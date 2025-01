Carnevale al Tartufo: ad Acqualagna una festa di sapori, maschere e tradizione

Il Carnevale al Tartufo torna ad Acqualagna, in provincia di Pesaro e Urbino, domenica 2 marzo, dalle ore 15:00, con una festa unica che unisce la tradizione delle maschere alla celebrazione del tartufo nero pregiato, eccellenza locale.

Le vie del centro storico si animeranno con sfilate mascherate, gruppi folkloristici, eventi musicali e balli di gruppo. Non mancheranno il lancio di caramelle e coriandoli, per un'esplosione di colori e allegria. La novità di quest'anno è l'assegnazione di premi speciali al tartufo per le dieci maschere più belle, con una cena offerta e un premio di partecipazione per chi si iscrive entro il 25 febbraio.

Carnevale al Tartufo di Acqualagna, la celebrazione del “Nero della Tavola”

Il protagonista assoluto della giornata sarà il tartufo nero pregiato, noto anche come il “Nero della Tavola”. Con il suo aroma intenso e il sapore delicato, sarà al centro della 40ª Fiera Regionale del Tartufo Nero, che aprirà alle ore 9 in Piazza Mattei.Gli stand offriranno tartufo fresco, prodotti enogastronomici, vini, miele e artigianato locale.

Il tartufo nero pregiato di Acqualagna

La mattina si aprirà con la Gara di ricerca del tartufo presso il campo sportivo Marchetti, organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Acqualagna e l'Associazione Nazionale Conduttori Tartufaie. Alle 10, presso il Teatro Conti, si terrà un convegno internazionale sulla tartuficoltura, approfondendo le opportunità per l'agricoltura e la libera ricerca. Il tartufo nero sarà protagonista di degustazioni guidate alle ore 12 presso il Museo del Tartufo, in collaborazione con gli chef di Slow Food. Inoltre, sarà presente nei menudei ristoratori locali e nello spazio gestito dalla Pro Loco presso il Mercato Coperto.

Carnevale al Tartufo di Acqualagna, le castagnole e il Bianchello del Metauro Doc Passito

Lo chef Samuele Ferri di Villa Barconcello di Urbania (Pu) delizierà i visitatori con una rivisitazione delle tradizionali castagnole, farcite con crema chantilly e impreziosite dall'aroma del tartufo nero pregiato, simbolo della tradizione di Acqualagna. Questo dolce si abbina con equilibrio al Bianchello del Metauro Doc Passito 2017, prodotto dall'Azienda Agricola Di Sante, realtà biologica situata sulle colline fanesi.

Lo chef Samuele Ferri di Villa Barconcello

Il Bianchello del Metauro Doc Passito 2017 è ottenuto da uve Bianchello coltivate secondo i principi dell'agricoltura biologica. Le uve vengono raccolte a fine settembre, in fase di surmaturazione, e lasciate appassire su graticci per due o tre mesi. Dopo la pressatura, che avviene nel mese di dicembre, il vino viene affinato per tre anni in caratelle di legno da 100 litri.

Le Castagnole con crema chantilly e tartufo nero pregiato dello chef Samuele Ferri in abbinamento al Bianchello del Metauro Doc Passito 2017

Il vino si presenta strutturato, con un tenore alcolico rilevante, e offre un gusto equilibrato, adatto ad accompagnare dolci come le castagnole dello chef Ferri. La scelta di un passito prodotto localmente valorizza ulteriormente l'attenzione alle materie prime e al territorio, rendendo l'abbinamento coerente con la filosofia di qualità e tradizione.