Dal bisonte al Blues: Big Horn Saloon, novità texana sulla Costa Ravennate

Se pensavate che il Texas fosse solo polvere del deserto e cowboy con stivali a punta, preparatevi a un viaggio culinario che vi porterà dritti nel cuore dell’America a stelle e strisce, senza bisogno di salire su un cavallo. Il Big Horn Saloon, nuovo ristorante a Marina di Ravenna (Ra), è la destinazione perfetta per chi vuole assaporare l'essenza texana con un pizzico di romagnola accoglienza.

Bistecche di bisonte e altre delizie da Big Horn Saloon

Prima di tutto, parliamo di carne. Non una carne qualunque, ma quella che ti fa sentire come in una scena di un film western. Bisonte, bufalo e manzo sono i protagonisti di un menu che sembra scritto da un cowboy gourmet. Al Big Horn Saloon, le carni vengono esposte in vetrine di frollatura, il che significa che puoi scegliere il tuo taglio preferito con la sicurezza che sarà fresco e succulento.

Il grande braciere a vista in sala è il palcoscenico dove ogni bistecca diventa una performance. E se il bisonte non è proprio il tuo animale guida, ci sono alternative di qualità superiore, sempre preparate con cura e passione. Ma attenzione: non pensate che questo sia solo un paradiso per carnivori!

Anche i vegani hanno diritto al loro momento da Big Horn Saloon

Sì, avete letto bene. Il Big Horn Saloon è anche un posto per i palati più etici. Opzioni vegane fanno capolino nel menu dimostrando che il Texas (almeno quello trasportato a Marina di Ravenna) può essere inclusivo. Dalle insalate fantasiose a piatti originali a base di verdure e proteine vegetali, nessuno si sentirà escluso.

Dolci americani da Big Horn Saloon

Hai presente quella scena nei film in cui il protagonista trova conforto in una fetta di torta di mele? Ecco, qui puoi farlo anche tu, ma con molte più opzioni. Il Big Horn Saloon non si limita al classico apple pie: ci sono cheesecake, brownie al cioccolato e persino il leggendario pecan pie, preparati rigorosamente secondo le ricette originali americane.

Birre artigianali, cocktail e un’atmosfera da saloon da Big Horn

Che saloon sarebbe senza un bar che ti fa venire voglia di restare fino a tarda notte? Al Big Horn Saloon trovi una selezione di birre artigianali che farebbero felice qualsiasi intenditore, accompagnate da una lista di cocktail esotici capaci di far sognare tramonti texani anche sulla costa romagnola.

E per chi preferisce il buon vecchio spirito americano, c’è una gamma di liquori che ti farà sentire un po’ come il John Wayne del bicchiere. Ad accompagnare tutto questo, una varietà di antipasti americani, taglieri e piatti curati nei minimi dettagli.

Musica live, cabaret e degustazioni: il Texas da Big Horn Saloon

Il Big Horn Saloon non è solo un ristorante, ma un’esperienza culturale. Con una programmazione trimestrale di eventi, promette di trasformarsi in un punto di riferimento per gli amanti della musica e del divertimento. Concerti live, serate di cabaret e degustazioni settimanali di piatti iconici sono solo alcune delle sorprese che il locale ha in serbo per i suoi clienti.

La sala di Big Horn Saloon

Ti piace l’idea di ascoltare un po’ di country o blues mentre gusti una bistecca di bisonte? Oppure preferisci una serata di risate accompagnata da un cocktail? Al Big Horn Saloon puoi avere entrambe le cose, magari nella stessa serata.

Big Horn Saloon, angolo di America sulla costa romagnola

L’apertura del Big Horn Saloon a Marina di Ravenna rappresenta un’opportunità unica per immergersi nella cultura e nei sapori americani, senza bisogno di attraversare l’Atlantico. La Romagna incontra il Texas, creando un mix irresistibile di tradizione e innovazione.

Che tu sia un appassionato di carne, un vegano curioso o semplicemente un amante della buona cucina e della musica dal vivo, questo locale ha qualcosa da offrire a tutti. La sua posizione centrale in viale delle Nazioni lo rende facilmente accessibile, mentre l’atmosfera calda e accogliente ti farà sentire subito a casa (o meglio, in un ranch).

Perché vale la pena visitarlo

Ecco perché il Big Horn Saloon non è un locale come gli altri:

Carni pregiate e cucinate sul momento : un’esperienza che combina qualità e spettacolo.

: un’esperienza che combina qualità e spettacolo. Dolci autentici americani : un viaggio negli States senza passaporto.

: un viaggio negli States senza passaporto. Eventi e musica : una programmazione che rende ogni visita unica.

: una programmazione che rende ogni visita unica. Opzioni per tutti: dai carnivori agli amanti del vegan, nessuno resta a stomaco vuoto.

Il Big Horn Saloon ti aspetta

L’appuntamento è a Marina di Ravenna, dove il Big Horn Saloon ha appena aperto le sue porte. Se sei pronto per un’avventura gastronomica tra bistecche di bisonte, birre artigianali e musica dal vivo, non perdere l’occasione di visitare questo angolo di Texas in terra romagnola. Prendi il tuo cappello da cowboy (anche solo metaforico), preparati a un’accoglienza calorosa e lasciati conquistare dal fascino del Big Horn Saloon. Yeehaw!