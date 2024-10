Bormio si prepara all'inverno e alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Dal 6 al 22 febbraio 2026 si terranno i 25esimi Giochi olimpici invernali, che vedranno la Valtellina protagonista per la prima volta. Livigno e Bormio ospiteranno diverse gare delle Olimpiadi di Milano-Cortina, con Bormio che accoglierà le competizioni di sci alpino maschile e, per la prima volta come disciplina olimpica, quelle di sci alpinismo.

Bormio: dove la tradizione incontra lo sport olimpico

Bormio, le gare di sci alpino e di sci alpinismo

La pista "Stelvio" di Bormio è un tracciato tra i più scenografici, tecnici e impegnativi al mondo. Il percorso si sviluppa per 3.186 metri con un dislivello complessivo di 987 metri e una pendenza massima del 63%. In occasione di Milano Cortina 2026 le gare di sci alpino si articoleranno in: discipline veloci (discesa libera e super-G), discipline tecniche (slalom e slalom gigante) e discipline miste (combinata alpina). Saranno assegnate cinque medaglie. La prima gara in programma a Bormio sarà la discesa libera il 7 febbraio 2026.

La pista "Stelvio" di Bormio

Per la prima volta nella storia disciplina olimpica, lo sci alpinismo è uno degli sport invernali che sta crescendo maggiormente. Nella nazionale italiana, peraltro, sono presenti numerosi atleti valtellinesi, a conferma della tradizione valtellinese legata a questa disciplina. Durante Milano Cortina 2026 verranno assegnate a Bormio le medaglie in tre discipline: gare sprint maschili e femminili e staffetta mista.

Milano-Cortina 2026: aperte le candidature per diventare volontari di Team26

Da settembre, ricordiamo, sono aperte le candidature per Team26, il programma volontarie e volontari di Milano Cortina 2026, perché come si sa, la Valtellina sarà protagonista con numerose gare, che si terranno a Bormio e Livigno. È facile partecipare è facilissimo, purché risponda alle seguenti caratteristiche: avere compiuto 18 anni entro il 1° novembre 2025; conoscere l'italiano e/o l'inglese; partecipare agli eventi di selezione e di formazione; garantire una disponibilità minima di almeno nove giorni non consecutivi durante i Giochi. Chi si candida può offrire la sua disponibilità anche per una serie di attività che verranno svolte prima dei Giochi invernali, a cominciare dai test event del 2025. I ruoli affidati a volontarie e volontari saranno vari e volti principalmente ad agevolare l'organizzazione dei Giochi, oltre ad essere una vera e propria occasione di formazione e crescita personale per i membri del programma.

Passare le vacanze invernali a Bormio: proposte per gli sportivi

Sci alpino

Il territorio del Bormiese è un paradiso per chi ama lo sci e lo snowboard. La formula “3 ski areas - 1 unique pass” esprime la peculiarità dello skipass unico plurigiornaliero, grazie al quale si può sciare nelle ski aree di Bormio, Santa Caterina Valfurva e Cima Piazzi-San Colombano. Un'area di magnifico appeal naturalistico e sportivo, dove lo spettacolo del Parco Nazionale dello Stelvio permette di godere di un'offerta completa. Qui i più piccoli non possono perdersi l'emozionante discesa a bordo del family bob, il bob su rotaia usufruibile sia in inverno che in estate. A Santa Caterina la pista Deborah Compagnoni, dedicata alla grande campionessa che qui è nata e cresciuta, è stata creata appositamente per i Mondiali di sci alpino del 2005. Escursioni di sci alpinismo Il comprensorio di Bormio ha una predisposizione naturale per lo sci alpinismo. Si calcolano più di 350 itinerari con diversi gradi di difficoltà: dai semplici percorsi vicino alle piste di sci, con la possibilità di discesa in pista, alle salite delle più famose cime. Per i più esperti è inoltre possibile percorrere la traversata da Bormio a Livigno che permette di scegliere l'itinerario più consono in base al proprio livello di preparazione e al proprio gusto.

Sci nordico

A contatto diretto con la natura, la pista di fondo Valtellina a Santa Caterina Valfurva è ideale per gli amanti dello sci nordico. Oltre ad essere incastonata nei folti boschi del Parco nazionale dello Stelvio, offre tracciati eccellenti per ogni livello di preparazione. In Valdidentro, suggestiva è la pista Viola, mentre il centro biathlon è una meta imperdibile soprattutto per gli atleti professionisti. A Bormio è disponibile un'ulteriore pista per principianti e per chi vuole avvicinarsi a questa bellissima disciplina.

Bormio: tante le proposte sulla neve per gli sportivi

Freeride: sciare fuoripista

Chi è alla ricerca di un contatto puro e diretto con la montagna può provare emozioni esclusive nel comprensorio di Bormio. Il freeride, ovvero la libertà di una sciata in fuoripista, usando comodamente gli impianti o salendo con le pelli di foca, è infatti, un'esperienza unica per chi ama la montagna. Diverse sono le aree dove si può praticare questa disciplina, ma solo se muniti dell'adeguata attrezzatura di sicurezza e preferibilmente accompagnati dalle guide alpine, massimi conoscitori della montagna, che sapranno consigliare gli itinerari più suggestivi.

Escursioni con le ciaspole

Addentrarsi a piedi nei boschi del Parco Nazionale dello Stelvio e nelle vallate coperte da una spessa coltre di bianca neve: con le ciaspole ai piedi, una normale passeggiata si trasforma in un viaggio in un mondo incantato che affascina grandi e piccini. Molteplici sono gli itinerari segnalati, contraddistinti da diversi gradi di difficoltà, che conservano quegli elementi antichi che rendono Bormio speciale agli occhi di coloro che cercano una località alpina autentica. Le guide alpine e l'alpinista Marco Confortola organizzano escursioni con le ciaspole nel Parco Nazionale dello Stelvio sia di giorno che al calare del sole o sotto il cielo stellato di montagna.

Bormio: i piatti tipici della Valtellina

Questa zona offre una gastronomia che si distingue per la sua autenticità e varietà. Cosa mangiare? I pizzoccheri, tagliatelle molto corte, spesse e scure, realizzate con farina di grano saraceno, che vengono servite in un ricco condimento di patate a pezzi, verze o coste, il tutto avvolto in una generosa quantità di formaggio Casera Dop, che si fonde al contatto con la pasta e le verdure calde. Non possono mancare poi i formaggi, come il Bitto Dop e il Casera Dop. Per quanto riguarda i salumi, la Bresaola Igp è il fiore all'occhiello della Valtellina: un salume magro e saporito, ottenuto da carne di bovino accuratamente selezionata, salata e stagionata. Un prodotto di nicchia: la Slinzega, un salume valtellinese simile alla bresaola ma con un gusto più deciso, che viene speziato con varie erbe e odori, come alloro, aglio e cannella.