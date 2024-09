Alla scoperta dei sapori e dei paesaggi d'autunno ai piedi del Monte Rosa

L'autunno dipinge il Monte Rosa con i colori di una melodia malinconica, un'armonia di foglie che sussurrano e di vento che soffia tra i rami. Ogni valle, dall'Ayas alla Gressoney e alla Valsesia, diventa una partitura naturale, dove ogni elemento - dai boschi dorati ai ruscelli cristallini - contribuisce a creare una sinfonia unica. I sapori autentici, i dialetti che si intrecciano, le antiche tradizioni: tutto concorre a comporre una musica che risuona nell'anima. Lasciati incantare da questo concerto autunnale, dove la natura è la maestra e le emozioni sono gli strumenti.

Segreti d'autunno: la stagione delle foglie dorate, ai piedi del Monte Rosa

Autunno ai piedi del Monte Rosa. La Val d'Ayas: tra lana e formaggi antichi

Per secoli, la pecora Rossett è stata la protagonista indiscussa degli alpeggi valdostani, fornendo una lana pregiata per i tessuti più rustici. Ma oggi, la Val d'Ayas si reinventa. Sempre più spesso, le montagne si popolano di pecore da latte, come quelle della famiglia Bagnod ad Alpe Metsan. Un esempio di come l'allevamento d'altura possa evolversi, coniugando tradizione e innovazione.

Nell'agriturismo La Tchavana, a 2000 metri, potrai gustare i frutti di questa nuova realtà: formaggi unici come il Gran Gessato e il Neige de Brebis, affinati in una delle cantine più alte d'Europa: Crotta de Metsan. Un viaggio sensoriale tra i sapori autentici della montagna, dove la passione per il territorio si unisce alla ricerca di nuovi orizzonti.

Dove dormire in Val d'Ayas - Hotel De Champoluc

Situato nel cuore di Champoluc, il De Champoluc è un'ottima scelta per chi desidera trascorrere una vacanza all'insegna dello sport e del relax. Questo hotel, gestito con passione dalla famiglia proprietaria, offre un'atmosfera accogliente e familiare, perfetta per sentirsi come a casa.

Hotel De Champoluc. Foto: Facebook Hotel De Champoluc

La posizione strategica dell'hotel, a pochi passi dagli impianti di risalita del comprensorio Monterosa Ski, lo rende il punto di partenza ideale per gli appassionati di sci e snowboard. In estate, invece, è il luogo perfetto per partire alla scoperta dei sentieri montani. L'hotel mette a disposizione dei suoi ospiti una serie di servizi, tra cui un parcheggio, il Wi-Fi gratuito e un ristorante dove gustare i piatti tipici della tradizione valdostana. Le camere dell'hotel sono arredate in modo semplice e funzionale, offrendo tutto il necessario per un soggiorno confortevole. L'atmosfera familiare e accogliente che si respira in tutto l'hotel, rende il De Champoluc la scelta perfetta per chi cerca un luogo dove rilassarsi e staccare la spina.

Hotel De Champoluc | Route Ramey 65 - 11020 Champoluc Ayas (Ao) | Tel (+39) 0125 308107

Autunno ai piedi del Monte Rosa. Gressoney: un tuffo nella storia e nella natura

Gressoney e toma sono due parole indissolubilmente legate, come il formaggio e il vino. Ma la Valle di Gressoney offre molto di più: una ricca cultura walser, sentieri mozzafiato e una gastronomia che incanta il palato.

Valle di Gressoney: trekking e gusto walser Foto: shutterstock

Dagli Chnéffléné, gnocchetti tipici della tradizione walser, alla mocetta di camoscio, ogni piatto racconta una storia. E se dopo aver gustato queste delizie vorrai bruciare qualche caloria, potrai avventurarti sui sentieri che attraversano gli antichi insediamenti walser, come Alpenzu Grande e Alpenzu Piccolo. Un'esperienza unica per immergersi nella storia e nella natura di questa valle incantata.

