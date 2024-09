Viaggio gastronomico nel Sichuan: a Milano la Hot Pot di Shoo Loong Kan

Milano si è arricchita di un gioiello culinario che promette di rivoluzionare il modo di intendere la convivialità a tavola: Shoo Loong Kan, in zona Porta Volta, all’angolo tra via Farini e piazzale Cimitero Monumentale. Questo ristorante, primo in Italia della celebre catena cinese dedicata all'autentico hot pot del Sichuan (oltre 900 ristoranti in tutto il mondo, sette in Europa tra Germania, Francia, Spagna e Portogallo), trasporta i suoi ospiti in un viaggio sensoriale unico, alla scoperta di sapori intensi e tradizioni millenari.

L'elegante sala di Shoo Loong Kan Foto: Simona Bruno 1/6 Dettagli autentici di Shoo Loong Kan Foto: Simona Bruno 2/6 Tutto riporta alla Cina da Shoo Loong Kan Foto: Simona Bruno 3/6 Particolare della sala di Shoo Loong Kan Foto: Simona Bruno 4/6 Ingredienti per le Hot Pot di Shoo Loong Kan Foto: Simona Bruno 5/6 Particolare delle Hot Pot di Shoo Loong Kan Foto: Simona Bruno 6/6 Previous Next

Con Shoo Loong Kan la Cina autentica a Milano

Situato nel cuore della città, Shoo Loong Kan ha sapientemente ricreato l'atmosfera dei tipici ristoranti del Sichuan. Varcando la soglia di Shoo Loong Kan, si viene accolti da uno spettacolo che toglie il fiato. Un imponente drago cinese, scolpito in legno e dipinto con colori vivaci, sembra sorvegliare l'ingresso, invitando gli ospiti a un viaggio nel cuore della Cina più autentica. Due maestose poltrone imperiali, rivestite in broccato rosso e oro, offrono un comodo trono per scattare foto ricordo indimenticabili.

All'interno, le sale si aprono come un ventaglio, rivelando un mondo fatto di luci soffuse, colori caldi e profumi avvolgenti. Lanterne rosse oscillano al soffitto, mentre pagode in legno, realizzate con la tecnica tradizionale del sashimono, si ergono maestose, testimoni di un'antica sapienza artigiana. I pavimenti in legno scuro, calpestati da migliaia di piedi, raccontano storie di banchetti e celebrazioni. L'aria è satura di profumi esotici: zenzero, peperoncino, anice stellato, un mix di aromi che stuzzica l'appetito e stimola i sensi.

Ogni dettaglio, dalla scelta dei materiali alla disposizione degli arredi, è stato studiato con cura per ricreare l'atmosfera di un autentico villaggio del Sichuan. Seduti ai tavoli, circondati da questo ambiente suggestivo, ci si sente trasportati in un'altra epoca, pronti a vivere un'esperienza culinaria indimenticabile. 218 posti a sedere divisi fra tavoli per un massimo di otto persone.

L'esperienza dell'Hot Pot da Shoo Loong Kan

Al centro di ogni tavolo troneggia l'hot pot, una pentola in rame che bolle incessantemente, pronta ad accogliere un'infinità di ingredienti. Ognuno dei commensali può personalizzare la propria esperienza scegliendo tra una vasta gamma di brodi, dai più classici ai più speziati, e selezionando gli ingredienti preferiti da cuocere direttamente nel brodo bollente.

Il menu di Shoo Loong Kan è un vero e proprio viaggio gastronomico. Dalle tenere carni selezionate dalla Macelleria Sirtori, come il pregiato Wagyu, ai freschissimi frutti di mare, passando per un'ampia scelta di verdure e funghi orientali, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. E per chi desidera un tocco di originalità, i noodles realizzati in esclusiva per Shoo Loong Kan sono una vera delizia.

L'Hot Pot di Shoo Loong Kan Foto: Simona Bruno 1/4 Tanti gli ingredienti che si possono cucinare nell'hot pot di Shoo Loong Kan Foto: Simona Bruno 2/4 I noodles realizzati in esclusiva per Shoo Loong Kan Foto: Simona Bruno 3/4 Da Shoo Loong Kan anche i classici piatti della tradizione cinese Foto: Simona Bruno 4/4 Previous Next

Cuocere gli ingredienti direttamente nel brodo bollente è un'esperienza unica che coinvolge tutti i sensi. La combinazione di sapori caldi e speziati, la consistenza morbida delle verdure e la tenerezza della carne creano un'armonia perfetta. E per completare il tutto, una vasta gamma di salse, da quelle più classiche a quelle più elaborate, permette di personalizzare ogni boccone.

L'hot pot è molto più di un semplice pasto: è un'esperienza sensoriale completa. Il calore del brodo, il profumo delle spezie, la compagnia degli amici e il piacere di cucinare insieme rendono ogni momento speciale. E per chiudere in bellezza, un sorso di tè freddo alla camelia o un calice di sake accompagneranno alla perfezione questo viaggio culinario."

Shoo Loong Kan, un'Immersione nella cultura sichuanese

Shoo Loong Kan è un luogo inclusivo, dove ogni palato può trovare la sua felicità. Oltre ai classici ingredienti dell'hot pot, il ristorante propone anche una selezione di piatti preparati al momento dallo chef, Michele Yang, come involtini primavera e ravioli fatti a mano. Per chi desidera un'esperienza più leggera, sono disponibili numerose opzioni vegetariane e vegane.

Shoo Loong Kan è perfetto per la convivialità Foto: Simona Bruno

Oltre al cibo, Shoo Loong Kan offre ai suoi ospiti l'opportunità di immergersi nella cultura del Sichuan. Il personale, altamente qualificato e appassionato, è sempre pronto a fornire consigli e suggerimenti per guidare i clienti alla scoperta dei sapori autentici di questa regione cinese.

Shoo Loong Kan è molto più di un semplice ristorante: è un'esperienza culinaria unica che invita a condividere momenti di convivialità e a scoprire nuovi sapori. Se siete alla ricerca di un'avventura gastronomica indimenticabile, Shoo Loong Kan è il luogo perfetto per voi.

Shoo Loong Kan

Via Farini 21 - 20154 Milano (MI)

Tel 324 2866666