Un'estate di divertimento per tutta la famiglia all'Alpin Arena Senales

L'estate in montagna è quel momento dell'anno che tutti, grandi e piccoli, aspettano con ansia per riposare e rigenerarsi facendo lunghe passeggiate; ma è anche un momento per divertirsi e provare nuove emozionati esperienze con tutta la famiglia. Spesso mettere tutti d'accordo sulle attività da svolgere non è semplice, ma salendo a 2000 metri all'Alpin Arena Senales, l'area che si sviluppa intorno al comprensorio degli impianti del ghiacciaio della Val Senales vicino al piccolo borgo di Maso Corto (BZ), ognuno troverà quella che fa per sé.

Alpin Arena Senales: Mountaincarts Lazaun, dette anche le “Ferrari delle Alpi”.

Mountaincarts Lazaun, le “Ferrari delle Alpi”

Qui sono numerose le attrazioni per passare una piacevole giornata di sole, al fresco e in allegria, come per esempio i Mountaincarts Lazaun, dette anche le “Ferrari delle Alpi”. Si tratta di un tragitto di 4 chilometri ad alto tasso di adrenalina; si scende dalla stazione a monte di Lazaun fino a valle - senza motore - su un sentiero boschivo da percorrere a tutta velocità. Questa avventura è adatta ai ragazzi sopra i 10 anni e i 140 cm di altezza ma i più piccoli possono provare in sicurezza insieme a un adulto. I Mountaincarts possono essere noleggiati presso lo Sportservice Erwin Stricker dal 29 giugno al 6 ottobre, ogni martedì, giovedì, sabato e domenica. La restituzione avviene sempre presso la stazione a valle di Maso Corto. Dal 5 al 18 di agosto i Mountaincarts sono disponibili tutti i giorni.

Cabrio Adventure, il brivido dell'avventura

L'estate 2024 porta con sé un'incredibile novità per gli amanti dell'avventura e della natura: la nuova Funivia Ghiacciai, ovvero, Cabrio-Adventure. Questa esperienza unica e pazzesca permette di salire su una "cesta" panoramica posizionata sul tetto della funivia, capace di ospitare fino a dieci persone. Immagina di ammirare uno straordinario panorama montano, con vista su ben 126 cime, tutte oltre i tremila metri, abbracciando tre Paesi: Italia, Austria e Svizzera.

Alpin Arena Senales: Cabrio Adventure, la nuova Funivia Ghiacciai

Per vivere questa avventura "scoperta" e catturare foto mozzafiato a 360 gradi, è richiesto un costo aggiuntivo di 10,00 euro oltre al prezzo normale del biglietto. La destinazione finale è il Glacier Hotel a 3.212 metri, l'hotel più alto d'Europa, e il Glacier Ristorante Grawand, dove è possibile gustare un pranzo speciale. Da qui, un breve percorso ti porta alla piattaforma panoramica Iceman Ötzi Peak, situata a 3.251 metri sul livello del mare, da cui godere di una vista impareggiabile sulle Alpi circostanti. Questa esperienza promette di rendere l'estate indimenticabile, unendo il brivido dell'avventura alla meraviglia della natura alpina.

Ferrata Larix & Sentiero Alpin Trail , per veri amanti della montagna

Un'opzione di divertimento imperdibile è la Via Ferrata Larix e il sentiero escursionistico Alpin Trail. Costruita solo due anni fa, la Larix (dal latino per larice) offre una serie di ponti sospesi, entusiasmanti teleferiche e un percorso escursionistico che regala vedute mozzafiato. Questa via ferrata, di media difficoltà, inizia ai piedi della maestosa cascata del Kurzrasbach e termina alla pittoresca baita Teufelsegg. Per affrontare questo percorso lungo 1,8 km, con un dislivello di oltre 400 metri e una durata di circa 3 ore e mezza, è necessaria l'attrezzatura adeguata, facilmente noleggiabile a Maso Corto.

Alpin Arena Senales: Via Ferrata Larix

Parallelamente alla via ferrata, si snoda il sentiero escursionistico Alpin Trail, che consente di osservare e accompagnare gli scalatori lungo il percorso. Dopo l'avventura, il ritorno può essere facilitato utilizzando la seggiovia Roter Kofel. Questa combinazione di arrampicata e trekking offre un'esperienza unica e coinvolgente, perfetta per gli amanti della montagna e dell'avventura.

