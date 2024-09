Alla scoperta dei sapori di Pavia: l'Autunno Pavese celebra 70 edizioni

Per la sua 70ª edizione, Autunno Pavese riconferma la doppia formula Tour e Fiera: un viaggio alla scoperta del territorio e dei sapori pavesi, organizzato dalla Camera di Commercio di Pavia attraverso la sua Azienda Speciale Paviasviluppo.

Alla scoperta dei sapori pavesi: l'Autunno Pavese celebra 70 edizioni

Autunno Pavese: un mese di degustazioni, cultura e tradizioni enogastronomiche

Si partirà sabato 14 settembre con gli eventi itineranti di Autunno Pavese Tour, dove fino a domenica 13 ottobre sarà possibile sperimentare il territorio “on the field” direttamente in cantina, in vigna, nelle aziende produttrici e nei ristoranti della provincia di Pavia, per vivere un’esperienza unica ed avvicinarsi alle realtà produttive locali. Degustazioni, cene tipiche, visite in cantina e pic-nic saranno le attività principali per scoprire le unicità del territorio pavese ed il suo importante patrimonio culturale.

Dal 4 al 7 ottobre invece, riapriranno le porte di Palazzo Esposizioni a Pavia per ospitare Autunno Pavese Fiera e rendere protagoniste tutte le eccellenze enogastronomiche del territorio: vini dell’Oltrepò Pavese, salumi, riso, birra artigianale, formaggi…

Ad attendervi un ricchissimo calendario di eventi sulla cultura gastronomica pavese: quattro serate organizzate da Gambero Rosso Channel, masterclass a cura di Ais, Fisar, Onav con i migliori vini dell’Oltrepò Pavese, birre artigianali, laboratori “mani in pasta” nella AP Academy organizzati da Associazione Cuochi di Pavia, fattorie didattiche ed iniziative dedicate ai più piccoli.

Autunno Pavese: nel centro di Pavia arriva “La Settimana del Gusto”

Ma le novità per il 70° anniversario di Autunno Pavese non finiscono qui. Da mercoledì 25 settembre a giovedì 3 ottobre, il centro storico di Pavia farà da cornice alla Settimana del Gusto Pavese, portando nel cuore della città i contenuti che da sempre caratterizzano l’evento fieristico.

Gli stand della fiera

Nei bar, ristoranti e negozi alimentari aderenti all’iniziativa, potranno essere degustati piatti e prodotti tipici locali: dopo tre degustazioni differenti si otterrà un ingresso gratuito per la Fiera (biglietto omaggio da ritirare direttamente in biglietteria nei giorni della fiera - 4/7 ottobre).

Si rinnova così una storia iniziata nel 1948, nota allora come “Fiera del Regisole” e ospitata presso il Castello Visconteo, per trasformare anche quest’anno la città in un vero e proprio tempio dei sapori e del gusto. Un’occasione unica per assaporare la provincia di Pavia attraverso il gusto e scoprirne storia, tradizioni e cultura.

Autunno Pavese Tour: il calendario degli eventi

Settembre

14 settembre

Il gusto oltre il gusto, viaggio attraverso i 5 sensi

Oltreciocc - Rivanazzano Terme

Oltreciocc - Rivanazzano Terme Degustazione in montagna

Salumificio Artigianale Dedomenici Angelo - Santa Margherita

di Staffora

Salumificio Artigianale Dedomenici Angelo - Santa Margherita di Staffora Il giro dell’oca

Corte dell’Oca - Mortara

15 settembre

Degustando in collina

Azienda Agricola Faravelli Gabriele e Agriturismo Poggia Colle - Montecalvo Versiggia

Azienda Agricola Faravelli Gabriele e Agriturismo Poggia Colle - Montecalvo Versiggia Viva la vendemmia

Gravanago di Goggi Paolo - Fortunago

Gravanago di Goggi Paolo - Fortunago Terra d’oro: una domenica tra gusto e natura

Azienda Agricola Cascina Nuova - Cozzo

21 settembre

Vendemmia, pigiatura dell’uva con i piedi e picnic in vigna

Fradé Azienda Agricola Piaggi Francesco - Borgo Priolo

Fradé Azienda Agricola Piaggi Francesco - Borgo Priolo Il giro dell’oca

Corte dell’Oca - Mortara

22 settembre

A Caccia di Tradizioni - I prodotti tipici della Lomellina e la Selvaggina nella terra di Ludovico il Moro

Azienda Agricola La Liberata di Stefania Sedino - Mortara

28 settembre

Degustando Pinot Nero

La Casaia - Santa Giuletta

La Casaia - Santa Giuletta Tra Fortezze e sentieri divini, alla riscoperta del territorio e dell'enogastronomia

Azienda Agricola Ferrari- Pietra De’ Giorgi

Azienda Agricola Ferrari- Pietra De’ Giorgi Wine Show: degustazione guidata dell’attore comico/sommelier Claudio Batta

Cantina Tàia - Montecalvo Versiggia

29 settembre

Degustando in collina

Azienda Agricola Faravelli Gabriele e Agriturismo Poggia Colle - Montecalvo Versiggia

Azienda Agricola Faravelli Gabriele e Agriturismo Poggia Colle - Montecalvo Versiggia Degustando Pinot Nero

La Casaia - Santa Giuletta

La Casaia - Santa Giuletta Echi dalle risaie

Azienda Agricola Rovere - Langosco

Ottobre

12 ottobre

Il giro dell’oca

Corte dell’Oca - Mortara

Corte dell’Oca - Mortara Il sapore della solidarietà

Coop. sociale famiglia Ottolini - Suardi

13 ottobre

Degustando Pinot Nero

La Casaia - Santa Giuletta

La Casaia - Santa Giuletta Riso, oca e sapori della Lomellina

Cascina Alberona - Mortara

Cascina Alberona - Mortara VinoCromatico: un viaggio sensoriale tra bianco, orange, rosa e rosso

Dezza 1890 winery - Montecalvo Versiggia

Il calendario degli eventi in Tour ed il programma della Fiera è disponibile anche sul sito autunnopavesedoc.it e sulla pagina Facebook ufficiale.

Per tutte le informazioni: Tel 0382 393271 | E-mail: autunnopavese@pv.camcom.it