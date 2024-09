Nuh Osteria Contemporanea, una piacevole scoperta nel cuore di Tivoli

Nel cuore di Tivoli (Rm), di fronte a una delle uscite di Villa D'Este, in una delle zone meno turistiche della città, Nuh Osteria Contemporanea è un'oasi di gusto e sostenibilità. Un'esperienza culinaria autentica, dove la tradizione incontra l'innovazione, raccontando una storia di passione e impegno per l'eccellenza.

Gli interni di Nuh Osteria Contemporanea

Nuh Osteria Contemporanea: una cucina che racconta un territorio

Nata dalla passione di Andrea Rinaldi e Isabella Capriotti, Nuh è molto più di un semplice ristorante. È un luogo dove la convivialità incontra l'eleganza, e dove ogni piatto è un racconto del territorio. Con un'esperienza maturata nei migliori ristoranti d'Italia e all'estero, lo chef Rinaldi propone una cucina creativa e stagionale, che esalta la freschezza degli ingredienti e la semplicità dei sapori.

Cosa si mangia da Nuh Osteria Contemporanea

Il menu di Nuh è un viaggio sensoriale che cambia con il ritmo delle stagioni. Ogni piatto è una sinfonia di sapori, texture e profumi, frutto di un attento lavoro di selezione e di preparazione degli ingredienti. In carta il menu propone anche tre percorsi degustazione: mare (65 euro), terra (60 euro), vegetale (50 euro) con 4 portate più la piccola pasticceria, oltre ai loro lievitati con sole farine di grani antichi dell’Azienda agricola La Viola e olio dell’Azienda Capriotti.

Cardoncello stufato ai 3 agli di Nuh Osteria Contemporanea 1/4 Crudo di aguglia imperiale, frutti rossi, foglia di cappero di Nuh Osteria Contemporanea 2/4 Tartare di scottona di fassona piemontese, porro bruciato e brodo speziato di Nuh Osteria Contemporanea 3/4 Dolce del giorno a base di frutta di stagione di Nuh Osteria Contemporanea 4/4 Previous Next

I menu degustazioni non vanno però intesi come “fissi” perché verranno cuciti su misura del cliente, in base ai suoi gusti e alle sue esigenze. Tra gli antipasti troviamo: tartare di fassona piemontese del Consorzio Coalvi servita con polvere di porro bruciato e brodo speziato; carpaccio di pescato del mar Tirreno, loro salsa ponzu, coulis ai frutti rossi, capperi e cipolla in osmosi; uovo carbonara dell’azienda San Bartolomeo di Viterbo, biscotto al pepe, uovo cotto al vapore, crema carbonara, guanciale Alverese dei castelli e vellutata di pecorino romano Caseificio Petrucci di Amatrice. Si passa ai primi piatti con la fettuccina acqua e farina (Pastificio 28 Pastai), pomodorino alla brace marinato con mentuccia e vaniglia, infine dadolata di pesce bianco di stagione; pacchero Pietro Massi gratinato (al forno) farcito con ragù di vacca vecchia, cruditè di zucchine romanesche locali e grana di pecora. I secondi si aprono con un piatto che è l’emblema della sostenibilità: la vacca alla cenere con il suo concentrato, erbe amare ai ferri ed emulsione di bagna cauda. Si prosegue con il carciofo romanesco arrostito al pesto romano (una preparazione che riprende il pesto di basilico ma con ingredienti laziali quindi pecorino, alici, menta) e con il pescato del giorno alla cacciatora di asparagi alla brace e paprika affumicata. Infine, i dolci come la zuppetta di fragole marinate alla mentuccia romana, crumble di mandorle grezze (Azienda Iurilli) e spuma di latte e limone; cioccolato 68% sale di Trapani, crema e zafferano; la “nostra” charlotte lamponi e chantilly.

Nuh è un ristorante che crede fermamente nella sostenibilità. Gli ingredienti utilizzati provengono principalmente dall'Azienda Agricola Capriotti, garantendo la freschezza e la qualità dei prodotti. Inoltre, lo chef presta particolare attenzione allo spreco alimentare, utilizzando ogni parte degli ingredienti per creare piatti unici e gustosi.

Cosa si beve da Nuh Osteria Contemporanea

La carta dei vini di Nuh è un vero e proprio tesoro per gli appassionati. Oltre 250 etichette provenienti dalle migliori regioni italiane vi aspettano, con un focus particolare sui vini laziali, scelti da Capriotti, esperta sommelier. E per chi preferisce un dopocena all'insegna dell'eleganza, può scegliere tra circa 40 referenze di distillati.

Andrea Rinaldi e Isabella Capriotti di Nuh Osteria Contemporanea

Nuh Osteria Contemporanea, un'atmosfera intima e raffinata

Come detto, la sostenibilità è al centro del progetto Nuh. Oltre a una cucina che privilegia prodotti a km zero, l'arredamento è stato realizzato con materiali eco-friendly, come il legno massello ricavato da alberi locali. La scelta di fornitori locali, come i pescatori del litorale tirrenico, sottolinea l'impegno del ristorante a valorizzare il territorio e a ridurre l'impatto ambientale.

Nuh Osteria Contemporanea

Via della Missione, 56 - Tivoli

Tel 0774 282912