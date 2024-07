Villa Madruzzo, dormire nelle colline di Trento in una dimora storica

C’è una collina sopra la città di Trento, da cui si può ammirare tutta la bellezza del territorio trentino. Su queste colline sorge Villa Madruzzo, oggi elegante hotel a quattro stelle immerso nel verde, ma un tempo appartenuta al principe vescovo Cristoforo Madruzzo che la fece costruire poco prima del Concilio di Trento (1545-1563). La Villa negli anni ha ospitato personalità di grande lustro e tutt’ora continua ad essere il ritrovo di importanti personalità del mondo politico e della cultura.

Com’è l’Hotel Villa Madruzzo

L’Hotel Villa Madruzzo si sviluppa intorno alla sua struttura storica integrandosi con due edifici indipendenti ma che a loro modo si completano: la zona Classic e l’area Belvedere, quest’ultima dotata di centro benessere e tutte le zone sono collegate al corpo centrale della villa da una galleria interna, la Madruzzina Gallery.

In questa dimora dalle pareti color porpora è anche possibile organizzare eventi e riunioni di lavoro, grazie alla presenza di sale e spazi idonei a soddisfare le esigenze degli ospiti. Infatti, ci sono ben 4 sale meeting (Sala Belvedere, Sala Ludovico Madruzzo 1, Sala Ludovico Madruzzo 2 e Sala Carlo Emanuele) e 6 sale per banchetti ed eventi (Sala Caminetto, Sala Angeli, Sala Cardinale, Sala Veranda, Sala Chiesetta e Sala Sagrestia) che variano negli spazi sino ad una capienza massima di 100 persone. Poi tutto il giardino esterno con ampio gazebo per ospitare in estate eventi di alto livello.

Dormire all'Hotel Villa Madruzzo

L'Hotel Villa Madruzzo a Trento offre un'ampia varietà di camere per soddisfare ogni esigenza e preferenza. Con cinque diverse tipologie tra cui scegliere, gli ospiti possono trovare la sistemazione perfetta per il loro soggiorno, sia esso un viaggio d'affari o una vacanza rilassante.

Le cinque tipologie di camera:

Madruzzo: le camere Madruzzo sono le antiche abitazioni della residenza e si trovano al primo piano della Villa. Offrono un'atmosfera elegante e raffinata, arredate in stile classico con un tocco moderno.

Mansarde: le Mansarde sono situate all'ultimo piano della Villa e offrono una vista panoramica mozzafiato sulla città di Trento e sulle montagne circostanti. Sono dotate di travi a vista e di un'atmosfera accogliente e romantica.

Belvedere: le camere Belvedere si trovano nell'area Belvedere dell'hotel e offrono una vista sul giardino e sulla piscina. Sono ampie e luminose, arredate in stile moderno e minimalista.

Classic: le camere Classic sono situate nella zona Classic dell'hotel e offrono un buon rapporto qualità-prezzo. Sono confortevoli e funzionali, arredate in stile semplice ed essenziale.

Garden: le camere Garden si trovano al piano terra dell'hotel e dispongono di un ingresso indipendente e di un patio privato. Sono ideali per chi desidera un soggiorno immerso nella natura.

Per un'esperienza di soggiorno ancora più esclusiva, l'Hotel Villa Madruzzo offre agli ospiti la possibilità di soggiornare in una delle sue suite o junior suite.

Il ristorante dell’Hotel Villa Madruzzo

Il ristorante Villa Madruzzo non è solo per gli ospiti dell’hotel ma è un rinomato ritrovo anche per tutte quelle persone che richiedono raffinatezza, eleganza e buon cibo. Infatti, la cucina trentina, patrimonio di sapori, gusti e tradizioni che si tramandano da generazioni, trovano il loro migliore sfogo nelle mura della villa dove gli ospiti possono trovare ricette tradizionali rivisitate con le più moderne tecniche.

Tutti i clienti passati per il ristorante di Villa Madruzzo dicono di trovarsi ogni volta a casa e lo staff quotidianamente lavora proprio per questo. Fare del Ristorante Villa Madruzzo un luogo dove sentirsi a casa. Grande attenzione anche per le persone con intolleranze, allergie, in ogni momento la cucina è pronta per personalizzare i menù. Infine, la cantina, scrigno delle migliori etichette di produzione locale ma anche nazionale dei vini con un occhio di riguardo per le grappe e i distillati di cui il Trentino è uno dei massimi produttori.

Benessere e spa all’Hotel Villa Madruzzo

Al piano -2 della Zona Belvedere, troviamo l’area benessere e relax di Villa Madruzzo; uno spazio pensato per offrire agli ospiti dell’albergo un momento di riposo, pace e relax. L’accesso al centro benessere è limitato esclusivamente agli ospiti dell’hotel e per accedervi dovrà essere richiesta alla reception una tessera magnetica per entrare e al prezzo aggiuntivo di 5€ al giorno a persona sarà fornito un kit con accappatoio, telo da bagno e ciabattine, che dovranno poi essere lasciati in camera e verranno poi ritirati dal personale al piano.

L’area relax è dotata di cabina massaggi per quanto concerne i trattamenti che vengono eseguiti da professionisti del relax e del benessere; poi c’è la zona percorso benessere dotata di sauna, bagno turco, doccia emozionale e doccia con secchio. Ampia zona riposo con lettini ad acqua riscaldabili e regolabili e una piscina interna, lateralmente a questa troviamo un angolo tisane e acqua aromatizzate purificanti. Nella zona esterna si apre una zona prendisole con lettini attrezzati e un idromassaggio riscaldato, il tutto affacciato sulle colline che abbracciano la struttura e la flora e la fauna trentina.

