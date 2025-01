Val d'Ega: tre nuove strutture di design per una vacanza di lusso tra le Dolomiti

Tra le Dolomiti del Latemar e del Catinaccio, a pochi chilometri da Bolzano ma lontana dal turismo di massa, la Val d'Ega offre un soggiorno tra natura e relax. Quest'inverno, tra foreste innevate e panorami mozzafiato, si aggiungono tre nuove strutture di design, pensate per chi cerca comfort e tranquillità. Qui l'ospitalità è un invito a vivere la montagna in modo autentico, immersi nel silenzio dei boschi e nella bellezza del paesaggio dolomitico.

Val d'Ega e l'inverno magico sulle Dolomiti

Dolomiti di lusso: le nuove strutture di design da non perdere in Val d'Ega

Diamantidi Lodge: un gioiello di design sulle piste di Obereggen

Una casa in legno con interni moderni e funzionali, immersa nel paesaggio. Il Diamantidi Lodge, di Stay Cooper, si trova direttamente sulle piste di Obereggen. Gli 80 m² ospitano fino a cinque persone, con due camere da letto dotate di bagno privato, una cucina attrezzata, un soggiorno e una sauna privata. Qui il comfort si fonde con la natura, regalando un'esperienza unica per chi desidera una pausa rigenerante lontano dalla frenesia.

La posizione di Diamantidi Lodge (Foto: Tiberio Sorvillo) 1/4 La cucina di Diamantidi Lodge (Foto: Tiberio Sorvillo) 2/4 Particolare della stanza di Diamantidi Lodge (Foto: Tiberio Sorvillo) 3/4 Sauna di Diamantidi Lodge (Foto: Tiberio Sorvillo) 4/4 Previous Next

Dopo una giornata sulle piste, la sauna privata è l'ideale per rilassarsi, mentre la vista sulle montagne innevate accompagna le serate in un'atmosfera di assoluta quiete. Il lodge è pensato per chi ama l'indipendenza ma non rinuncia al comfort di una struttura ben attrezzata.

Diamantidi Lodge Località Obereggen 37 39050 Nova Ponente (Bz) Tel +39 327 1135751

Aparthotel My Daum: libertà e benessere a Nova Ponente

L'Aparthotel My Daum a Nova Ponente offre appartamenti (da 51 a 68 m²) con servizi da hotel di charme. La piscina a sfioro di 15 metri, la sauna panoramica a 85 °C e un'area relax con vetrate a tutta altezza regalano momenti di benessere, con un panorama che si estende sulle distese bianche della valle.

Aparthotel My Daum (Foto: Alex Filz) 1/4 Cucina con vista di Aparthotel My Daum (Foto: Alex Filz) 2/4 Una delle camere di Aparthotel My Daum (Foto: Alex Filz) 3/4 La piscina a sfioro di Aparthotel My Daum (Foto: Alex Filz) 4/4 Previous Next

La colazione a buffet è disponibile fino alle 11, un dettaglio che permette di prendersi il tempo giusto per iniziare la giornata senza fretta. L'Honesty Bar, sempre aperto, offre snack e bevande in qualsiasi momento, mentre la cooking box permette di cenare in autonomia con ingredienti selezionati per piatti tipici. Qui la vacanza è sinonimo di libertà, senza vincoli ma con tutti i comfort a portata di mano.

Aparthotel My Daum Laab 1 39050 Nova Ponente (Bz) Tel +39 0471 1390073

Charmehotel Friedrich: ospitalità su misura e benessere a Nova Levante

Il Charmehotel Friedrich, a Nova Levante, combina il comfort di una piccola struttura (sei suite e sette camere) con un'attenzione particolare all'ospitalità. La piscina infinity Low Marine, la sauna panoramica, il bagno turco e l'area relax su due livelli rendono il soggiorno un'esperienza di benessere totale.

L'Hotel Friedrich 1/4 Living di Hotel Friedrich (Foto: Armin Huber) 2/4 Sala relax di Hotel Friedrich (Foto: Armin Huber) 3/4 La piscina di Hotel Friedrich (Foto: Armin Huber) 4/4 Previous Next

La cucina è un altro punto di forza, con colazioni abbondanti, merende e cene a cinque portate preparate con ingredienti locali. Qui tutto è pensato per valorizzare il territorio, dalle erbe aromatiche dell'orto fino ai prodotti cosmetici zero waste, selezionati per rispettare l'ambiente. La struttura aderisce al Patto per la Neutralità Climatica Alto Adige e mette a disposizione una stazione di ricarica per auto elettriche, confermando l'attenzione alla sostenibilità.

Charmehotel Friedrich Via Pretzenberg 16 39056 Nova Levante (Bz) Tel +39 0471 613104

Val d'Ega: un angolo autentico di montagna

La Val d'Ega, con 200 km² di estensione e il 70% di boschi, mantiene un equilibrio tra turismo e natura, con appena 24 letti per km². Qui l'ospitalità non è solo un servizio, ma un'esperienza che porta a scoprire tradizioni, sapori e il paesaggio dolomitico in modo autentico. Che siate amanti dello sci, delle ciaspolate o semplicemente della montagna, queste strutture offrono il punto di partenza ideale per una vacanza rigenerante, dove il tempo rallenta e la natura diventa protagonista.