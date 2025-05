Friuli Venezia Giulia in rosa: la 14ª tappa del Giro d'Italia tra Treviso e Gorizia

Su richiesta di molti lettori riproponiamo l'articolo pubblicato in data 12 marzo 2025

Sabato 24 maggio si disputa la quattordicesima tappa del Giro d'Italia da Treviso a Gorizia, lunga 186 km. Tappa pianeggiante attraverso la pianura veneta e la bassa Friulana. Dopo Cormons si affrontano i saliscendi del Collio e due giri del circuito che collega le due città di Nova Gorica e Gorizia, entrambe Capitali Europee della Cultura per il corrente anno 2025.

Giro d'Italia tra Treviso e Gorizia-Nova Gorica: cosa vedere

Piazza dei Signori a Treviso è il centro della vita cittadina. Sorta su un antico punto d'incontro romano, nel tempo ha avuto diverse funzioni, tra cui mercato e luogo di discussioni politiche e culturali. La piazza è circondata da portici, bar, ristoranti e negozi. Tra gli edifici principali vi è il Palazzo dei Trecento, costruito nel 1210, sede del Consiglio comunale. Presenta arcate in mattoni rossi e interni con affreschi duecenteschi, visibili in occasione di mostre. Sulla facciata sono ancora visibili i segni del bombardamento del 7 aprile 1944. Nella piazza si trova anche la Loggia dei Cavalieri, costruita nel XIII secolo per ospitare giochi nobiliari, e il Palazzo del Podestà, oggi sede della Prefettura, affiancato dalla Torre Civica, la più alta della città. Altre zone d'interesse includono Calmaggiore, via storica di Treviso, la Chiesa di San Nicolò, esempio di gotico italiano, l'Isola della Pescheria, sede del mercato del pesce, e il Complesso di Santa Caterina, che ospita affreschi trecenteschi e un museo archeologico. Da non perdere anche il Palazzo Tiramisù.

Gorizia e Nova Gorica sono Capitali europee della Cultura (foto Fabrice Gallina)

Nova Gorica e Gorizia saranno Capitale Europea della Cultura 2025, la prima transfrontaliera, e anche la Corsa Rosa rende omaggio a questa ricorrenza. Le due città, una in Slovenia e l'altra in Italia, sono esempi di convivenza e collaborazione, unite dal 2004 con l'ingresso della Slovenia nell'UE. Gorizia, con origini nel 1001, ha un'architettura mitteleuropea influenzata dal dominio asburgico, mentre Nova Gorica, fondata nel 1948, è più moderna. A Gorizia, il castello medievale ospita una sala didattica interattiva. Il borgo circostante accoglie il Museo della Grande Guerra, tema centrale anche in altri siti come Redipuglia e Caporetto. Il centro storico include la Pinacoteca nel Palazzo Attems Petzestein e il Museo di Santa Chiara. Nova Gorica è un punto di partenza per escursioni nella Valle del Vipava e lungo l'Isonzo, noto per sport acquatici. La piazza della Transalpina è simbolo di GO!2025 e sede di eventi culturali. Il programma prevede mostre, concerti e incontri che coinvolgeranno entrambe le città e i loro dintorni.

Giro d'Italia tra Treviso e Gorizia-Nova Gorica: dove mangiare, bere e dormire

Ecco alcuni indirizzi dove sostare lungo il percorso, tra ristoranti, hotel e cantine.

Hotel Carlton

L'Hotel Carlton, 4 stelle, si trova a Treviso vicino a Porta Altinia, sul bastione delle mura cittadine. È ben collegato dai mezzi pubblici e vicino alla stazione ferroviaria, ideale sia per chi viaggia per lavoro che per turismo o eventi sportivi.L'hotel offre una sala riunioni, connessione Wi-Fi in fibra ottica e parcheggi auto limitati su prenotazione. Il personale della reception è a disposizione per informazioni, prenotazioni di escursioni e organizzazione di transfer.

L'Hotel Carlton di Treviso

Le 57 camere sono spaziose, arredate in stile moderno e dotate di Wi-Fi, TV LCD, aria condizionata regolabile e, in alcuni casi, terrazza con vista sulla città o sul fiume Sile. Il bar/bistrot interno è aperto dal lunedì al sabato e propone snack, primi piatti e dessert, serviti nella sala interna o sulla terrazza all'aperto. Il menu varia in base alla stagionalità, con un'attenzione ai prodotti del territorio.

Hotel Carlton Largo Porta Altinia, 15 31100 Treviso Tel +39 0422 411661

Le Beccherie

Le Beccherie è un ristorante che unisce tradizione e innovazione, con radici nella cucina regionale e uno sguardo internazionale. L'ambiente è elegante e discreto, adatto a diverse occasioni. La storia del Tiramisù è legata al ristorante, dove nel 1972 il dessert è stato codificato per la prima volta con il nome "Tiramesù" nel menu. Ancora oggi viene preparato seguendo la ricetta originale, sia nella versione classica che destrutturata.

