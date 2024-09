Panfuwa sbarca al Mercato Isola: Milano impazzisce per i pancake soffici

Inaugurato meno di un anno fa a Milano, in zona Ticinese, il primo locale Panfuwa ha riscosso immediatamente un tale successo da convincere i suoi artefici a espandere il format. Prima dell'estate Panfuwa è così giunto a Roma, in zona Prati e a Como, a due passi dalle mura del centro storico. E sabato 31 settembre ha raddoppiato nel capoluogo lombardo con l'apertura del quarto punto vendita all'interno del Mercato Isola, in piazzale Lagosta.

La rifinitura del Fuwa di Panfuwa

Le novità di Panfuwa a Milano

«Con quest'ultima apertura diventeremo uno dei nuovi centri di ritrovo a Milano per il food, dal momento della colazione fino all'aperitivo e alla cena, e di cui faremo parte insieme con molti altri brand del settore», spiega Luca Bertoloni, co-fondatore di Panfuwa.

La preparazione con ricetta segreta dei Fuwa pancake da Panfuwa

Il nuovo locale, aperto dalle 10 alle 17, è infatti fra i primi a insediarsi negli spazi del Mercato Isola dopo la ristrutturazione dei mesi scorsi, sulla scia del concept di mercati celebri a livello internazionale come il Borough Market a Londra, La Boqueria di Barcellona, Foodhallen ad Amsterdam o Chelsea Market di New York.

Cosa si mangia da Panfuwa e quanto costa

In tutti i punti vendita Panfuwa il menu è sempre lo stesso, con protagonisti i fluffy pancake (detti pure fuwa pancake o fuwafuwa in Giappone o come soufflé pancake in Occidente) realizzati con impasto montato a neve e cotto a bassa temperatura, per poi essere conditi in versione dolce o salata. Ci sono ad esempio l'originale con burro al miele, zucchero a velo, panna e sciroppo d'acero, quello con Nutella, granella di nocciole, panna e frutta fresca o quello al matcha con confettura di fagioli rossi e crema di panna. Oppure quelli con crudo, pesto e squacquerone, con mortadella, pesto e burrata o ancora con salmone e avocado. I prezzi? Fra 7,90 e 10,90 euro per i fluffy pancake dolci e fra 12,90 e 13,90 euro per le varianti salate.

Matcha Fuwa di Panfuwa 1/3 Pancakes Giapponesi in versione dolce da Panfuwa 2/3 Pancakes Giapponesi, meglio conosciuti come fuwa fuwa pancake o fluffy pancake, da Panfuwa sono il risultato di un processo di cottura lento che permette di preservare la loro consistenza soffice e delicata 3/3

Requisito fondamentale per gustarli è non avere troppa fretta: per garantire che siano sempre freschi, caldi e soffici, vengono preparati a mano al banco a ogni ordinazione, sulla base di una ricetta segreta che rielabora quella tradizionale giapponese. Il che comporta un'attesa di circa 15 minuti: «Un tempo che il cliente può dedicare a sé stesso, trasformandolo in una vera pausa di relax», sottolinea Bertoloni. A completare l'offerta, quattro “milkshake gourmet” (5,90 euro) e una scelta di bibite analcoliche.

Il futuro di Panfuwa

Il format è ancora in evoluzione: «Con il nostro team continuiamo a sperimentare ingredienti di altissima qualità», puntualizza il co-fondatore, lasciando presagire l'arrivo di ulteriori fuwa pancake basati su ricette innovative, oltre al possibile ampliamento della lista beverage con birre e altri drink.

L'arredo di Panfuwa

Anche gli arredi e il concept visivo del nuovo Panfuwa al Mercato Isola ricalcano quelli dei locali che lo hanno preceduto, con dettagli divertenti come le lampade a forma di nuvola, ma - tiene a precisare Bertoloni - con una significativa differenza: «Se i primi tre locali si distinguono per l'atmosfera raccolta data dalla metratura contenuta, all'Isola possiamo contare su spazi più ampi e circa 300 coperti, sia pure condivisi con gli altri locali come in tutti i mercati food europei».

Panfuwa

Piazzale Lagosta 7 (Mercato Comunale Isola) 20159 Milano