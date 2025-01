Aurora boreale 2025: dove vederla e dove soggiornare in Nord Europa

I popoli di tutto il mondo che avevano l’opportunità di osservare l’aurora boreale, sin dall’alba dei tempi rimanevano col naso all'insù, tra l’incanto, il sogno e la paura di non comprendere a quale fenomeno stavano partecipando. Cercavano di motivare quei giochi di luce come un segno dell’aldilà, oppure la danza di qualche animale celeste.

Aurora boreale: dove vederla in Europa

Per alcuni un ponte tra l’uomo che stava in basso e la divinità che viveva in alto nei cieli, per altri persino il fiato magico di un drago dormiente. Oggi sappiamo che questo fenomeno naturale si verifica quando particelle cariche provenienti dal Sole interagiscono con il campo magnetico terrestre, creando le incredibili sfumature di verde, rosa, viola e blu che popolano ancora miti e leggende delle nostre culture.

Nel 2025 le aurore boreali saranno particolarmente intense

Ma perché quest’anno è così speciale per osservare questo evento già speciale di suo? Il Sole, ci spiega la scienza e la Nasa, genera un potente campo magnetico che attraversa un ciclo di circa undici anni, noto come ciclo solare. Durante questo ciclo, il campo magnetico del Sole si inverte completamente, cambiando i poli nord e sud. Attualmente, ci troviamo nel ciclo solare n. 25, iniziato a settembre 2020, con il picco previsto tra il 2023 e il 2026.

Quando e come è meglio guardare le aurore boreali

Nel 2025, dunque, le aurore boreali saranno particolarmente intense, offrendo un'opportunità irripetibile per ammirare questo spettacolo. Il periodo migliore per osservarlo è nei mesi di settembre e ottobre, e da fine gennaio a marzo.

Le basse temperature, le ore di buio e il cielo terso dei mesi vicino all’equinozio sono condizioni fondamentali per l'avvistamento. La durata dell'aurora è variabile e dipende non solo dal ciclo solare ma anche dal vento solare, con aurore che possono danzare per notti intere a intensità diverse, mentre altre possono apparire e scomparire in pochi minuti.

Le aurore possono danzare per notti intere a intensità diverse

Quali sono le mete più ambite per ammirare l'aurora boreale? In questo primo articolo vi porteremo nelle regioni più a nord dell'Europa, e in un altro articolo in quelle tra Nord America e Russia, e sebbene queste destinazioni siano tra le più difficili da raggiungere, vi proponiamo alberghi, ristoranti e soluzioni ideali per ogni meta. Tra scienza, poesia e luci danzanti, siete pronti a vivere questo fenomeno con il massimo comfort e lusso?

Tromsø e Isole Lofoten, Norvegia

La Norvegia è una delle destinazioni più celebri per l’aurora boreale, grazie alla sua posizione privilegiata oltre il Circolo Polare Artico. Tromsø, conosciuta come la “capitale dell'aurora boreale”, è una città vibrante, ormai abituata a visitatori da tutto il mondo che vuole ammirare le sue luci del cielo. Qui, i cieli sono particolarmente limpidi durante i mesi invernali, e il fenomeno dell’aurora è spesso visibile già dalle periferie cittadine.

L'aurora boreale a Tromsø in Norvegia

La città poi è circondata da una natura incontaminata fatta di montagne, fiordi e vasti paesaggi innevati, una magia del Grande Nord che farà sentire i suoi ospiti come dentro a una favola. Il periodo ideale per ammirare il fenomeno va da settembre a marzo, quando le notti si allungano e il cielo si scurisce abbastanza da rivelare l’incanto danzante dell’aurora. Oltre all’aurora boreale, Tromsø offre una vasta gamma di attività invernali, ad esempio, il safari con cani da slitta è una delle esperienze più amate dai visitatori. Trainati da husky o malamute, si può attraversare il silenzio dei paesaggi innevati, respirando a pieni polmoni l’aria gelida e limpida dell’Artico.

Il safari con cani da slitta in Norvegia

Questa attività non è solo emozionante, ma offre anche l’opportunità di entrare in contatto con la cultura locale, poiché spesso i musher condividono storie e tradizioni legate alla loro vita in queste terre estreme. I percorsi portano spesso attraverso vallate remote e creste innevate, dove non è raro avvistare renne, alci e, con un po' di fortuna, persino l’elusivo gufo delle nevi.

La Cattedrale Artica di Tromsø in Norvegia

Un’altra tappa imperdibile a Tromsø è la Cattedrale Artica, conosciuta localmente come Ishavskatedralen. Questa struttura moderna, con le sue linee pulite e la facciata a triangoli che ricorda un iceberg, è uno dei simboli architettonici della città. Durante i concerti serali, la musica riempie lo spazio illuminato da luci soffuse. Visitare la cattedrale durante l’inverno, magari dopo aver passato la giornata a inseguire l’aurora, aggiunge un tocco di spiritualità e meraviglia all’intero viaggio.

