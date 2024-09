Sogni... d'olio: dormire tra olivi al Relais Villa Olmo di Impruneta

Se state cercando un rifugio dove il fascino della Toscana incontra il comfort di un boutique hotel, Relais Villa Olmo è la scelta perfetta. Situato a Impruneta, a soli 20 minuti da Firenze, questo incantevole hotel è un vero e proprio scrigno di storia e bellezza, immerso nel paesaggio mozzafiato del Chianti.

La location unica del Relais Villa Olmo

Relais Villa Olmo, un tuffo nel passato

La struttura è un’ex villa del XVI secolo, e già solo l’atmosfera che si respira all’arrivo vi farà sentire come se foste tornati indietro nel tempo. Immaginatevi a passeggiare tra uliveti e vigneti, circondati da un panorama che sembra uscito da un dipinto. La combinazione di comfort moderno e charme antico è palpabile: gli arredi sono eleganti, con tocchi di rustico che richiamano la tradizione toscana. Le travi in legno e i mattoni a vista vi faranno sentire come veri nobili della campagna, pronti a gustare un calice di Chianti mentre godete della vista.

Relais Villa Olmo, alloggio da sogno

Il relais offre 18 unità abitative, ognuna con la propria personalità. Ci sono camere accoglienti, suite spaziose e ville con piscina privata, insomma, c'è qualcosa per tutti! Le stanze sono arredate con un occhio attento ai dettagli, con tonalità che richiamano la natura circostante: verde oliva, vinaccia e giallo ocra. Perfette per chi desidera coccolarsi e, perché no, scattare qualche foto per il proprio feed Instagram.

Una delle stanze del Relais Villa Olmo
Particolare delle stanze del Relais Villa Olmo
Lusso discreto delle stanze del Relais Villa Olmo
Salotto del Relais Villa Olmo
Il bagno di una delle stanze del Relais Villa Olmo
Splendida vista al Relais Villa Olmo

E se pensate che la vostra privacy possa essere messa a repentaglio, ripensateci: gli accessi alle camere sono ben distanziati, permettendo di godere della tranquillità totale. È il luogo ideale per lasciarsi alle spalle lo stress quotidiano e magari anche il rumore dei parenti durante le feste!

Diadema Restaurant: un viaggio nei sapori al Relais Villa Olmo

Parliamo ora di una delle esperienze più entusiasmanti che il relais ha da offrire: il Diadema Restaurant. Qui, l’executive chef Leonardo Nocenzi, un giovane talento con esperienze in ristoranti stellati, trasforma ogni pasto in una festa per il palato. La sua cucina è un mix di tradizione e innovazione, dove i piatti raccontano storie di sapori toscani reinterpretati in chiave moderna.

Dimenticate i ristoranti noiosi dove l’arte culinaria sembra ferma al Medioevo. Al Diadema, ogni piatto è un’avventura. Potete iniziare con antipasti che potrebbero sembrare una passeggiata al mercato: le "Mazzancolle con fagioli" sono così fresche che vi sembrerà di essere seduti a una tavola di un pescatore sul mare, mentre i "Carciofi alla brace" vi abbracceranno con il loro profumo affumicato.

Spaghetti, pecorino fiorito, vin santo, capperi del Diadema Restaurant del Relais Villa Olmo (Foto: Ulisse Albiati)
Tortiglioncini al verde, frutti di mare di stagione del Diadema Restaurant del Relais Villa Olmo (Foto: Ulisse Albiati)
Piccione alla brace, lenticchie al sugo, rapa di Chioggia del Diadema Restaurant del Relais Villa Olmo (Foto: Ulisse Albiati)
Pomodori di stagione, frutti rossi, basilico del Diadema Restaurant del Relais Villa Olmo (Foto: Ulisse Albiati)

Ma non è solo una questione di sapori; qui si gioca anche con le emozioni. Se siete amanti delle sfide culinarie, non potete perdervi il menu degustazione, una vera esplosione di gusti per il palato, a un prezzo che vi farà sorridere. Quattro portate che vi porteranno in un viaggio sensoriale attraverso la Toscana un omaggio ai piatti tradizionali ma con un pizzico di creatività che vi farà chiedere il bis (e forse anche il tris).

E per gli amanti del dolce? Non temete: il dessert "Cioccolato, spezie, olio Candegli" è un inno all’indulgenza. Vi avverto: potrebbe creare dipendenza. Se preferite un finale meno zuccheroso, potete sempre optare per i formaggi di Corzano e Paterno, un vero trionfo per gli intenditori.

Relax e benessere al Relais Villa Olmo

Dopo una giornata di esplorazioni o semplicemente di relax in piscina, potete concedervi un massaggio ristoratore. Sì, avete capito bene: niente è troppo bello in questo angolo di paradiso. La piscina panoramica è il posto ideale per rinfrescarsi durante le calde giornate estive, con la vista sulla campagna fiorentina che fa da cornice a ogni tuffo.

La piscina tra gli ulivi del Relais Villa Olmo

E se volete scoprire il mondo dell'olio d'oliva, non perdetevi la visita al frantoio. Qui potrete assaporare l’olio evo Diadema, un prodotto che racconta una storia di tradizione e passione. Vi prometto che il profumo delle olive spremute vi farà venire l'acquolina in bocca!

Esplorare la Toscana partendo dal Relais Villa Olmo

Il relais è anche il punto di partenza ideale per esplorare la bellezza della Toscana. Impruneta, con il suo fascino etrusco, è un ottimo punto di partenza. E non dimenticate di visitare Firenze, la culla del Rinascimento. Musei, ristoranti tipici e negozi che sembrano usciti da un film: c’è davvero tanto da vedere!

Ma le avventure non finiscono qui. Potete anche visitare i pittoreschi borghi di Arezzo, Siena e San Gimignano. Ogni angolo di questa regione ha una storia da raccontare e un piatto tipico da assaporare.

Relais Villa Olmo non è solo un luogo dove pernottare, ma un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. Perfetto per una fuga romantica, una vacanza in famiglia o un ritrovo tra amici, offre tutto il necessario per rendere il vostro soggiorno indimenticabile. Qui, ogni dettaglio è pensato per coccolarvi e farvi sentire a casa, lontano da casa. Non perdete l’occasione di scoprire questo angolo di paradiso nel cuore della Toscana, vi assicuro che non ve ne pentirete!

Relais Villa Olmo

Via Imprunetana per Tavarnuzze 19 - 50023 Impruneta (Fi)

Tel 055 2311311