oltre Marche Bianco Igt Biologico

Illa Marche Rosato Igt Biologico

Per arrivare da Mariotti si percorre l’antica consolare Flaminia, che da Fano raggiunge la Gola del Furlo, Riserva Naturale. Siamo a Montemaggiore di Colli al Metauro, azienda di Cesare e Patrizia Mariotti. Un vigneto di 13 ettari sui quali coltiva uve di Bianchello del Metauro Doc, altri bianchi e rossi oltre all’olio extra vergine di oliva. Lo scenario è quello di una vigna giardino con piante di limoni, fiori e erbe aromatiche (via delle Cave, 3 - Montemaggiore al Metauro).

Gli abbinamenti proposti dalla Cantina Mariotti

Riflessi Bianchello del Metauro Doc

Poggioterso Marche Igt Bianco

Piandeifiori Bianchello del Metauro Doc Superiore

Ristorante AlMare - Fano

Via Ruggero Ruggeri 2 - 61032 Fano (Pu)

Tel 0721 969727