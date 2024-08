Vacanze tra golf e relax nei Mira Hotels & Resorts in Toscana, Puglia e Sicilia

Per gli appassionati di golf, Mira Hotels & Resorts ha creato oasi uniche dove natura e gioco si intrecciano. Che sia il verde lussureggiante della Maremma, il sole del Salento o la tranquillità della campagna siracusana, ogni campo a 18 buche è un'esperienza indimenticabile. Riva Toscana Golf Resort & Spa, Acaya Golf Resort & Spa e Borgo di Luce I Monasteri Golf Resort & Spa offrono non solo un percorso impegnativo, ma anche un'oasi di relax e benessere.

I Mira Hotels & Resorts per un soggiorno tra golf e relax

Golf e relax nei Mira Hotels & Resorts: i tre indirizzi

Riva Toscana Golf Resort & Spa a Follonica (Gr)

Oltre a godere dei rituali e dei trattamenti della Naturae Spa e a viaggiare tra i sapori del Ristorante Paspalum, al Riva Toscana Golf Resort & Spa di Follonica (Gr), gli amanti del green realizzano il sogno di colpire la pallina guardando un orizzonte che si tinge di rosso al tramonto. È un suggestivo percorso da 18 buche, 12 delle quali vista arcipelago, concepito dal genio di Giulio Cavalsani, capace di coniugare le unicità naturali del territorio con le caratteristiche di una sfida tecnica e avvincente. Il disegno non è mai uguale o ripetitivo: tecnici par 4 dog-leg sono seguiti da insidiosi par 3 o da lunghi par 5 in salita e in discesa per creare una successione divertente e memorabile.

Dai larghi fairways in bermuda, spesso circondati da fitti filari di olivi, si possono godere panorami unici sul Golfo di Follonica e sull'isola d'Elba. Grazie al progetto Stay & Play around Tuscany del Consorzio Maremma, una convenzione consente inoltre agli ospiti del resort di giocare in tutti i campi del territorio: Toscana (Pelagone), Punta Ala, Argentario, Saturnia, con supplemento di 20 euro a green fee. Il pacchetto comprende pernottamento, un green fee 18 buche al giorno presso il Riva Toscana Golf Club (incluso); accesso al campo pratica; trolley manuale sul percorso di Riva Toscana (salvo disponibilità); speciale Golf Gift; possibilità di prenotazione golf cart e lezioni Mira Academy; un accesso al giorno al percorso spa (inclusa vasca idromassaggio esterna riscaldata); accesso alle piscine esterne, vasca idromassaggio riscaldata; kit spa con telo, ciabattine e accappatoio; parcheggio riservato e wi-fi gratuito, a partire da 98 euro a persona per notte.

Riva Toscana Golf Resort & Spa | Strada Provinciale 152 km - 58022 Follonica (Gr) | Tel 0566 028036

Acaya Golf Resort & Spa a Lecce

Tempio del benessere, qui sublimato nella spa e nell'Health Club Rinnova, l'Acaya Golf Resort & Spa di Lecce è un sogno che diventa realtà per i patiti del green. Realizzato dal famoso studio americano Hurdzan&Fry, il primo campo da golf a 5 stelle Superior Bvga di tutto il Sud Italia è adatto sia ai golfisti professionisti che ai principianti. Rinomato a livello internazionale, si tratta di un percorso su 18 buche ideato sulla costante ricerca della perfetta armonia tra gli elementi naturali tipici del terreno e le modalità dei colpi, che negli anni ha ospitato anche importanti gare di alto livello. Con un par fissato a 71 metri e disseminato di dettagli come una cascata mozzafiato, il campo è al centro di allettanti pacchetti vacanza che coinvolgono anche tutta la famiglia. I neofiti del Green possono approfittare delle lezioni di golf con il maestro professionista Pgai Vittorio Mori con i “Driving Range Experience”.

Valido per tre o più notti, Stay & Play propone pernottamento, un green fee 18 buche al giorno presso l'Acaya Golf Club per persona; accesso al campo pratica; pull trolley; possibilità di prenotazioni tee time, golf cart e lezioni Mira Academy; accesso alle piscine esterne e solarium, al fitness center e accesso giornaliero di due ore al percorso Spa per persona. Servizio spiaggia giornaliero garantito fino al 30 settembre comprensivo di un ombrellone a partire dalla seconda fila, due lettini, un telo mare per persona e servizio navetta da/per l'Ultima Spiaggia delle Cesine, parcheggio riservato. A partire da 92 euro a persona a notte. Possibilità di scegliere tra trattamento di prima colazione o mezza pensione.

Acaya Golf Resort & Spa | Strada Comunale di Acaya 2 km - 73029 Acaya (Le) | Tel 0832 861385

Borgo Di Luce I Monasteri a Siracusa

In un ex-monastero benedettino a 18 km da Siracusa e a 20 km dal mare che oggi è un santuario del relax impreziosito dai sapori del ristorante Le Ninfee e dai trattamenti di un gioiello del benessere olistico come la Zagara Spa, golf, wellness e tradizione siciliana condividono spazio e tempo. Integrato nell'abbraccio mediterraneo che include 200 ettari di parco con limoneti e carrubi, piante di aranci, mandarini e fichi d'India, il campo da golf 18 buche par 71 di Borgo Di Luce I Monasteri regala un'esperienza di gioco avvincente che gode della brillante progettazione degli architetti David e Vincenzo Mezzacane. Il percorso si snoda per 6.520 metri su un territorio vario e circondato da candide colline di pietre calcaree che aggiunge a ogni colpo un florilegio di suggestioni ispirate da colori e profumi dell'isola.

Il pacchetto "Stay & Play" pensato per tre o più notti, include pernottamento, un Green fee 18 buche al giorno a persona al golf club; accesso al campo pratica; pull trolley (previa disponibilità); speciale golf gift; possibilità di prenotazioni tee time, golf cart e lezioni Mira Academy; accesso al percorso Zagara Spa (60 minuti) e alla piscina esterna e solarium; parcheggio riservato. A partire da 100 euro a persona a notte. Possibilità di scegliere tra trattamento di prima colazione o mezza pensione.

Borgo Di Luce I Monasteri | Traversa Monasteri di Sotto 3 - 96100 Siracusa | Tel 0931 1849044