Alpin Arena Senales: sentiero escursionistico Alpin Trail

Due parchi avventura per un'estate indimenticabile

Il progetto di sviluppo turistico di questa zona dell'Alto Adige è un vero e proprio viaggio nell'avventura e nella scoperta, pensato per soddisfare ogni tipo di visitatore. Tra le novità più entusiasmanti ci sono due parchi avventura che promettono esperienze uniche per famiglie, sportivi ma anche amanti della tranquillità e della natura.

Il primo è l'Ötzi Rope Park, dedicato alla mummia più antica del mondo, rinvenuta proprio in Val Senales. Questo parco avventura, situato in una magnifica gola naturale, offre 13 percorsi e ben 180 piattaforme sospese, con altezze che variano dai 3 ai 30 metri, rendendolo adatto a tutti, dai più piccoli agli adulti. Tra le attrazioni più emozionanti spiccano l'altalena gigante, che regala una vertiginosa traiettoria di 40 metri con una caduta libera di 10 metri, e una zip-line che sfreccia sopra un lago, coprendo una distanza totale di 1.100 metri.

Alpin Arena Senaes: zip-line del parco avventura Ötzi Rope Park

Il secondo parco è l'ArcheoParc Val Senales, un vero e proprio museo a cielo aperto che permette di fare un salto indietro nel tempo di 5.300 anni, alla scoperta della vita dell'“Uomo venuto dal ghiaccio” e della sua famiglia.

Alpin Arena Senales: divertimento per tutta la famiglia

Qui, i visitatori possono esplorare la mostra "Ma Ötzi, dove viveva?", assistere a dimostrazioni di antiche tecniche di accensione del fuoco, osservare il luogo del ritrovamento attraverso un cannocchiale, e partecipare a laboratori interattivi, tra cui la capanna del pane e il pontile della piroga monossile. Un'esperienza che unisce avventura, storia e natura in un'unica, affascinante offerta turistica.

Dopo tanto divertimento, dove dormire?

Smart Hotel Firn - Madonna di Senales

Se cerchi una struttura accogliente in Val Senales tra dolci pendii e verdeggianti boschi, lo Smart Hotel Firn Madonna di Senales (BZ) è la scelta perfetta. Le camere sono spaziose e molte hanno un balcone dove godere dell'aria fresca della montagna già al mattino, la colazione a buffet offre un'ampia selezione di prodotti regionali per iniziare la giornata con la carica giusta.

Lo Smart Hotel Firn

Dall'hotel si può partire per esplorare sentieri escursionistici e ciclabili, che portano a malghe e rifugi tipici che invitano ad una sosta e ad un goloso pranzo ristoratore. Dopo una giornata immersi nella natura, non c'è nulla di più gratificante di una pausa rilassante in sauna o un tuffo rigenerante nelle acque della piscina coperta.

Smart Hotel Firn | Madonna di Senales 113 - 39020 Senales (Bz) | Tel 0473 055510

Glacier Hotel Grawand - Maso Corto

La seconda proposta si trova a 3000 metri di altitudine immersi nella natura più incontaminata e l'aria è frizzantina anche in piana estate; siamo al Glacier Hotel Grawand, l'hotel più alto d'Europa a Maso Corto (BZ). Un luogo unico, dove le camere d'hotel si affacciano direttamente sulle piste e sui sentieri escursionistici, nella cornice di una natura maestosa e un panorama impareggiabile su ben 126 vette da togliere il fiato. Un mix perfetto di opposti che si attraggono, tra il calore della sauna e i ghiacci perenni, piaceri locali e ospiti internazionali, sport invernali e le fresche estati d'alta quota.

Il Glacier Hotel Grawand

Le camere in stile alpino sono spaziose, calde e accoglienti; qui l'inquinamento luminoso non esiste e direttamente dal proprio letto è possibile addormentarsi ammirando lo spettacolo di migliaia di stelle che risplendono nel cielo limpido. La mattina ad accogliere gli ospiti una ricca colazione a buffet la sera, dopo una giornata tra la natura e i ghiacci, il piacevole calore della sauna più alta d'Europa. Il Glacier Hotel Grawand, che durante la stagione estiva rappresenta il posto ideale dove consumare un buon pranzo con piatti tradizionali al Glacier Ristorante Grawand, mentre, a partire dal 20 settembre 2024, aprirà le proprie camere a ospiti e atleti per tutta la stagione invernale.

Glacier Hotel Grawand | Sede Maso Corto 12 I 39020 Senales (Bz) | Tel 0473 662118