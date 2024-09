Torino si prepara a “Una mole di panettoni”: tre giorni all'insegna del gusto

Dal 29 novembre al 1 dicembre, l'Hotel Principi di Piemonte ospiterà nuovamente "Una mole di panettoni", un evento di eccellenza che da oltre 13 anni riunisce a Torino i migliori maestri della pasticceria italiana per tre giorni all'insegna della dolcezza. Anche in questa edizione, la società organizzatrice "Dettagli eventi" di Laura Severi e Matilde Sclopis di Salerano selezionerà esclusivamente artigiani che rispettino rigorose norme di qualità, includendo l'uso del lievito madre e l'esclusione di qualsiasi additivo chimico, come conservanti, mono e digliceridi, emulsionanti, aromi artificiali e semilavorati.

Degustazioni guidate e panettoni d'autore: a Torino torna l'evento dedicato ai grandi lievitati

Dalla Campania al Piemonte, dalla Toscana alla Sicilia, dalla Liguria alle Marche, sono 30 i maestri lievitisti che verranno selezionati per gareggiare a una delle manifestazioni più rilevanti d'Italia dedicate al dolce natalizio. Come da tradizione, anche quest'anno il concorso nazionale dedicato al protagonista del Natale prevede tre categorie: il miglior panettone tradizionale scuola milanese (alto senza glassa); il miglior panettone tradizionale scuola piemontese (basso con glassa) e il miglior panettone creativo. I 9 vincitori verranno proclamati venerdì 29 novembre alle ore 17 all'Hotel Principi di Piemonte, dando la possibilità al pubblico di acquistare i panettoni che si saranno aggiudicati il podio dell'evento.

A "Una mole di panettoni" anche delle degustazioni

Evento nell'evento, durante la manifestazione si svolgeranno delle degustazioni guidate al giorno, grazie alla collaborazione tra "Dettagli eventi" e il Consorzio di tutela Brachetto d'Acqui Docg. Il pubblico potrà degustare e acquistare al prezzo speciale di 32 euro al kg il protagonista dei dolci natalizi, declinato nelle preparazioni classiche, con glassa o senza, o vestito in modo creativo. La manifestazione quest'anno sarà aperta venerdì 29 novembre dalle 16 alle 20; sabato 30 novembre dalle 10 alle 20 e domenica 1 dicembre dalle 10 alle 20.

«L'arte pasticcera regionale comincia a disegnare una nuova geografia. A "Una mole di panettoni" tutti potranno compiere un viaggio gourmet attraverso l'Italia del panettone: scoprire i segreti dei pasticceri, degustando, appagando i sensi e conoscendo da vicino il nostro ricco patrimonio agroalimentare - affermano le due fondatrici, Laura Severi e Matilde Sclopis di Salerano. L'obiettivo del contest è far conoscere l'eccellenza artigianale nell'arte dei grandi lievitati, mettendo a confronto le diverse culture nostrane. Il panettone ha visto una notevole espansione negli ultimi anni, attirando l'attenzione di tanti, soprattutto delle nuove generazioni. La sfida è conquistare soprattutto i giovani con l'estetica e l'alta qualità della creazione».