Lo stracotto di cavallo al raboso, pistacchio, salvia e limone del ristorante Le Beccherie

Il menu valorizza ingredienti selezionati, con attenzione alla stagionalità e al territorio, combinando sapori di terra e mare. Il ristorante dispone anche di una sala riservata per un massimo di 15 ospiti. La cucina è guidata da Manuel Gobbo e Beatrice Simonetti, che hanno maturato esperienza in diverse realtà gastronomiche. La carta vini propone una selezione di produttori italiani e internazionali, con particolare attenzione ai vigneti locali e alle colline del territorio, patrimonio Unesco.

Le Beccherie Piazza Ancilotto, 9 31100 Treviso Tel +39 0422 540871

Dassie

Magari ci viene così, spontaneamente e invece magari ce la facciamo venire in automatico non appena ci si avvicina al negozio. L'oggetto del desiderio è il gelato e la gelateria che esaudisce il nostro desiderio è Dassie - Vero Gelato Artigiano, in Via Sant'Agostino a Treviso. Il patron gelatiere è Stefano Dassie (39 anni), seconda generazione.

Il gelato di Dassie a Treviso

Tanta maestria, tanta passione e ingredienti di alta qualità: latte intero, uova fresche, zucchero, frutta biologica locale e addensanti naturali. Tra i gusti, tutti deliziosi, menzioniamo Limone e Basilico, fatto con i Limoni della Costiera Amalfitana e Liquirizia, con la liquirizia della Calabria.

Dassie Sant'Agostino, 42 31100 Treviso Tel +39 0422 56534

Serena Wines

Ci si mette in viaggio, destinazione la bella Gorizia, città naturalmente multietnica, Capitale Europea della Cultura. Visita non frettolosa, sia chiaro. Di strada, uno dei paesaggi più belli del nostro Bel Paese: il Collio. Vigneti e cantine. E, allora, perché non approfittare di una deviazione tra le colline di Conegliano dove si trova la cantina di Serena Wines. L'azienda produce una varietà di vini, tra cui Docg, Doc, Igt e da tavola, nelle versioni spumanti e frizzanti secondo il metodo Charmat. La gamma comprende anche vini fermi bianchi e rossi del Veneto, disponibili sia in bottiglia che in fusto.

I vigneti di Serena Wines a Conegliano

Si diceva di colline. In quelle di nord-est della zona Conegliano-Valdobbiadene, ad Arfanta di Tarzo, si trova una tenuta con 6 ettari di vigneti da cui nasce la linea Ville d'Arfanta. La proprietà include anche una cascina ristrutturata dedicata all'ospitalità. A pochi chilometri a nord di Conegliano si estende la Tenuta Ossi, ereditata dalla famiglia Serena dallo zio Edoardo Ossi, già produttore locale. La tenuta comprende 11 ettari di vigneti con filari storici e nuovi terrazzamenti, attorno a una casa colonica tradizionale.

Serena Wines Via Camillo Bianchi, 1 31015 Conegliano Tel +39 0438 2011

Moro Formaggi

E però ben prima del Collio, quando Treviso ce la siamo lasciata da meno di mezz'ora, facciamo sosta golosa, soprattutto se siamo (e lo siamo) cheese lovers, a Oderzo. Siamo da Moro Formaggi, azienda trevigiana con 90 anni di storia, dove è stato inventato il dolcetto al formaggio. Negli anni '80 dello scorso secolo, il cheese refiner Sergio Moro, imprime una svolta all'azienda privilegiando gli erborinati che propone in chiave dolce-sapida divenendo entrée, dessert, finger food. Ce lo immagiamo crema di blue cheese, mascarpone e Vermouth per “baciare” le due meringhe di un macaron? Ecco, qui accade. E qui ci sono anche i formaggi ubriachi, forme di media e lunga stagionatura affinate nelle vinacce di vini veneti certificati: il Raboso tra questi.

Alcuni formaggi dell'azienda Moro a Oderzo

Ci sono gli aromatizzati, con l'ingrediente caratterizzante impiegato nei formaggi freschi o di breve stagionatura. Ci sono gli erborinati affinati con vini passiti, distillati, liquori e cocktail, in una dozzina di versioni. Tutti da provare, due di questi li dichiariamo imperdibili smart buy: Fior d'Arancio, blue cheese maturato con Passito dei Colli Euganei; Nero Fumé, erborinato con una doppia affinatura: cappotto di tè nero Lapsang Souchong e successiva affumicatura su legno di cedro; Ma si diceva dei formaggi quasi da pasticceria. Ciò è sfociato in due creazioni esclusive: il Tatie e i Cre-Moro. Il Tatie è un erborinato cremoso lavorato con mascarpone e aromatizzato con Vermouth, un piccolo capolavoro di dolcezza e sapidità. I Cre-Moro sono formaggi spalmabili in sei versioni ottenuti lasciando maturare l'ingrediente aromatizzante nella crema di formaggio per almeno una settimana.