Hotel consigliato: Sommarøy Arctic Hotel Tromsø

Il Sommarøy Arctic Hotel è situato su un’isola a circa un’ora da Tromsø. Il suo nome, Sommarøy, significa “Isola d'Estate”, per via dei suoi contrasti: dalle lunghe giornate estive senza tramonto alla quiete della notte polare, la popolazione locale è nota per la sua accoglienza calorosa, tutt’altro che fredda come suggerirebbe l’ambiente circostante.

Gli chalet privati del Sommarøy Arctic Hotel Tromsø in Norvegia (foto: Facebook)

Con camere affacciate sul mare e chalet privati, l’hotel offre un’esperienza letteralmente immersa nella natura, circondato da panorami mozzafiato che cambiano con le stagioni, passando dai colori caldi delle aurore boreali alle tonalità brillanti dell'estate artica. Per le famiglie o per chi desidera una maggiore autonomia, gli appartamenti con angolo cottura rappresentano una soluzione ideale, combinando spazio e funzionalità in un ambiente accogliente.

Una delle camere con vista mare del Sommarøy Arctic Hotel Tromsø in Norvegia (foto: Facebook)

Le recensioni degli ospiti sottolineano l'attenzione ai dettagli. Molti hanno apprezzato i letti in stile scandinavo e la pulizia impeccabile, non di meno l'assenza di flaconi di plastica per i prodotti da bagno, sostituiti da dispenser ricaricabili, una scelta ecologica apprezzabile. La sala comune, con il suo camino e l'offerta gratuita di tè e caffè, è un altro elemento che contribuisce a creare un'atmosfera familiare e rilassata. Ma l'offerta dell'hotel non si limita alle sistemazioni.

La sala comune del Sommarøy Arctic Hotel Tromsø in Norvegia (foto: Facebook)

Tra i servizi più apprezzati, spiccano la sauna panoramica e le vasche idromassaggio all'aperto. Questi spazi rappresentano un rifugio perfetto per rilassarsi dopo una giornata trascorsa all'aperto. Immaginate di trovarvi nella sauna, con lo sguardo che vaga sul paesaggio innevato o sul cielo notturno, dove spesso danzano le luci dell'aurora boreale.

La sauna del Sommarøy Arctic Hotel Tromsø in Norvegia (foto: Facebook)

Per chi desidera esplorare i dintorni, l'hotel organizza una serie di attività che permettono di scoprire la bellezza selvaggia della regione. Le escursioni guidate sull'isola di Sommarøy vi porteranno tra spiagge bianche e acque cristalline, spesso paragonate ai Caraibi, nonostante il clima decisamente diverso. Gli appassionati di pesca possono invece cimentarsi nella pesca tradizionale, un'attività radicata nella cultura locale, mentre chi cerca un po' di avventura può optare per un'escursione in motoslitta.

Ristorante consigliato: Restaurant Smak

Questo ristorante intimo e raffinato ha soltanto 18 posti a sedere e propone un menu stagionale basato su ingredienti locali. Il menu di Smak è un viaggio attraverso i sapori del Nord-Norge, con ingredienti accuratamente selezionati da produttori locali, garantendo freschezza e autenticità.

La sala interna del Restaurat Smak

Il ristorante offre un menu degustazione che cambia ogni due settimane, permettendo agli ospiti di sperimentare una varietà di sapori e combinazioni creative. Tra le pietanze che si possono trovare ci sono il merluzzo delle Lofoten accompagnato da una mousse di piselli e schiuma di burro al limone, o il filetto di renna servito con purè di radici artiche. La carta dei vini è curata con attenzione, offrendo una selezione di etichette che si abbinano perfettamente ai sapori del menu.

Un piatto del ristorante Smak

L'ambiente del ristorante è elegante e accogliente, con un design che riflette la bellezza naturale della regione. Le grandi finestre permettono di ammirare il paesaggio circostante, creando un legame tra l'interno e l'esterno che arricchisce l'esperienza sensoriale degli ospiti. Il servizio è attento e professionale, con uno staff dedicato a garantire che ogni visita sia memorabile. Data la popolarità e la capacità limitata del ristorante, è altamente consigliato prenotare con largo anticipo.

