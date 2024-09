Hotel Le Fontanelle: lusso e relax nel cuore del Chianti

Nascosto tra le dolci colline del Chianti Classico, Hotel Le Fontanelle è molto più di una semplice struttura ricettiva. È un omaggio alla storia, alla cultura e alla bellezza della Toscana, un progetto nato dalla passione della famiglia Bolfo per il proprio territorio.

Le origini di questo gioiello risalgono al XIII secolo, quando un piccolo borgo rurale sorgeva in questo punto strategico. Oggi, dopo un attento restauro che ha preservato l'anima del luogo, è un’oasi di pace e benessere, dove il tempo sembra fermarsi. Le antiche mura in pietra, i soffitti con travi a vista e i pavimenti in cotto raccontano storie di un passato lontano, mentre i comfort moderni e i servizi esclusivi garantiscono un soggiorno all'insegna del lusso.

Dietro al successo di Hotel Le Fontanelle c'è la passione e l'impegno della famiglia Bolfo. Da anni impegnata nella valorizzazione del territorio, la famiglia ha saputo trasformare un sogno in realtà, creando un luogo unico e indimenticabile.

Le camere, caratterizzate da arredi ricercati e dettagli che richiamano lo stile rustico toscano, offrono viste panoramiche mozzafiato sulla campagna circostante. Alcune sistemazioni, situate nella vicina Villa Il Mandorlo, dispongono di giardini privati, ideali per momenti di relax all'insegna della privacy.

Le 36 camere di Hotel Le Fontanelle sono un invito a immergersi nell'atmosfera autentica della Toscana. Ciascuna di esse, dalle Suite alle Classic, è un'oasi di tranquillità, arredata con gusto e attenzione ai dettagli. Materiali naturali, tessuti pregiati e mobili d'epoca creano un'atmosfera calda e accogliente. Una parte delle camere è situata nella suggestiva Villa Il Mandorlo, una dépendance a pochi passi dalla struttura principale. Qui, gli ospiti possono godere di una maggiore privacy e di un'atmosfera ancora più intima.

Un plus dell'hotel è il ristorante La Colonna, dove lo chef Francesco Ferrettini propone una cucina creativa che celebra i sapori autentici della tradizione toscana. Utilizzando esclusivamente prodotti locali di alta qualità, lo chef crea piatti che deliziano il palato e raccontano la storia del territorio.

La terrazza panoramica, aperta durante la bella stagione, offre un'ambientazione suggestiva per cene all'aperto, con vista sui vigneti. Durante l’estate, gli ospiti possono infatti cenare sulla Terrazza Belvedere, circondati dai vigneti e sotto un cielo stellato. In più, a bordo delle piscina esterna, c'è Al Fresco Pool Bar, il luogo perfetto per un pranzo informale o un aperitivo al tramonto, con lo sfondo suggestivo del paesaggio circostante.

Per gli amanti del benessere, Hotel Le Fontanelle offre un'ampia gamma di servizi, tra cui una piscina interna riscaldata, una sauna, un bagno turco e una palestra attrezzata. Il The Health Club è il luogo ideale per rilassarsi e rigenerarsi, circondati da un'atmosfera di pace e tranquillità. All'esterno, una piscina a sfioro si integra perfettamente nel paesaggio circostante, offrendo un'oasi di frescura durante i mesi più caldi. L'hotel propone numerose attività ed esperienze personalizzate per soddisfare ogni esigenza degli ospiti. Dalle degustazioni di vino nella cantina di proprietà, Vallepicciola, ai tour in bicicletta alla scoperta dei borghi medievali, fino alle lezioni di cucina e ai pic-nic romantici tra i vigneti, ogni soggiorno a Le Fontanelle è un'opportunità per vivere a pieno la Toscana più autentica.

«Hotel Le Fontanelle, insieme all’hotel The Club House e cantina Vallepicciola, sono la massima espressione di un’esperienza di lusso autentico nel cuore del Chianti, dove comfort e bellezza si uniscono per creare un ambiente unico, che ti fa sentire come a casa» le parole della general manager Phoebe Farolfi.

SP 408 - Km 14.7 Loc. Pianella, 53019 Castelnuovo Berardenga (Si)

Tel 0577 35751