Moro Formaggi Via Istria, 1 31046 Oderzo Tel +39 0422 713883

Picech

Lasciamo Oderzo e ci dirigiamo a Cormons, dove poi torneremo in serata, per cenare e per dormire. Un indirizzo giusto di cantina dove poter degustare ed effettuare smart buy è in località Pradis: la cantina Roberto Picéch - Le Vigne del Ribel. A condurre l'attività è Roberto, validamente coadiuvato dai figli Athena e Rubens.

I vigneti dell'azienda Picech a Cormons

Si degusta e poi viene da sé farne scorta, il Collio Doc Friulano “Athena” 2020, fatto unicamente con uve selezionate di Friulano (sì, lo sappiamo, una volta, tanto tempo fa, si chiama Tocai). Abbinamenti suggeriti: formaggi caprini e carni bianche.

Picech Località Pradis, 11 34071 Cormons (Go) Tel +39 0481 60347

Trattoria Alla Luna

Un languorino che a momenti si commuta in appetito? Siamo a Gorizia ed è l'ora dell'aperitivo di sostanza. Il posto buono c'è: andiamo alla Trattoria alla Luna, nel cuore cittadino, a due passi da Piazza Vittoria.

La Rosa di Gorizia della Trattoria Alla Luna di Gorizia

La patronne è Elena Pintar, che ci accoglie in costume tradizionale. In cucina c'è, instancabile, mamma Celestina. Quante gustose proposte. Tuttavia, optiamo per il frico a cui lasciamo che Elena abbini un Collio di quelli gagliardi.

Trattoria Alla Luna Via Oberdan, 13 34170 Gorizia Tel +39 0481 530374

La Subida

Ed eccoci, nuovamente a Cormons, il quel luogo dove si cena e si dorme. Siamo al D&B La Subida, nel cuore delle colline del Collio, a circa un quarto d'ora d'auto da Gorizia. La componente D (dinner) è curata dallo chef Alessandro Gavagna. Il nome del ristorante è Trattoria al Cacciatore, una stella Michelin.

La Subida a Cormons

Rimembranze gaudiose di gnocchi di zucca croccanti alla selvaggina mitteleuropea e l'anatra con agrumi e castagne. Si dorme (componente B), alla Casa della Nonna. La colazione dell'indomani, è non vi è esagerazione alcuna, da sola varrebbe essere qui.

La Subida Via Subida, 52 34071 Cormons (Go) Tel +39 0481 60531

Castello di Spessa

Se cercate un luogo tranquillo poco distante dal traguardo di tappa, il Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa, immerso nel Collio friulano, a Capriva del Friuli, offre relax, buon vino e attività all'aria aperta. La piscina del summer club, con cascate e vista sui vigneti, è ideale per rinfrescarsi, mentre l'idromassaggio panoramico permette di rilassarsi immersi nel verde. Per un'esperienza più intima, il Gazebo del Conte offre lettini a baldacchino e una terrazza panoramica, perfetta per un aperitivo o un calice di vino del Castello.

Il Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa di Capriva del Friuli

È possibile visitare la cantina sotterranea, un tempo rifugio di guerra, dove la temperatura resta costante a 14°C, ideale per una degustazione dei vini della tenuta.Chi ama il golf può usufruire del campo a 18 buche del Golf & Country Club, aperto tutto l'anno. Infine, il ristorante La Tavernetta al Castello propone piatti stagionali con ingredienti freschi del territorio.

Castello di Spessa Via Spessa, 1 34070 Capriva del Friuli (Go) Tel +39 0481 808124

Agli Amici

Sempre nelle vicinanze, per una sosta gourmet, è bene prendere in considerazione anche Agli Amici, un ristorante che affonda le sue radici a Godia, frazione di Udine, dove nel 1887 la famiglia Scarello avviò una piccola rivendita di coloniali. Con il passare degli anni, il locale si è trasformato in una trattoria, diventando un punto di ritrovo per la comunità. Negli anni '70, Tino e Ivonne hanno arricchito l'offerta con piatti di pesce e l'influenza della cucina francese, e negli anni '90, i figli Emanuele e Michela hanno dato una nuova impronta, conquistando la prima stella Michelin nel 2000.

Gli Gnocchi burro e salvia del ristorante Agli Amici

Oggi, Agli Amici è un locale stellato, con due stelle Michelin a Godia e altre due in Croazia. La cucina, guidata da Emanuele Scarello, unisce tradizione friulana e innovazione, mantenendo un legame con la cultura francese, mentre Michela, sommelier, si occupa della sala e della carta dei vini, curando una selezione che va dai vini locali a quelli internazionali. Il menu offre due percorsi distinti: NuovaMente, un'esperienza gourmet con piatti come il branzino con rapa rossa e il risotto con lemon curd, e NaturalMente, un menu vegetariano che celebra la stagionalità dei prodotti. Inoltre, il ristorante propone aperitivi e formaggi selezionati nella sua "blue lounge", un ambiente elegante per un'esperienza gastronomica completa.

Agli Amici via Liguria, 252 - località Godia 33100 Udine Tel +39 0432 565411