Restaurant Smak Stakkevollvegen 39 9010 Tromsø Tel +47 94176110 Mercoledì-Venerdì: 18:00-00:00 - Domenica: 13:00-17:00 - 19:00-00:00

Isole Lofoten

Le Isole Lofoten, situate al largo della costa nord-occidentale della Norvegia, sono famose per i loro paesaggi mozzafiato, con montagne a picco sul mare, fiordi cristallini e spiagge di sabbia bianca. Questo arcipelago, composto da isole montuose che si ergono maestosamente dal mare, offre paesaggi mozzafiato con fiordi profondi, spiagge di sabbia bianca e villaggi di pescatori pittoreschi. Le Lofoten vantano una ricca storia culturale legata alla pesca, in particolare quella dello stoccafisso. I tradizionali villaggi di pescatori, con le loro caratteristiche “rorbu” (casette rosse su palafitte), offrono uno sguardo autentico sulla vita locale. Inoltre, l'arcipelago ospita il Museo Vichingo di Borg, dove è possibile esplorare una ricostruzione di una lunga casa vichinga e apprendere di più sulla storia vichinga della zona.

L'aurora boreale sul villaggio di Hamnøy nelle Isole Lofoten in Norvegia

Le Lofoten si trovano oltre il Circolo Polare Artico, il che significa che durante l'estate si può assistere al fenomeno del sole di mezzanotte, mentre in inverno si sperimenta la notte polare. Nonostante la latitudine elevata, l'arcipelago gode di un clima relativamente mite grazie alla Corrente del Golfo, con temperature invernali che raramente scendono sotto i -1°C. Questo clima crea condizioni ideali per l'osservazione dell'aurora boreale, soprattutto nei mesi da settembre ad aprile, quando le notti sono più lunghe e buie.

Le caratteristiche “rorbu”, case dei pescatori norvegesi sulle Isole Lofoten

L'assenza quasi totale di inquinamento luminoso rende inoltre le Lofoten un luogo privilegiato per l’osservazione di questo fenomeno naturale. Ma oltre all'aurora boreale, nelle Lofoten avrete ampie opportunità di escursionismo, con sentieri che conducono a panorami mozzafiato sulle montagne e sui fiordi. Il trekking a Reinebringen, ad esempio, offre una vista panoramica sul villaggio di Reine e sulle acque circostanti. Le acque intorno alle isole sono ideali per il kayak e il surf, quest'ultimo particolarmente popolare nelle spiagge di Unstad.

Il Museo Vichingo di Borg nelle Isole Lofoten in Norvegia

Nonostante la loro posizione remota, le Lofoten sono accessibili sia via terra che via mare. L'aeroporto di Leknes offre collegamenti con le principali città norvegesi, mentre la strada E10 attraversa l'arcipelago, collegando le isole tra loro e alla terraferma. I traghetti sono un mezzo di trasporto comune, offrendo anche l'opportunità di ammirare i paesaggi costieri. Durante l'inverno, è consigliabile verificare le condizioni meteorologiche e lo stato delle strade, poiché le nevicate possono influenzare la viabilità.

La vista panoramica sul villaggio Reine dal monte Reinebringen nelle Isole Lofoten in Norvegia

Per massimizzare le possibilità di avvistare l'aurora boreale, è consigliabile soggiornare almeno una settimana, aumentando le probabilità di cieli sereni. Le applicazioni di monitoraggio dell'attività solare possono essere utili per prevedere quando l'aurora sarà più intensa. Vestirsi a strati con abbigliamento termico è fondamentale, dato il clima freddo e variabile. Infine, rispettare l'ambiente naturale e le tradizioni locali contribuirà a preservare la bellezza e l'autenticità delle Lofoten per le future generazioni.

Hotel consigliato: Svinøya Rorbuer

Questi tradizionali rorbuer (le capanne di pescatori) sono stati ristrutturati per garantire comfort moderni senza però perdere il fascino storico delle più tipiche case del posto. Al Svinøya Rorbuer, molte di queste strutture risalgono alla metà del XIX secolo e sono state sapientemente ristrutturate per combinare l’autenticità storica con il comfort contemporaneo.

Le Rorbu suites del Svinøya Rorbuer (foto: Peter Maier)

Ogni unità mantiene la sua struttura originale in legno, con dettagli che richiamano le tradizioni locali, ma è dotata di cucine moderne, riscaldamento, connessione Wi-Fi e bagni privati.

La zona living delle Rorbu suites del Svinøya Rorbuer

Le rorbuer possono essere in un’ampia gamma di sistemazioni, da quelle più intime e romantiche, perfette per coppie, fino a quelle più spaziose, ideali per famiglie o gruppi di amici. Inoltre, ogni unità regala viste mozzafiato sui fiordi o sulle montagne circostanti, con tramonti spettacolari che si riflettono sull'acqua e creano un’atmosfera da cartolina.

