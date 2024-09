Locanda Le Logge: storia, natura e gusto nel cuore delle Marche

Le Marche: un nome che racchiude in sé una pluralità di esperienze. Perché solo questa regione porta un nome al plurale? Semplice: perché qui troverete tutto ciò che il cuore desidera. Dalle dolci colline alle vette maestose dei Monti Sibillini, dalle antiche città d'arte alle spiagge dorate, dalle tradizioni culinarie più autentiche ai borghi medievali più suggestivi: nelle Marche ogni angolo è una scoperta, ogni esperienza è unica. Come Urbisaglia (Mc), un nome che evoca antiche civiltà e paesaggi mozzafiato, e che è la cornice perfetta per un'esperienza indimenticabile. E al centro di questo borgo ricco di storia, troviamo la Locanda Le Logge, un'oasi di charme e autenticità che vi conquisterà con la sua ospitalità calorosa e la sua cucina raffinata.

Lo chef Andrea Tombolini, insieme a sua madre Natalina di Locanda Le Logge. Foto: Vanessa Illi

Un tuffo nel passato alla Locanda Le Logge

Nata nel cuore del Palazzo Brunelli, un tempo fulcro della vita sociale di Urbisaglia, la Locanda Le Logge offre un'esperienza unica. Le sue antiche logge, che si affacciano sul cuore del castello medievale, accolgono oggi ospiti in cerca di un'atmosfera elegante e rilassante. Le sei camere, ciascuna con il suo carattere, offrono comfort moderni e un tocco di romanticismo, grazie ai soffitti a travi a vista e agli arredi raffinati. Il ristorante, menzionato in numerose guide, delizia i palati con piatti della tradizione marchigiana, preparati con ingredienti freschi e genuini. Un connubio perfetto tra storia e modernità, la Locanda Le Logge è il luogo ideale per scoprire le bellezze delle Marche

Un viaggio nel gusto a Locanda Le Logge

Il ristorante della Locanda Le Logge è un vero e proprio tempio del gusto. Lo chef Andrea Tombolini, insieme a sua madre Natalina, propone una cucina tradizionale marchigiana rivisitata in chiave moderna, utilizzando esclusivamente prodotti locali e di stagione. Ogni piatto è un'esplosione di sapori e profumi, capace di soddisfare anche i palati più raffinati.

Ravioli di ricotta con zucchine pinoli zafferano di Locanda Le Logge. Vincisgrassi di Locanda Le Logge. L'oca arrosto di Locanda Le Logge. Fico al forno con prosciutto gorgonzola e pane aromatizzato di Locanda Le Logge. Triglia, puntarelle, cicoria, farro soffiato, pinoli tostati, maionese al fumetto di triglia di Locanda Le Logge. Crema di melone con prosciutto pistacchi gelato fior di latte di Locanda Le Logge.

Il menu della Locanda Le Logge cambia con il ritmo delle stagioni, offrendo sempre piatti nuovi e invitanti. Ogni giorno, lo chefTombolini crea menu che celebrano i prodotti locali di stagione, garantendo un'esperienza culinaria sempre diversa e sorprendente. Dalla pasta fresca fatta in casa ai secondi di carne e pesce, ogni portata è un'esplosione di sapori. E per chiudere in bellezza, non mancano i dolci fatti in casa, preparati secondo le antiche ricette di famiglia. Venite a scoprire le nostre proposte e lasciatevi sorprendere dai profumi e dai sapori della cucina marchigiana

Camere confortevoli e atmosfera accogliente a Locanda Le Logge

Le camere della Locanda Le Logge sono un invito al relax e al benessere. Arredate con gusto e attenzione ai dettagli, offrono tutti i comfort moderni, come il Wi-Fi gratuito, l'aria condizionata e un minibar. Svegliarsi al mattino e ammirare le travi a vista e i soffitti affrescati è un'esperienza unica.

La stanza Sogno di Locanda Le Logge. Foto: Vanessa Illi

Urbisaglia: un tesoro delle Marche da scoprire

Urbisaglia è una città ricca di storia e di arte. Il parco archeologico, uno dei più grandi delle Marche, è una testimonianza dell'antica Urbs Salvia, mentre il centro storico medievale conserva intatto il suo fascino. La Locanda Le Logge è il punto di partenza ideale per esplorare le bellezze di questa terra, dai borghi medievali alle spiagge della Riviera Adriatica, passando per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Locanda Le Logge

Corso Giannelli 34 Urbisaglia (Mc)

Tel 0733 506788