Elegante, sincera, originale: scoprite la cucina di Posto Nuovo Porto d'Ascoli

Posto Nuovo è più di un semplice ristorante; è un luogo dove la cucina si trasforma in una forma d'arte. Qui, a Porto d'Ascoli (Ap), chef Davide Camaioni non si limita a servire piatti, ma invita i clienti a intraprendere un viaggio sensoriale unico, dove ogni boccone racconta una storia. La sua visione culinaria è caratterizzata da una fusione audace tra tradizione e innovazione, in cui ingredienti freschi e locali vengono interpretati attraverso tecniche moderne e creative.

Posto Nuovo - Chef Davide Camaioni all'opera

Davide Camaioni ha trasformato la sua vita e la sua carriera grazie a una sincera passione per la cucina, maturata sin da giovane nel ristorante di famiglia “C’era una volta” ad Ascoli Piceno. La sua avventura culinaria è iniziata quando, a soli diciotto anni, ha preso in mano i fornelli per sostituire sua madre, scoprendo un mondo del quale non avrebbe mai potuto fare a meno. Sin da quel momento, la cucina è diventata il suo linguaggio, il suo modo di esprimersi e di creare. Ogni piatto è il risultato di un'attenta ricerca delle tradizioni culinarie marchigiane, reinterpretate con freschezza e originalità.

La sua dedizione all’arte gastronomica si riflette nella volontà di valorizzare ingredienti locali e nella creatività con cui si approccia a ricette classiche, rendendole nuove e affascinanti per ogni cliente: «La mia ricerca è da sempre basata sull’ingrediente, genuino e naturale: la cura nella selezione delle materie prime, l’esaltazione della loro essenza pura all’interno di una sinfonia di sapori e profumi che non si annullano, ma si esaltano e si valorizzano a vicenda. Pensare il piatto, realizzarlo, arrivare al risultato che prima avevo solo immaginato è sempre una gioia unica. Ogni giorno in più passato all’ interno di una cucina, è un giorno in più di esperienza e di scoperta».

La cucina elegante, sincera e originale di Posto Nuovo

Provare la cucina del Posto Nuovo significa riscoprire i sapori della tradizione in chiave moderna, valorizzando il territorio e rispettando il cibo. La mission dello chef Davide Camaioni si concentra sull'espressione dell'anima di ogni piatto, stimolando il palato e la mente dei clienti attraverso racconti di ingredienti e storie. Ogni piatto è creato con tecniche di cottura innovative, esaltando le materie prime in modi sempre nuovi. Camaioni descrive la cucina come una tela, dove i suoi piatti diventano opere d'arte, presentate in un palcoscenico esclusivo. I menù, ricchi di proposte di carne e pesce, cambiano con la stagionalità, offrendo ogni mese nuove creazioni.

Posto Nuovo - CChef Davide Camaioni ed il suo staff

L'atmosfera del ristorante riflette la passione di Davide per la cucina e il suo desiderio di sorprendere e deliziare i commensali. Ogni piatto è concepito per stimolare non solo il palato, ma anche la mente e il cuore. I sapori scaturiscono da una profonda riflessione sulle esperienze vissute, creando una sinfonia di contrasti e armonie che affonda le radici nella memoria, mentre guarda con entusiasmo verso il futuro. Lo chef definisce la sua cucina «elegante, sincera ed originale».

La location elegante e confortevole di Posto Nuovo

Posto Nuovo rappresenta un angolo esclusivo nell'incantevole riviera adriatica di San Benedetto del Tronto, dove la brezza marina si fonde con un'atmosfera di eleganza e comfort. Progettato dall'architetto Anna Monini, questo ristorante è un perfetto equilibrio tra ricercatezza e serenità, grazie a una palette di colori caldi che avvolge gli ospiti in un'esperienza culinaria unica e memorabile.

Le tonalità di marrone, beige, grigio e oro creano uno sfondo ideale per valorizzare i piatti dello chef Davide Camaioni, il cui talento culinario si esprime in ogni portata. Che si tratti di una cena romantica, di un incontro di lavoro o di un evento speciale, Posto Nuovo offre anche un incantevole giardino “segreto”, un’oasi verde che invita a vivere momenti indimenticabili immersi nella natura.

Posto Nuovo

Via del Mare, 81 - 63074 Porto d'Ascoli (Ap)

0735 367245