Una stanza delle Rorbu suites del Svinøya Rorbuer

Un’esperienza unica offerta dalla struttura è la possibilità di ammirare l'aurora boreale direttamente dal proprio balcone o dalle grandi finestre delle rorbuer. La posizione privilegiata del Svinøya Rorbuer, lontana dalle luci artificiali del centro di Svolvær, garantisce cieli limpidi e scatti fotografici indimenticabili. Non sarà un hotel a 5 stelle, ma sopra il tetto di Svinøya Rorbuer l’aurora boreale regala alcuni degli scatti più iconici del mondo.

Svinøya Rorbuer Gunnar Bergs vei 2 8300 Svolvær Tel +47 76069930

Ristorante consigliato: Brasseriet

Il ristorante Brasseriet, situato al primo piano del Thon Hotel Svolvær, ha una suggestiva vista panoramica sul Vestfjord e sull'ingresso principale della città, ma non è per questo motivo soltanto che ve lo consigliamo.

La sala interna del ristorante Brasseriet

Il menu stagionale propone una varietà di piatti, tra cui una selezione di portate da condividere e autentiche pizze italiane cotte in forno a legna. La pizza italiana non conosce limiti e arriva pure in Norvegia. Non volete provare i sapori di casa fino a là? Allora vi attendono i sapori locali, come l’agnello di questa regione, con una carne eccezionalmente tenera data dall'alimentazione particolare di questi animali che si nutrono di erbe e alghe, oppure lo stoccafisso preparato, specialità del posto, con lo skrei (il merluzzo artico) delle Lofoten.

Un piatto del ristorante Brasseriet

Inoltre qui troverete Siriyaporn Rithisirikrerg, soprannominata ormai da tutti come “Mymint”, la giovane chef che a soli 23 anni ha già ottenuto l’argento nella competizione norvegese Young Chef of the Year 2023.

Abisko National Park, Svezia

Abisko, situato nella Lapponia svedese, è celebre per il fenomeno della “zona blu”: il “Blue Hole of Abisko”, una zona caratterizzata da un microclima che mantiene il cielo sereno per oltre 200 giorni all'anno, riduce significativamente la copertura nuvolosa e aumenta le possibilità di avvistare le luci del nord.

L'aurora boreale nell'Abisko National Park in Svezia

L'Aurora Sky Station, situata sulla cima del monte Nuolja a oltre 1.000 metri di altitudine, è un punto di osservazione privilegiato per questo spettacolo naturale. Per raggiungerla, i visitatori possono usufruire di una seggiovia che, in circa 20 minuti, offre una salita panoramica sopra le foreste innevate. Questa è una meta ambita dai fotografi più famosi del mondo, per via dei suoi osservatori panoramici.

Aurora Sky Station, situata sulla cima del monte Nuolja in Svezia

Il periodo migliore per visitare Abisko per l'osservazione dell'aurora boreale va da ottobre a marzo, quando le notti sono più lunghe e buie. Durante questi mesi, l'attività geomagnetica è spesso elevata, aumentando le probabilità di avvistamenti spettacolari.

I vestiti del popolo dei Sami in Svezia

Oltre all'aurora boreale, nel Parco nazionale di Abisko è possibile esplorare sentieri panoramici che attraversano paesaggi incontaminati, mentre gli amanti dello sci di fondo troveranno piste ben curate immerse in scenari mozzafiato. Per chi cerca un'esperienza culturale, sono disponibili visite guidate che approfondiscono la storia e le tradizioni del popolo Sami, gli indigeni della regione. Se siete provetti o semplicemente amanti delle luci del cielo, è una meta da tenere da dicembre a marzo in considerazione anche per la sua vicinanza con l’Italia.

Hotel consigliato: Abisko Mountain Lodge

Questo lodge accogliente situato nel cuore del Parco nazionale di Abisko ha camere addobbate in stile svedese tradizionale e chalet privati. La struttura organizza escursioni guidate per l’osservazione delle aurore e attività come lo sci di fondo e le ciaspolate.

Abisko Mountain Lodge ad Abisko in Svezia

Molto noto nella zona per la sua ospitalità e per la qualità delle attività offerte, i clienti sottolineano spesso la competenza delle guide messe a dispisione da Abisko Mountain Lodge nelle escursioni per l'aurora boreale e l'attenzione del personale nel garantire un soggiorno confortevole.

La lounge dell'Abisko Mountain Lodge in Svezia

Si può approfittare anche del ristorante interno che serve piatti tradizionali svedesi, come le polpette di alce e il salmone affumicato, ma ve lo consigliamo soprattutto per la sua atmosfera lussuosa: vi sentirete come dei piccoli lord svedesi, mentre guarderete l’aurora boreale dal vostro cottage.

