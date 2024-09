Valle d'Intelvi: un autunno da sogno tra natura, arte e sapori

Quando l'autunno tinge di oro e di color rubino la Valle d'Intelvi, si svela un palcoscenico di bellezza sublime e di raffinatezza diventando la destinazione ideale per un weekend immersivo dove ritrovare benessere ed equilibrio con se stessi. Immerso tra il lago di Como e il lago Ceresio, è un angolo esclusivo che offre un'esperienza ineguagliabile, fondendo natura, arte e cultura con un tocco di eleganza senza pari. Le montagne, dal Monte Crocione al Monte Generoso, dall'Alpe di Colonno fino alla Sighignola, diventano tele viventi di foliage incantevole, regalando panorami mozzafiato che sembrano usciti da un'opera d'arte. Percorrendo sentieri immersi nei boschi colorati, potrai imbatterti in pittoreschi borghi, dove il tempo sembra essersi fermato, e assaporare la quiete della natura. Non perdere l'opportunità di raccogliere i profumati funghi porcini o di degustare i prodotti tipici locali in un'atmosfera accogliente.

Alla scoperta delle meraviglie autunnali della Valle d’Intelvi Foto: Maurizio Moro

La Valle però non è solo magia, ma offre esperienze uniche per tutti gli amanti della natura, dell'avventura e del relax. Potrai scegliere tra escursioni più impegnative, come la salita al Monte Generoso, o passeggiate tranquille lungo i laghi, ammirando il riflesso delle montagne sull'acqua. Al termine della giornata, concediti un momento di puro relax in una delle tante spa della zona, dove potrai rigenerarti con trattamenti benessere a base di prodotti naturali. La sera, immergiti nell'atmosfera suggestiva dei borghi illuminati, dove potrai gustare deliziosi piatti della tradizione locale, come i pizzoccheri o la polenta uncia, accompagnati da un buon bicchiere di vino. Non mancare di visitare le antiche chiese e i palazzi storici, che custodiscono tesori d'arte e testimoniano la ricca storia della valle. La Valle d'Intelvi in autunno è un luogo incantato, dove potrai ritrovare te stesso e ricaricare le energie.

Percorsi escursionistici e sentieri artistici nella Valle d'Intelvi

Tra i numerosi percorsi che attraversano la valle, uno in particolare cattura l'attenzione degli appassionati: il Sentiero delle Espressioni a Schignano. Partendo dal cuore del paese e seguendo le indicazioni ben segnalate, si raggiunge l'Alpe Nava, un'ampia terrazza naturale che offre una vista mozzafiato sulla vallata. È qui che ha inizio un viaggio straordinario alla scoperta di un'arte originale e inaspettata.

Sentiero delle Espressioni a Schignano Foto: Maurizio Moro

Il sentiero si trasforma in una vera e propria galleria d'arte a cielo aperto, dove i tronchi d'albero diventano le tele di artisti talentuosi. Le sculture, realizzate con maestria e passione, raccontano storie e emozioni, invitando il visitatore a riflettere sul legame profondo tra l'uomo e la natura. Ogni opera è un'espressione autentica dell'anima dell'artista e del luogo che la ospita. Le sculture in legno, oltre ad essere un'opera d'arte contemporanea, sono anche un omaggio alla tradizione locale. Gli artisti, ispirandosi alla natura circostante e alle antiche leggende, danno vita a creature mitiche, figure simboliche e paesaggi onirici. Passeggiando lungo il sentiero, si ha l'impressione di entrare in un mondo incantato, dove la realtà e la fantasia si fondono in un'unica emozione. Il Sentiero delle Espressioni è un'esperienza adatta a tutti, dai trekker più esperti ai semplici appassionati di passeggiate. Il percorso, ben segnalato e di difficoltà medio-bassa, si snoda tra boschi di faggio e castagno, offrendo panorami mozzafiato e la possibilità di osservare la flora e la fauna locali.