Dove dormire nella valle di Gressoney - Romantik Hotel Jolanda Sport

Situato nel cuore di Gressoney-la-Trinité, ai piedi del maestoso Monte Rosa, il Romantik Hotel Jolanda Sport è un'oasi di pace e benessere per chi desidera vivere un'esperienza autentica in montagna. L'hotel, immerso in un paesaggio alpino mozzafiato, coniuga perfettamente la tradizione walser con un tocco di modernità. Le camere, arredate con gusto e comfort, offrono un'atmosfera calda e accogliente, ideale per rilassarsi dopo una giornata sulle piste o un'escursione.

Romantik Hotel Jolanda Sport. Foto: Facebook Romantik Hotel Jolanda Sport

Il Jolanda Sport è rinomato anche per la sua area benessere, dove gli ospiti possono concedersi momenti di puro relax. La piscina, la sauna e il bagno turco sono il luogo perfetto per rigenerarsi e ritrovare l'energia. La posizione dell'hotel è strategica: a pochi passi dagli impianti di risalita del comprensorio Monterosa Ski, è il punto di partenza ideale per gli amanti dello sci e delle attività invernali. In estate, invece, è il punto di partenza perfetto per escursioni e passeggiate alla scoperta dei sentieri montani. Il ristorante dell'hotel propone una cucina tipica valdostana, con piatti preparati con ingredienti freschi e genuini.

Hotel Jolanda Sport | Località Edelboden Sup 31 - 11020 Gressoney-la-trinité (Ao) | Tel 0125 366140

Autunno ai piedi del Monte Rosa. Valsesia: un paradiso per la pesca a mosca

La Valsesia, con i suoi torrenti cristallini e i paesaggi mozzafiato, è un vero paradiso per gli appassionati della pesca a mosca. In questa disciplina, la natura, l'uomo e l'attrezzatura si fondono in un'armonia perfetta.

Valsesia, splendido paradiso al piedi del Monte Rosa Foto: shutterstock

Ogni lancio è un gesto preciso, un'attesa trepidante, una connessione profonda con l'ambiente circostante. Il fruscio della lenza, il tocco dell'acqua sulla canna, il peso del pesce che abbocca: sono sensazioni uniche che solo la pesca a mosca può regalare. L'autunno, con i suoi colori caldi e l'aria frizzante, è la stagione ideale per immergersi in questa esperienza. I boschi si tingono di giallo e rosso, creando uno scenario incantevole per una giornata all'insegna del relax e dello sport.

Dove dormire in Valsesia - Alagna Mountain Resort & Spa

Immerso nel cuore di Alagna Valsesia, ai piedi del maestoso Monte Rosa, l'Alagna Mountain Resort & Spa è un'oasi di pace e benessere. Questa raffinata struttura, firmata Mira Hotels & Resorts, coniuga il fascino delle tradizionali baite walser con un design contemporaneo, creando un'atmosfera unica ed elegante. Lasciati avvolgere dal calore del legno e della pietra, e ammira lo spettacolare panorama alpino dalle ampie vetrate. Dopo una giornata sulle piste, rilassati nella nostra esclusiva spa e rigenera corpo e mente.

Alagna Mountain Resort e Spa

Stuato a pochi passi dagli impianti di risalita del comprensorio Monterosa Ski, l'hotel offre accesso a chilometri di piste da sci, sentieri per escursioni e percorsi per lo sci alpinismo. Le camere, arredate con gusto e ispirate alla tradizione walser, offrono un comfort senza pari. Dopo una giornata dedicata allo sport o alle escursioni, rilassati nellaspa e assapora i piaceri della gastronomia locale. L'Alagna Mountain Resort & Spa è il punto di incontro perfetto tra lusso e avventura.

Alagna Mountain Resort & Spa | Via Martiri della Libertà - 13021 Alagna Valsesia (Vc) | Tel 0163 91350