Abisko Mountain Lodge Lapportsvägen 30 98107 Abisko Tel +46 98040100

Ristorante consigliato: Restaurant STF Aurora Sky Station

Situato in cima alla montagna Nuolja, questo punto di osservazione ha al suo interno anche un ristorante. Qui vivrete un'esperienza culinaria unica a 900 metri sul livello del mare. Per raggiungere il ristorante, gli ospiti intraprendono un suggestivo viaggio in seggiovia di due chilometri, che dura circa 20-25 minuti, immersi nel silenzio e nella bellezza del paesaggio innevato.

La sala del Restaurant STF Aurora Sky Station in Svezia

Il ristorante propone una cena di tre portate ispirata alla cucina lappone e nordica, utilizzando prodotti locali per garantire freschezza e autenticità. Sebbene il menu possa variare in base alla stagionalità, tra i piatti offerti spicca il "suovas", carne di renna affumicata servita con purea di patate e salsa ai mirtilli rossi.

Il suovas, carne di renna affumicata servita con purea di patate del Restaurant STF Aurora Sky Station

Qui non è l’ambiente del locale il suo cavallo di battaglia, bensì la zona, con una vista panoramica resa ancora più accogliente dal crepitio del camino e dalle ampie vetrate, che nelle notti serene, vi faranno sembrare di stare “dentro” all’aurora boreale.

Lapponia Finlandese: la magia oltre il Natale

Con la sua aura magica, il popolo accogliente e gli spazi incontaminati, la Lapponia è una delle destinazioni più iconiche per ammirare le aurore boreali da settembre a marzo, un mondo a parte fatto di paesaggi innevati, cultura Sami e straordinarie manifestazioni naturali, come l’aurora boreale. Rovaniemi, conosciuta come la città ufficiale di Babbo Natale, è una città vivida e piena di attrazioni, ad esempio ospita anche il Museo Arktikum, un centro di scienza e cultura che esplora la vita nell'Artico, dalla geologia alla storia delle popolazioni indigene.

L‘aurora boreale nella Lapponia finlandese

Spostandosi verso il nord-est, invece, si raggiunge Kakslauttanen, una delle località più iconiche della regione. Questo remoto angolo di Lapponia è celebre per i suoi igloo di vetro, una creazione ingegnosa che unisce il design moderno con l’architettura tradizionale finlandese. Gli igloo, costruiti con vetro termico, permettono agli ospiti di rimanere al caldo anche nelle notti più fredde, mentre osservano il cielo artico che si illumina di verde, rosso e viola grazie alle luci del nord.

Il Museo Arktikum di Rovaniemi nella Lapponia finladese

La cultura Sami è un altro elemento che rende la Lapponia Finlandese una meta speciale. I Sami, popolo indigeno dell’Artico, hanno una storia e una cultura ricchissime che meritano di essere scoperte. Nella Lapponia finlandese si possono visitare villaggi tradizionali e partecipare a esperienze autentiche, come ascoltare i “joik”, i canti tradizionali Sami, o imparare a tessere tessuti con tecniche antiche. Inoltre, si può assaporare la loro cucina unica, basata su ingredienti locali come carne di renna, pesce di lago e bacche artiche.

Gli Igloo di vetro di Kakslauttanen nella Lapponia finlandese

Imperdibile, poi, per chi cerca relax, le tradizionali saune finlandesi rappresentano un’esperienza imperdibile. In Lapponia, la sauna è più di un rituale di benessere: è una vera e propria filosofia di vita. Spesso situate accanto a laghi ghiacciati, le saune offrono agli ospiti la possibilità di vivere il tradizionale “bagno freddo” finlandese, un tuffo nelle acque gelide che promette un rigenerante senso di vitalità.

Il Parco nazionale Pallas-Yllästunturi nella Lapponia finlandese

Da un punto di vista naturale, la Lapponia Finlandese offre alcuni dei paesaggi più mozzafiato al mondo. Le colline del Parco nazionale Pallas-Yllästunturi, ad esempio, sono perfette per gli amanti delle escursioni e dello sci di fondo. Con oltre 100 chilometri di sentieri segnalati, il parco è un paradiso per chi desidera esplorare la quiete incontaminata della tundra artica. E nelle notti serene, lontano dalle luci delle città, l’aurora boreale diventa un appuntamento quasi garantito.

Hotel consigliato: Kakslauttanen Arctic Resort

Il Kakslauttanen Arctic Resort è famoso per i suoi igloo di vetro, ne avrete sicuramente visto uno scorrendo tra Instagram o Tiktok. Poche altre strutture al mondo garantiscono una simile vista privilegiata sull'aurora boreale. E se vi state chiedendo “a che prezzo?”, gli igloo di vetro sono progettati con una tecnologia all’avanguardia che consente al vetro di rimanere privo di condensa e neve, garantendo una visione limpida delle stelle e delle aurore anche nelle notti più fredde.