Valle d’Intelvi, tra boschi e laghi Foto: Maurizio Moro

Un'altra escursione da non perdere è l'anello tra Pian delle Alpi, Prabello, San Zeno ed Erbonne. Questo itinerario ad anello di 17 km, con un dislivello positivo di 700 metri e un'altitudine massima di 1220 metri, conduce attraverso sentieri storici, antiche mulattiere e borghi caratteristici. Lungo il percorso si possono ammirare le antiche stalle in pietra, i muretti a secco e i panorami mozzafiato sul Lago di Como. Un'esperienza autentica per gli amanti del trekking e della natura.

Tramonti magici sui laghi dalla Valle d’Intelvi Foto: Maurizio Moro

Sulla parete orientale del Monte Generoso, a pochi passi dalla celebre ferrovia a cremagliera, si cela un tesoro inestimabile: la Grotta dell'Orso. Scoperta nel 1988 e aperta al pubblico dal 1999, questa cavità naturale è stata dimora dell'Ursus spelaeus, l'imponente orso delle caverne. Grazie agli scavi archeologici, sono stati rinvenuti numerosi reperti fossili che ci raccontano la storia di questi maestosi animali e del loro ambiente. Oggi, la grotta offre ai visitatori un'esperienza coinvolgente e istruttiva. Grazie alla realtà aumentata, potrete osservare da vicino la ricostruzione di uno scheletro di orso delle caverne e immaginare come fosse la vita all'interno della grotta migliaia di anni fa. Le visite guidate, condotte da esperti speleologi, vi sveleranno i segreti di questo affascinante sito archeologico e vi porteranno alla scoperta delle meraviglie geologiche della grotta. Che siate appassionati di storia, di natura o semplicemente curiosi, la Grotta dell'Orso è una meta da non perdere. L'itinerario per raggiungere la grotta, sia a piedi dalla stazione della ferrovia che dal sentiero di Orimento, è adatto a tutti, garantendo una piacevole passeggiata immersa nella natura.

Enogastronomia e natura in Valle d'Intelvi

La Valle d'Intelvi non è solo un paesaggio mozzafiato, ma anche un vero e proprio paradiso per i buongustai. Immergiti nella tradizione culinaria locale e assaggia piatti preparati con ingredienti freschi e genuini. Prenota il tuo tavolo in una delle tante baite e rifugi e lasciati conquistare dai sapori autentici di questa terra.

Valle d’Intelvi, paradiso per gli amanti del trekking e non solo Foto: Maurizio Moro

La Valle d'Intelvi è un vero e proprio scrigno di tesori, dove storia, arte e natura si intrecciano in un connubio unico. Oltre ai suggestivi paesaggi e agli antichi sentieri, la valle è ricca di luoghi di culto che raccontano la profonda spiritualità dei suoi abitanti. E per chi desidera immergersi completamente nella cultura locale, una tappa obbligata è il Museo della Scagliola, dove ammirare da vicino le opere di questi maestri artigiani e scoprire i segreti di una tecnica decorativa che ha fatto la storia.

I borghi da non perdere nella Valle d'Intelvi

La Valle d'Intelvi è una gemma incastonata tra le Alpi, un luogo dove natura, arte e storia si fondono in un'esperienza unica. Lasciati incantare dai suoi borghi, ognuno con un'anima e un fascino tutto particolare.

Claino con Osteno, un museo a cielo aperto: immergiti nell'arte a cielo aperto di Claino con Osteno! Murales colorati e opere d'arte contemporanee animano le vie del paese, trasformandolo in una galleria d'arte all'aria aperta. Un'esperienza unica che fonde tradizione e innovazione, dove storia e arte si intrecciano per regalarti emozioni indimenticabili.

