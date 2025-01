Suite di lusso con vista Bucarest al Corinthia Grand Hotel du Boulevard

A marzo 2025, il Corinthia Grand Hotel du Boulevard aprirà le sue porte a Bucarest (Romania), offrendo una combinazione unica di eleganza storica e comfort moderni. Questo boutique hotel esclusivo, composto da sole suite, rappresenta una nuova frontiera nell’ospitalità di lusso nella capitale rumena, attrattiva sia per i viaggiatori nazionali che internazionali.

Situato tra due delle vie più iconiche di Bucarest, Calea Victoriei e Regina Elisabeta Boulevard, il Corinthia Grand Hotel du Boulevard si trova in una posizione strategica, immerso nel quartiere più esclusivo della città. La sua storia risale al 1873, quando fu inaugurato come uno degli edifici più prestigiosi della capitale.

Tra i primi hotel della città ad avere illuminazione elettrica e ascensore, l’edificio ha ospitato reali e figure iconiche della storia rumena. Restaurato dal celebre studio GA Design, oggi è riconosciuto come monumento nazionale dal Ministero della Cultura rumeno.

L’hotel ospita 30 suite di lusso progettate per offrire un ambiente esclusivo e intimo. Ogni suite è arredata con mobili su misura e dettagli che combinano l’eleganza classica con elementi di design moderno. Le ampie finestre inondano gli spazi di luce naturale, mentre l’attenzione ai particolari garantisce il massimo comfort. Ogni ospite può prenotare la propria esperienza personalizzata a partire dal 10 marzo 2025, utilizzando la nuova piattaforma di prenotazione online dell’hotel.

La Deluxe Suite del Corinthia Grand Hotel du Boulevard
La zona living Deluxe Suite del Corinthia Grand Hotel du Boulevard
La Signature Suite del Corinthia Grand Hotel du Boulevard
La zona living della Signature Suite del Corinthia Grand Hotel du Boulevard
La Superior Suite del Corinthia Grand Hotel du Boulevard
La zona living della Superior Suite del Corinthia Grand Hotel du Boulevard

L’hotel offre un’oasi di benessere con una spa boutique e servizi esclusivi per rigenerare corpo e mente. La spa include due sale trattamenti per esperienze personalizzate, un bagno turco, una sauna e una fontana di ghiaccio. Sono inoltre presenti una doccia emozionale, una sala relax e una palestra completamente equipaggiata per garantire un allenamento completo. Questo spazio di benessere rappresenta un rifugio perfetto per staccare dalla frenesia cittadina e ritrovare l’equilibrio. Oltre all’offerta di soggiorno, il Corinthia Grand Hotel du Boulevard dispone di spazi dedicati per eventi privati e aziendali. Due eleganti sale riunioni, progettate per ospitare conferenze, incontri d’affari o celebrazioni, offrono un contesto sofisticato che combina stile e funzionalità.

Il Corinthia Bucharest è una destinazione anche per gli amanti della buona cucina, con esperienze culinarie che spaziano tra tradizione e innovazione. Boulevard 73, situato in una maestosa sala da ballo, propone un menu à la carte che fonde tradizione francese e rumena in un ambiente raffinato.

Il ristorante Boulevard 73 del Corinthia Grand Hotel du Boulevard
Il ristorante SASS' Corinthia Grand Hotel du Boulevard
Il bancone del bar del Corinthia Grand Hotel du Boulevard

Il SASS' Restaurant & Lounge, parte del rinomato SASS’ Café di Monaco, presenta una cucina mediterranea e internazionale, in un contesto barocco arricchito da dettagli audaci e accenti animalier. L’Heritage Bar offre un menù di cocktail ispirati alla storia di Bucarest, perfetti per accompagnare eleganti sessioni di tè pomeridiano.

Il Corinthia Bucharest punta a offrire un’esperienza immersiva nella cultura locale. Collaborazioni con artisti, musicisti e performer di Bucarest permettono agli ospiti di scoprire la vibrante scena artistica della capitale. Attraverso eventi esclusivi e tour curati, l’hotel mira a connettere gli ospiti con il ricco patrimonio culturale della Romania.