Gli igloo del Kakslauttanen Arctic Resort

Oltre all’esperienza visiva, gli igloo sono dotati di letti motorizzati che permettono di regolare la posizione per trovare l’angolazione perfetta per ammirare il cielo. Gli interni, minimalisti ma accoglienti, sono riscaldati e hanno tutti i comfort moderni, permettendo di vivere l’avventura senza rinunciare al lusso.

Gli igloo all'interno degli chalet in legno del Kakslauttanen Arctic Resort

Ma se non vi fidate, il resort offre anche chalet di legno tradizionali, costruiti secondo lo stile lappone. Ogni chalet è dotato di sauna privata, caminetto e cucina attrezzata, rendendolo ideale per famiglie o coppie in cerca di intimità. Il design degli chalet riflette l’architettura locale, combinando materiali naturali con dettagli moderni per creare uno spazio caldo e accogliente.

La stanza interna degli chalet in legno del Kakslauttanen Arctic Resort

Il resort dispone di diversi ristoranti che propongono un viaggio culinario attraverso la tradizione lappone. I piatti forti includono carne di renna, salmone artico e dolci a base di bacche selvatiche raccolte nei dintorni. Uno dei ristoranti più apprezzati è il Savusauna Restaurant, costruito all’interno di una tradizionale sauna finlandese e perfetto per un’esperienza autentica e originale. Durante la stagione natalizia, il resort offre anche cene speciali nella Casa di Babbo Natale, un luogo incantato che conquista grandi e piccini.

La casa di Babbo Natale del Kakslauttanen Arctic Resort

Nonostante l’esclusività dell’esperienza, il resort si impegna a garantire che ogni ospite si senta a proprio agio, grazie a un personale attento e accogliente. È il luogo ideale per coppie in cerca di un’esperienza romantica, per famiglie desiderose di vivere la magia del nord o per viaggiatori solitari in cerca di avventura e introspezione.

Ristorante consigliato: Nili Restaurant

Il Nili Restaurant è un locale accogliente che celebra i sapori autentici della Lapponia, uno dei più conosciuti e frequentati della zona. Il menu del Nili è una celebrazione della natura nordica e dei suoi prodotti unici. Tra le specialità spiccano piatti a base di renna, simbolo della cucina locale, servita in diverse varianti, dalla tradizionale bistecca alla carne stufata con purè di patate e salsa di mirtilli rossi.

La sala interna del Nili Restaurant

Non manca il salmone selvaggio, cucinato con tecniche che ne esaltano il sapore naturale, spesso accompagnato da verdure di stagione e creme leggere a base di erbe. Un’altra prelibatezza del ristorante è il "suovas", carne di renna affumicata tradizionale, servita con patate saltate e croccanti cipolle.

Un piatto del Nili Restaurant

Per i vegetariani, il Nili propone opzioni creative che sfruttano prodotti locali come funghi, bacche e radici. La carta dei vini è altrettanto curata, con una selezione di etichette internazionali attentamente abbinate ai sapori intensi dei piatti nordici. Inoltre, il ristorante offre una vasta scelta di bevande artigianali, inclusi liquori locali a base di bacche selvatiche come il cloudberry o il lingonberry, per un’esperienza ancora più autentica. L'atmosfera calda e tradizionale, arricchita da elementi decorativi di grande effetto come pelli e un soffitto che ricorda l’aurora boreale, lo rende una tappa obbligata per i visitatori.

Nili Restaurant Valtakatu 20 96200 (Rovaniemi) Tel +358 400369669

Islanda: Reykjavik e dintorni tra ghiaccio e fuoco

L'Islanda è una terra di contrasti, dove il ghiaccio incontra il fuoco e le aurore boreali illuminano cieli oscuri. Reykjavik, la capitale, è un ottimo punto di partenza per esplorare i dintorni. Questa città, la più settentrionale al mondo, offre un mix sorprendente di modernità e tradizione, con i suoi edifici colorati, le piscine termali e una vivace scena culturale. Tuttavia, per ammirare appieno le luci del nord, è consigliabile spingersi oltre i confini urbani, verso luoghi in cui il cielo è più buio e incontaminato.

L'aurora boreale a Thingvellir in Islanda

Thingvellir, a poco meno di un'ora di macchina dalla capitale, è un sito storico e naturale parte del Circolo d'Oro islandese. Qui non solo si può osservare l'aurora boreale, ma anche camminare lungo la frattura tra le placche tettoniche eurasiatica e nordamericana, un luogo che racconta la storia geologica del pianeta.

La cascata Seljalandsfoss in Islanda

Nei dintorni, la costa meridionale offre panorami altrettanto mozzafiato, con cascate come Seljalandsfoss e Skógafoss, che in inverno si trasformano in maestose sculture di ghiaccio, mentre il cielo notturno si accende di colori danzanti.