immergiti nell'arte a cielo aperto di Claino con Osteno! e contemporanee animano le vie del paese, trasformandolo in una galleria d'arte all'aria aperta. Un'esperienza unica che fonde tradizione e innovazione, dove storia e arte si intrecciano per regalarti emozioni indimenticabili. Erbonne, un borgo fuori dal tempo: scopri il fascino di Erbonne, un minuscolo borgo che sembra uscito da una fiaba. Con i suoi soli quattro abitanti, questo angolo di paradiso offre un'atmosfera autentica e rilassante. Passeggia per le stradine, ammira le case in pietra e respira l'aria pura di montagna. Qui il tempo sembra essersi fermato, e potrai vivere un'esperienza intima e autentica.

scopri il fascino di Erbonne, un minuscolo borgo che sembra uscito da una fiaba. Con i suoi soli quattro abitanti, questo angolo di paradiso offre un'atmosfera autentica e rilassante. Passeggia per le stradine, ammira le case in pietra e respira l'aria pura di montagna. Qui il tempo sembra essersi fermato, e potrai vivere un'esperienza intima e autentica. Orimento, la porta d'accesso alle Alpi: per gli amanti della natura, Orimento è il punto di partenza ideale per escursioni indimenticabili. Da questo incantevole borgo alpino si diramano numerosi sentieri che conducono attraverso boschi, pascoli e vette panoramiche. Ammira paesaggi mozzafiato, respira l'aria pura di montagna e ricarica le energie immergendoti nella natura.

Gli eventi d'autunno nella Valle d'Intelvi

La Valle d'Intelvi in autunno si trasforma in un caleidoscopio di colori, dove le foglie degli alberi si tingono di mille sfumature. Ma l'autunno intelvese è anche sinonimo di gusto. Le associazioni locali organizzano numerose feste e sagre, un'occasione perfetta per assaggiare i prodotti tipici del territorio. Non perdere la Festa dell'Uva a San Fedele Intelvi il 12 ottobre, la Castagnata a Castiglione d'Intelvi il 19 ottobre e la divertente sfilata di Halloween, sempre a Castiglione, il 31 ottobre. Un'esplosione di sapori e tradizioni ti aspetta!

Dove dormire nella Valle d'Intelvi - La Locanda del Notaio

Immersa nel verdeggiante paesaggio della Valle d'Intelvi, con lo sguardo che spazia sulle maestose Alpi Lepontine, la Locanda del Notaio si presenta come un'oasi di pace e di gusto. Nata dal sogno di Attilio Schiavetti, la locanda è un'antica dimora di campagna sapientemente ristrutturata, dove l'eleganza incontra la tradizione.

La storica insegna de La Locanda del Notaio. Foto: Facebook La Locanda del Notaio 1/5 Lo scenografico camino de La Locanda del Notaio. Foto: Facebook La Locanda del Notaio 2/5 Una delle stanze de La Locanda del Notaio. Foto: Facebook La Locanda del Notaio 3/5 Il ristorante de La Locanda del Notaio. Foto: Facebook La Locanda del Notaio 4/5 Il giardino de La Locanda del Notaio. Foto: Facebook La Locanda del Notaio 5/5 Previous Next

Il ristorante, guidato dallo chef Marco Moretto, offre un'esperienza culinaria unica, che esalta i prodotti locali di stagione con creatività e raffinatezza. La carta propone piatti che spaziano dalle specialità del territorio alle più ricercate creazioni dello chef, il tutto accompagnato da una selezione di vini accuratamente scelta. L'ambiente è caldo e accogliente, perfetto per trascorrere momenti di relax e convivialità. Il camino centrale, acceso durante i mesi più freddi, crea un'atmosfera intima e romantica. Il giardino, curato nei minimi dettagli, è il luogo ideale per un aperitivo all'aperto o per una cena sotto le stelle. La Locanda del Notaio non è solo un ristorante, ma anche un elegante hotel. Le camere, arredate con gusto e comfort, offrono un rifugio ideale per chi desidera trascorrere un soggiorno all'insegna del relax e del benessere.

La Locanda del Notaio | Località Piano delle Noci 42 - 22020 Pellio Intelvi (Co)