Ramen Shifu a Milano: street food, brodi artigianali e ambiente creativo

Il ramen, un tempo considerato un semplice piatto di strada giapponese, ha fatto un lungo percorso fino a diventare un fenomeno culinario globale. La sua storia, le sue radici e la sua evoluzione sono strettamente legate alla cultura giapponese, ma è grazie alla sua versatilità e al suo sapore avvolgente che ha conquistato palati in tutto il mondo. A Milano, Ramen Shifu è riuscito a catturare l'essenza del ramen e a reinterpretarlo in chiave moderna, senza però tradire la tradizione. I tre punti vendita sparsi per la città (zone Centrale, Porta Romana, e Navigli come l'ultima apertura, in Corso Manusardi 3), ciascuno con la sua atmosfera unica, offrono un'esperienza culinaria autentica e allo stesso tempo innovativa.

Gli interni di di Ramen Shifu

Dietro il successo di Ramen Shifu a Milano c'è la passione condivisa da due figure chiave: Jay Lin, un imprenditore cinese con una lunga esperienza nel settore della ristorazione, e Emanuele Fragella, un ex farmacista che ha deciso di seguire la sua vera vocazione. Insieme, hanno dato vita a un progetto ambizioso, portando l'autentico sapore del ramen giapponese nel cuore di Milano.

Ramen Shifu, un brodo da leccarsi i baffi

Il cuore pulsante di ogni ciotola di ramen è indubbiamente il brodo. Ramen Shifu, ispirandosi alla tradizione di Hakata, prepara brodi ricchi e profumati, frutto di una lenta cottura di ossa e verdure. È proprio questa cura nella preparazione che rende il ramen di Shifu così speciale. Ogni ciotola è un viaggio sensoriale che inizia con un brodo preparato con cura, seguendo ricette tramandate da generazioni. Ossa fresche e verdure selezionate con attenzione cuociono lentamente per ore, rilasciando tutto il loro sapore e creando una base ricca e profonda, capace di conquistare anche i palati più esigenti.

Il ramen contemporaneo di Ramen Shifu 1/4 Miso pinatts -ramen di Ramen Shifu 2/4 Fried chicken ramen di Ramen Shifu 3/4 Noodles carne macinata e zenzero di Ramen Shifu 4/4 Previous Next

Ramen Shifu è un vero e proprio viaggio gastronomico. Oltre al classico ramen, vengono proposti piatti più elaborati e personalizzabili, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dal piccante al vegano, Ramen Shifu offre un menu variegato e in grado di soddisfare ogni palato. Gli amanti del gusto intenso potranno personalizzare il proprio ramen scegliendo il livello di piccantezza che preferiscono, mentre chi segue una dieta vegana troverà numerose opzioni deliziose. E per chi desidera completare il pasto, gli antipasti di street food giapponese come gyoza e takoyaki e i piatti di riso sono un must. Per accompagnare il ramen, nei locali di Montenero e Corso Manusardi si può scegliere tra una selezione di cocktail originali. Lasciati tentare da un "Naruto", un gin rinfrescante al sapore di sambuco e zenzero, perfetto per l'aperitivo. Oppure opta per un dolce e frizzante "Franky", a base di rum e scorza d'arancia

Un'atmosfera unica da Ramen Shifu

I locali di Ramen Shifu sono caratterizzati da un design moderno e accattivante, che richiama l'estetica giapponese. L'uso di elementi decorativi come i manga, il cyberpunk e la street art crea un'atmosfera giovane e dinamica, perfetta per un pasto informale tra amici.

Estetica in puro stile giapponese da Ramen Shifu

Ramen Shifu, un successo mondiale

Nato a Madrid nel 2017, Ramen Shifu si è rapidamente diffuso in tutta Europa, conquistando il palato di migliaia di persone. Con oltre 36 negozi già aperti e altri in arrivo, il brand continua a crescere e a far conoscere la cultura del ramen al di fuori dei confini giapponesi.

Ramen Shifu Milano

Via Fabio Filzi 10 | Tel 02 8726 4268

Viale Montenero 48 | Tel 02 36580049

Corso Manusardi 3 | Tel 02 36630960