La Penisola di Snæfellsnes in Islanda

Da non perdere è anche la Penisola di Snæfellsnes, spesso definita “l'Islanda in miniatura” per la varietà dei suoi paesaggi. Qui, tra spiagge nere, vulcani e campi di lava, l'aurora boreale si riflette sul mare creando un'atmosfera quasi surreale. Anche il Lago Mývatn, nel nord dell'isola, è un'area di particolare interesse per i cacciatori di aurore, grazie ai suoi cieli limpidi e alle attività geotermiche che riscaldano l'ambiente circostante.

Il Lago Mývatn in Islanda

Per chi cerca un'esperienza più esclusiva, i fiordi orientali rappresentano un paradiso remoto e poco frequentato. In queste zone, lontane dal turismo di massa, le aurore boreali possono essere osservate in totale solitudine da ottobre a marzo, con solo il suono del vento e del mare a fare compagnia.

Hotel consigliato: The Retreat at Blue Lagoon

Il Retreat at Blue Lagoon è un resort di lusso situato accanto alla famosa Laguna Blu. Le suite, costruite con materiali come basalto, acciaio e vetro, offrono viste spettacolari sulle distese laviche e sulle acque geotermiche, creando un ambiente minimalista e zen.

The Retreat at Blue Lagoon in Islanda

Esclusiva dell’albergo, il centro benessere, che si estende per 2.300 metri quadrati e include il “Blue Lagoon Ritual”, che sfrutta fanghi e minerali della laguna per trattamenti esclusivi.

La sala interna del ristorante una stella Michelin Moss Restaurant del The Retreat at Blue Lagoon

Per quanto riguarda l'offerta culinaria, il resort ospita il Moss Restaurant, insignito di una stella Michelin, il fiore all'occhiello della struttura, il Lava Restaurant, con viste sulla laguna, propone un'esperienza culinaria più rilassata, mentre un ristorante spa permette di cenare in accappatoio.

Ristorante consigliato: Dill Restaurant

Il Dill Restaurant è il primo ristorante islandese ad aver ricevuto una stella Michelin. La cucina propone un menu degustazione che celebra i sapori locali. All'apparenza sembra un locale modesto, persino l’entrata è un po’ angusta, con una piccola porta e una scala a chiocciola da percorrere prima, ma è la cucina a mostrare perché valga la pena di andarlo a visitare.

La sala interna del Dill Restaurant

Il menu degustazione varia stagionalmente, con piatti che esaltano gli ingredienti locali, spesso serviti direttamente dagli chef, aggiungendo un tocco personale all'esperienza culinaria. Il ristorante propone anche una selezione di vini biologici e provocatori, pensati per abbinarsi alla cucina non ortodossa del Dill.

Un piatto del Dill Restaurant

La cucina è situata al centro del ristorante, permettendo agli ospiti di osservare da vicino la preparazione dei piatti, aggiungendo un elemento di trasparenza e coinvolgimento all'esperienza gastronomica.

Laugavegur 59 101 Reykjavík Tel +354 5521522

Groenlandia: dove riposa la Natura

La Groenlandia è il regno del silenzio: qui, tra ghiacciai monumentali e una natura sconfinata, è possibile scoprire il lato più nascosto del mondo (e forse di noi stessi). Grazie alla sua posizione nell'Artico, la Groenlandia offre alcune delle aurore boreali più nitide e colorate, specialmente nei mesi invernali da settembre a marzo.

L'aurora boreale in Groenlandia

Tra i luoghi migliori per osservare questo fenomeno c’è Kangerlussuaq, un piccolo insediamento situato nell’entroterra occidentale. Con oltre 300 notti limpide all'anno, questa località offre condizioni ideali per ammirare le luci del nord. Inoltre, grazie alla sua posizione interna e alla mancanza di vento proveniente dall’oceano, il clima è relativamente stabile, aumentando le possibilità di osservare l'aurora.

Kangerlussuaq non è solo un punto di osservazione per le aurore, ma anche un punto di partenza per scoprire il famoso ghiacciaio Inlandis. Si tratta di uno dei pochi luoghi al mondo dove è possibile camminare su una calotta glaciale, esplorando il cuore di un paesaggio scolpito dal tempo. Le escursioni sul ghiacciaio, spesso organizzate da guide locali, includono soste per ascoltare il suono dei crepacci e il fragore distante dei blocchi di ghiaccio che si staccano, un’esperienza immersiva e primordiale.

