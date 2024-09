Piccolo nel nome grande nel relax... entriamo nell'Hotel Mignon di Merano

Se pensate che la vita sia fatta solo di stress, impegni e riunioni noiose, preparatevi a rivedere la vostra filosofia di vita! Benvenuti all’Hotel Mignon Park & Spa, un 5 stelle incastonato nel verde di Merano (Bz), dove il concetto di "relax" viene elevato a vera e propria arte. Gestito dalla famiglia Amort-Ellmenreich da tre generazioni, questo luogo è il rifugio ideale per chi desidera dimenticare il caos del mondo esterno e immergersi in un’oasi di pace e benessere.

Hotel Mignon, un giardino dell’Eden a 5 stelle

Immaginate di varcare la soglia di un hotel e trovarvi in un vero e proprio giardino dell’Eden. A solo cinque minuti a piedi dal centro di Merano, l’Hotel Mignon vi accoglie con un parco di 10mila mq, dove fiori colorati e alberi secolari danzano al ritmo del vento. Qui potrete trovare il cedro dell’Himalaya, la magnolia sempreverde e addirittura l’acero giapponese! È il posto perfetto per una passeggiata o, se preferite, per una pennichella sotto le palme mentre il mondo continua a girare.

E non preoccupatevi: se il vostro amico a quattro zampe è con voi, qui è più che benvenuto! L’hotel è dog-friendly e offre un giardino esclusivo di 1500 mq, dove i vostri amici pelosi possono scorrazzare felici, magari pensando di essere in un film di Disney.

Spa e benessere: Il paradiso Personale all'Hotel Mignon

Ma aspetta! Non è tutto qui. Perché se c’è una cosa che rende l’Hotel Mignon davvero unico, è la sua Park Spa. Con ben 2mila mq dedicati al benessere, questa spa è una vera e propria festa per i sensi. Qui potete scegliere tra una vasta gamma di saune, tra cui la famosa Bamboo Hyperthermae e la Sauna delle 4 Stagioni (sì, esiste anche quella che fa la sauna d’estate, incredibile!). Avete mai sognato di immergervi in una grotta di ghiaccio? Qui potete farlo, e non ci sarà bisogno di una spedizione al Polo Nord!

Dopo una bella sudata, rinfrescatevi nella piscina coperta, che ha un passaggio segreto verso quella esterna (30° tutto l’anno, chi ha bisogno del mare?). E se volete sentirvi come dei re, potete anche provare la Jacuzzi con vista panoramica: un sogno che si avvera, non trovate?

E non dimentichiamo i trattamenti benessere! Dalla detossificazione con fieno e miele di montagna a massaggi total body che vi faranno sentire come nuovi, i professionisti della spa sanno come farvi dimenticare anche il pensiero più stressante. Sì, anche quello della scadenza del progetto al lavoro!

Offerta gastronomica da sogno all'Hotel Mignon

Dopo tutto questo relax, vi sentirete affamati. Ma non temete, il ristorante dell’hotel è qui per salvarvi! Guidato dallo chef Hanspeter Humml, il ristorante offre una cucina che è un vero trionfo di sapori regionali e mediterranei. Immaginate di gustare piatti preparati con ingredienti freschi a km 0, come formaggi d’alpeggio e marmellate fatte in casa, rielaborati in ricette che fanno venire l’acquolina in bocca.

Ristorante dell'Hotel Mignon

Ogni pasto è un evento, un’esperienza culinaria che vi farà sentire come se foste in un ristorante stellato (senza la necessità di indossare giacca e cravatta!). E il dessert? Un trionfo di dolcezza che vi farà desiderare di restare qui per sempre. Ricordate: ogni boccone è una nuova avventura!

Attività a Merano: avventura e relax all'Hotel Mignon

E non pensate di essere qui solo per oziare! Merano offre una miriade di attività per gli amanti dell’avventura. Dalle escursioni guidate in montagna alle passeggiate nel centro storico, avrete solo l’imbarazzo della scelta. Volete un po’ di adrenalina? Provate la mountain bike o il Nordic walking, e scoprite i panorami mozzafiato che questa regione ha da offrire. E se siete dei golfisti, i vicini Golf Club Passiria e Golf Club Lana vi aspettano con tariffe speciali riservate agli ospiti dell’hotel. È tempo di mostrare il vostro swing!

Se vi state chiedendo se Merano è un posto da sogno, sappiate che non siete i soli! Questa località, già scelta da nobili e letterati del passato come Kafka e Sissi, è un autentico paradiso. Con il suo clima temperato e l’aria salubre, Merano è l’ideale per chi desidera un weekend di relax o una vacanza benessere. E il meglio? Potete alternare il vostro tempo tra lo shopping nei negozi eleganti e il relax nella natura.

Salute e prevenzione: un occhio di riguardo all'Hotel Mignon

Non ci si può dimenticare della salute, giusto? L’Hotel Mignon ha pensato anche a questo, avviando una collaborazione con il vicino Centro della Salute St. Josef. Qui troverete un team di medici pronti a offrirvi check-up e servizi di medicina generale. Dalla fisioterapia ai consigli nutrizionali, potrete approfittare della vostra vacanza per prendervi cura di voi stessi a 360°.

Un soggiorno da sogno all'Hotel Mignon

In sintesi, l’Hotel Mignon Park & Spa è il luogo perfetto per chi cerca un rifugio dal mondo esterno, dove rilassarsi, divertirsi e gustare le delizie della cucina locale. Con un parco da sogno, una spa da far girare la testa e un ristorante che farà ballare le papille gustative, questo hotel ha tutto ciò che serve per una vacanza indimenticabile.

E allora, che state aspettando? Preparate le valigie e dirigetevi verso Merano! Vi promettiamo che il vostro unico pensiero sarà: «Dove posso prenotare la prossima vacanza qui?». Buon soggiorno, e non dimenticate di portare il costume da bagno!

Hotel Mignon Park & Spa

Via K. Grabmayr 5 - 39012 Merano

Tel +39 0473 230353