Villa Cariola: fascino ed eleganza senza tempo a due passi la lago di Garda

Villa Cariola celebra con orgoglio i suoi primi 10 anni di rinascita e di emozioni indimenticabili. Situata a Caprino Veronese (Vr), a pochi passi dal Lago di Garda, questa elegante villa settecentesca è diventata un boutique hotel di charme, con 36 camere, incluse 15 suite e junior suite di recente realizzazione. Gli ampi spazi interni ed esterni hanno reso Villa Cariola un luogo privilegiato per eventi di grandissima rilevanza, sia a livello nazionale che internazionale. Originariamente costruita nel XV secolo dai nobili Cavazzocca, Villa Cariola ha visto il passare del tempo e ha ospitato eventi storici significativi. Un episodio notevole risale al giugno 1796, quando Napoleone Bonaparte vi stabilì il suo quartier generale durante le campagne contro gli austriaci.

Collocata ai piedi del Monte Baldo, tra il Lago di Garda e la Valpolicella, la posizione strategica di Villa Cariola ne ha garantito la rilevanza storica. Dieci anni fa, un gruppo di imprenditori appassionati ha avuto il merito di salvarla dal degrado, trasformandola in una location ambita per una vasta gamma di eventi, dai meeting aziendali ai matrimoni, fino ad occasioni esclusive che hanno visto la partecipazione di prestigiosi brand del lusso. Il recente restyling della villa, con un nuovo approccio imprenditoriale, è il risultato di una sinergia efficiente tra la famiglia proprietaria attuale e le imprese locali, mantenendo viva l'antica vocazione della villa come centro di attrazione per una varietà di servizi e potenzialità. Villa Cariola continua così a brillare come un gioiello del patrimonio storico e culturale del territorio, pronta ad accogliere nuove storie e momenti di grande significato.

Spiega Omar Gastaldelli, titolare e General Manager: «Villa Cariola è un atto d’amore dovuto al nostro incredibile territorio. Dieci anni sono volati: da quando abbiamo iniziato il restauro fino ad oggi, buttando sempre il cuore oltre l’ostacolo, giorno dopo giorno. Abbiamo ricostruito una villa veneta, una location che si presta a una pluralità di eventi ma senza snaturare la nobiltà del bene e presidiando costantemente sul territorio per preservarne autenticità e bellezza. Credo siano questi gli ingredienti che ci rendono leader nell’organizzazione di eventi, congressi, meeting e matrimoni di grande prestigio: la nostra professionalità unita all’arte dell’accoglienza e alla sapiente valorizzazione della villa e della sua storia. Festeggiare questi 10 anni di indiscusso successo imprenditoriale ci rende più forti e ancora più competitivi, pronti ad accogliere nuove sfide e nuovi grandi progetti per dare a Villa Cariola tutta l’importanza che merita».

Le camere dell’hotel 4 stelle Villa Cariola

L’elegante hotel 4 stelle sorge all’interno di una villa veneta del XV secolo e mette a disposizione degli ospiti 36 camere che si affacciano sui rigogliosi parchi che circondano la struttura. Gli ospiti dell’hotel possono soggiornare in camere eleganti e suite esclusive, dove l’essenza autentica delle affascinanti ville venete e lo stile raffinato dei moderni concept di design si combinano armoniosamente. Una proposta unica, che fonde comfort e charme e garantisce un’esperienza davvero indimenticabile. Ogni camera risponde a tutte le necessità dei suoi ospiti, grazie ai numerosi servizi di cui è dotata: Wi-fi, telefono, cassaforte, bagno privato con bidet e phon, tv con canali satellitari e smart Tv, minibar, riscaldamento e Aria Condizionata, scrivania e armadio. Il pernottamento include anche la colazione – durante l’estate servita sulla splendida terrazza del nostro ristorante – con un ricco buffet di prelibatezze dolci e salate.

Camere Superior

Da 20 m². Luce e spazio sono le caratteristiche principali delle camere Superior, perfette per chi desidera una stanza ricca di comfort e ama la ricercatezza dei dettagli.

Camere Large

Da 25 m². Iconiche, grazie ai caratteristici camini, le Junior Suite di Villa Cariola, situate nelle antiche sale nobili della villa, uniscono al fascino e all’eleganza la capacità di far sentire a casa i suoi ospiti.

Junior Suite Deluxe

Da 25 a 30 mq a seconda dell’occupazione della camera (2-3-4 persone). Le nuove Junior Suite Deluxe dell’hotel Villa Cariola rappresentano la massima espressione di accoglienza ed esclusività. Possono ospitare fino a 4 persone e sono arredate con eleganza, per far vivere un’esperienza davvero confortevole.

Suite Deluxe

Da 40 m². L’hotel Villa Cariola dispone anche di eleganti Suite, accoglienti ed esclusive, che possono ospitare fino a 4 persone grazie all’ampia metratura. Gli arredi ricercati dai toni pastello trasmettono una sensazione di armonia e calda ospitalità.