La calotta glaciale vicino a Kangerlussuaq in Groenlandia

Un altro aspetto affascinante di questo territorio è la possibilità di entrare in contatto con la cultura Inuit, che ha saputo adattarsi per millenni a queste condizioni estreme. Gli abitanti di Kangerlussuaq e di altri piccoli villaggi offrono ai visitatori la possibilità di partecipare a laboratori di artigianato tradizionale, come la lavorazione delle pelli e delle ossa, e di assistere a racconti orali che tramandano leggende e storie di sopravvivenza.

Un villaggio Inuit in Groenlandia

A completare l'esperienza in Groenlandia ci sono le possibilità culinarie. La cucina locale si basa su ingredienti freschi e sostenibili, spesso provenienti direttamente dal mare e dalla terra circostante, come il mattak (pelle di balena cruda) o il suaasat (uno stufato di carne di foca). Visitare la Groenlandia è più di una semplice vacanza: è un’opportunità per connettersi con un mondo ancora incontaminato, dove il silenzio e la bellezza del paesaggio invitano a riflettere sulla fragilità e la meraviglia del nostro pianeta.

Hotel consigliato: Hotel Arctic

L'Hotel Arctic è il punto di riferimento per chi cerca comfort e lusso nell'estremo nord. Situato vicino al famoso fiordo ghiacciato di Ilulissat, patrimonio mondiale dell'Unesco, la sua posizione strategica offre un panorama senza pari: da un lato, le acque dell'Artico punteggiate di iceberg scintillanti, dall'altro l'immensità di una natura selvaggia e incontaminata.

Gli igloo in alluminio dell'Hotel Arctic

Con le sue camere e suite progettate per il massimo comfort, l'Hotel Arctic si distingue per i dettagli moderni e per le ampie vetrate che offrono viste spettacolari. Per chi cerca qualcosa di ancora più speciale, ci sono i famosi igloo di alluminio, piccoli rifugi dal design futuristico ma perfettamente integrati nel paesaggio artico. Questi igloo, riscaldati e dotati di ogni comfort, offrono la possibilità di vivere un’esperienza unica: addormentarsi sotto il cielo polare, con un'alta probabilità di osservare l'aurora boreale direttamente dalla propria finestra.

La zona living di uno degli appartamenti dell'Hotel Arctic

L’albergo utilizza energia geotermica e altre soluzioni ecologiche per ridurre il proprio impatto sull'ambiente, un aspetto fondamentale in una terra fragile come la Groenlandia. Questo impegno per la sostenibilità è evidente anche nella collaborazione con le comunità locali, che forniscono i prodotti freschi utilizzati nel ristorante e partecipano alle attività proposte. Oltre al comfort e alle esperienze outdoor, l’Hotel Arctic si distingue per il servizio personalizzato: il personale è altamente preparato e sempre disponibile a creare itinerari su misura, consigliando le migliori opportunità per avvistare l'aurora boreale o per conoscere la cultura Inuit, tenendo un occhio di riguardo per chi arriva fino alle loro gelide terre in cerca di pace e luci danzanti.

Ristorante consigliato: H8 Explorer

Situato in un piccolo villaggio di pescatori, H8 Explorer offre un'esperienza gastronomica unica. Si tratta di una costruzione con più di cent’anni di storia, sperduto in mezzo a metri e metri di neve e aperto in un periodo limitato dell’anno. È così difficile raggiungerlo che la struttura stessa fornisce poche informazioni sulla sua ubicazione e persino contatti.

Il ristorante H8 Explorer

I contatti che vi abbiamo fornito, infatti, provengono essenzialmente dall’ente del turismo nazionale della Groenlandia, che è direttamente in contatto con il locale, se voleste prenotarlo. Il menu, che cambia in base alla stagione e alla disponibilità degli ingredienti, è un tributo alla gastronomia groenlandese. Ogni piatto riflette la stretta connessione tra il territorio e le sue risorse naturali. Tra le specialità spiccano l’halibut fresco dell'Artico, pescato direttamente nelle gelide acque circostanti, e la carne di foca, preparata secondo ricette tradizionali che esaltano il sapore intenso e selvatico di questa prelibatezza locale.

I crostacei artici, dalla polpa dolce e succulenta, completano l’offerta culinaria. Ma non è solo il cibo a rendere l’H8 Explorer memorabile. L’atmosfera intima e autentica, arricchita dalla vista mozzafiato sul mare ghiacciato e sugli iceberg che galleggiano lentamente all’orizzonte, trasforma ogni visita in un momento di connessione profonda con la natura.

La sala interna del ristorante H8 Explorer

Le luci soffuse all'interno del ristorante e il calore del legno contrastano con la fredda vastità esterna, creando un rifugio accogliente e rilassante. Gli ospiti non vengono qui solo per cenare, ma per vivere un’esperienza completa, che include anche la possibilità di conoscere la cultura Inuit attraverso le storie e le tradizioni condivise dal personale locale.