Suite con idromassaggio

Da 40 m². La suite più prestigiosa di Villa Cariola mette a vostra disposizione arredi raffinati e può ospitare fino a 4 persone, grazie alla sua ampia metratura. Nel bagno è presente una vasca idromassaggio da 2 x 1,5 metri che può ospitare 2 persone contemporaneamente, in tutta comodità.

Il ristorante di Villa Cariola

Villa Cariola si distingue oggi come una meta imperdibile nel settore food and beverage, offrendo un ambiente ideale sia per cene di gala che per romantiche fughe. Gli ospiti possono scegliere tra una selezione di rinomate etichette di vino e un’innovativa proposta di cocktail, sempre al passo con le tendenze del settore bar. Inoltre, il favoloso Belvedere Panoramic Restaurant accoglie i visitatori con piatti preparati con autentiche materie prime del territorio, tutte rigorosamente a chilometro zero. Qui, la tradizione culinaria si sposa perfettamente con un’accurata ricerca gastronomica che punta a unire innovazione e sapori tipici, garantendo un'esperienza unica e memorabile.

Il menu à la carte propone pietanze squisite realizzate con materie prime d’eccellenza selezionate dagli chef che, con maestria e creatività, sanno esaltarne gusto e sapore dando vita a piatti deliziosi. A ogni portata è possibile abbinare i migliori vini della tradizione italiana, scegliendo tra una vasta selezione di bianchi, rossi e rosati. Il ristorante è aperto tutti i giorni, per gli ospiti dell’hotel, a pranzo e a cena.

Tutti i servizi e le attività di Villa Cariola

Il pacchetto di esperienze offerte si rivela davvero variegato e interessante, perfetto per coloro che desiderano combinare relax e avventura durante la loro visita. La proposta di attività come il tiro con l'arco e le cooking class non solo intrattiene, ma offre anche l'opportunità di apprendere nuove abilità e scoprire la cucina locale in modo interattivo. Il canoeing, invece, permette di connettersi con la natura in un modo più meditativo, mentre il tour in barca rappresenta un'ottima soluzione per le famiglie, garantendo divertimento per tutti.

In aggiunta, l'inclusione di attività come l'orienteering nei contesti business e Mice è un ottimo modo per promuovere il teambuilding e l'interazione tra i partecipanti. Queste esperienze si arricchiscono ulteriormente con escursioni e degustazioni in cantine selezionate, che offrono un assaggio delle specialità enologiche locali. Nel complesso, il pacchetto rappresenta un'opportunità imperdibile per chi cerca un equilibrio tra svago, cultura e benessere, tutto immerso in un contesto naturale affascinante e stimolante.

Piscina e Terrazza Belvedere, punti forti di Villa Cariola

La Terrazza Belvedere rappresenta senza dubbio il fiore all’occhiello della Villa, un punto d'incontro tra natura e bellezza che offre privacy e un panorama mozzafiato. Questo magico spazio si trasforma durante le calde sere d'estate, avvolto da tramonti infuocati e da un'atmosfera romantica, creando un'esperienza indimenticabile. È il luogo perfetto anche per divertirsi in compagnia degli amici, dove ogni serata si riempie di risate e spensieratezza.

Ma non è solo la terrazza a rendere Villa Cariola un luogo esclusivo: la superlativa piscina, immersa in 8 ettari di parco, offre un rifugio per chi cerca relax e tranquillità. Immagina di fare un tuffo e prendere il sole in un angolo di paradiso, circondato dalla bellezza naturale delle colline del Lago di Garda. Un’esperienza che non può essere descritta a parole, ma deve essere vissuta intensamente. E per chi desidera coccolarsi ulteriormente, il Pool bar è pronto a soddisfare i palati più esigenti con proposte enogastronomiche di alta qualità, rendendo ogni momento trascorso in piscina ancora più speciale.

La splendida location di Villa Cariola

Villa Cariola si presenta come un autentico angolo di paradiso, incastonato in uno dei contesti naturali più affascinanti del Nord Italia. La posizione strategica non solo ne esalta la bellezza architettonica, ma offre anche la possibilità di immergersi in una varietà di esperienze culturali e naturalistiche uniche. Le colline circostanti, caratterizzate da un mix di natura incontaminata e coltivazioni tradizionali, sono perfette per piacevoli passeggiate, escursioni in bicicletta e degustazioni di vini d'eccellenza. La famosa Valpolicella, con le sue rinomate cantine, invita a scoprire i sapori locali attraverso percorsi enogastronomici che celebrano la tradizione vinicola della regione.

Inoltre, la vicinanza a Verona, con la sua storia affascinante e le meraviglie architettoniche, offre infinite opportunità di esplorazione e cultura. Non lontano, il Lago di Garda completa il quadro, regalando scenari incantevoli e attività all'aperto, dal trekking sulle montagne circostanti ai momenti di relax sulle sue rive. Villa Cariola, con la sua eleganza senza tempo, rappresenta dunque una meta ideale per chi cerca un rifugio di lusso immerso nella natura, con la possibilità di esplorare e vivere le bellezze del territorio circostante. Un luogo dove storia, arte e natura si intrecciano, creando un'esperienza indimenticabile per ogni visitatore.

Località Preele, 11 - 37013 Caprino Veronese (Vr)

