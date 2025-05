Albania in rosa: le prime tre tappe del Giro d'Italia tra storia, relax e gusto

Su richiesta di molti lettori riproponiamo la serie di articoli sul Giro d'Italia, a partire da questo, pubblicato in data 26 febbraio 2025

L'edizione numero 108 del Giro d’Italia prenderà il via dall’Albania, che per la prima volta ospiterà la Partenza della Corsa Rosa. La prima tappa, venerdì 9 maggio sarà una frazione di media montagna con partenza da Durazzo e arrivo nella capitale Tirana. La seconda tappa, sabato 10 maggio si corre lungo le strade di Tirana. È una cronometro individuale di 13,7 km. L’ultima tappa del trittico in terra albanese si svolgerà domenica 11 maggio con partenza e arrivo a Valona. Valona è la “culla dell’indipendenza” albanese.

Ristoranti e hotel da visitare nella prima tappa del Giro d'Italia

Fu a Valona che nell’anno 1912 fu proclamata l’indipendenza dell’Albania. Da visitare il Museo dell’Indipendenza. Valona, forse ancor più di Durazzo e Tirana, è una delle più attrattive mete turistiche dell’Albania. Godibile il mare, con le spiagge della vicina penisola di Karaburun e l’isola di Sazan: acque cristalline e scenari incantevoli.

La seconda tappa del Giro d'Italia

Il lungomare, di recente riqualificato, è il salotto buono della città, un po’ movida (giusto un po’, per fortuna) e tanto gradevole struscio per agevolare mescolanza tra turisti e locali. Poco distante da Valona, merita una non frettolosa visita, il Parco Nazionale di Llogara, situato in zona montuosa, con spettacolari panorami sulla fascia costiera.

Ristoranti e hotel da visitare nella terza tappa del Giro d‘Italia

Giro d'Italia in Albania: dove mangiare, bere e dormire

Maritim Hotel Plaza Tirana

Il Maritim Hotel Plaza Tirana è uno degli hotel più prestigiosi della capitale albanese, situato nel cuore della città. Questo hotel a cinque stelle offre un'esperienza di lusso e comfort per viaggiatori d'affari e turisti. Situato a pochi passi dalla celebre Piazza Skanderbeg, il Maritim Hotel Plaza Tirana si distingue per la sua architettura moderna ed elegante.

La suggestiva facciata del Plaza Tirana

La sua posizione strategica consente un facile accesso alle principali attrazioni della città, come il Museo Storico Nazionale, la Torre dell'Orologio e il Blloku, il quartiere alla moda di Tirana. L'hotel dispone di 190 camere e suite arredate con uno stile contemporaneo, dotate di ogni comfort: Wi-Fi gratuito, TV a schermo piatto, minibar e bagni di design. Le camere ai piani superiori offrono una vista panoramica mozzafiato sulla città.

Una delle suite del Plaza Tirana

L'hotel dispone di un centro benessere e Spa con sauna, bagno turco e trattamenti rilassanti, una palestra attrezzata, sale conferenze e meeting con attrezzature all'avanguardia, servizio concierge per assistenza personalizzata. Non da meno l'offerta enogastronomica, il Maritim Hotel Plaza vanta tre ristoranti: Panevino, un ristorante elegante che propone piatti della cucina mediterranea e internazionale, Convivium, un ambiente raffinato con un menù gourmet e il Sushibar, perfetto per gli amanti della cucina giapponese.

Maritim Plaza Tirana Rruga Abdi Toptani 18 Tirana Tel +355 4 221 1221

Epidamn White Sensation

L’hotel quattro stelle Epidamn White Sensation, nel centro di Golem, è la base ideale per seguire le tre tappe albanesi del Giro d’Italia 2025. Vicino a Durazzo e a meno di un’ora da Tirana, offre comfort come hammam e spa. L’esperienza gastronomica è esaltata dall’Artemis Restaurant & Lounge, tra i migliori d’Albania, guidato dallo chef Ardit Qato. Qui si riscopre la cucina mediterranea autentica, con ingredienti freschissimi e piatti stagionali: memorabili i calamari ripieni con cous cous, confit di limone e salsa all’aglio.

Camera dell‘Epidamn White Sensation a Durazzo 1/3 Spa dell'Emidamn White Sensation a Durazzo 2/3 Ristorante dell'Epidamn White Sensation a Durazzo 3/3 Previous Next

Il design locale dei piatti e una ricca carta dei vini completano l’esperienza. Dopo le tappe, concludere la giornata al lounge bar dell’hotel è d’obbligo: imperdibile il cocktail Adriatic, a base di Amaro Montenegro, Bourbon, zenzero, pera e lime. Anche la colazione è all’altezza del prestigio della struttura, rendendo il soggiorno perfetto per godere appieno la Corsa Rosa in Albania.

Artur Restaurant

All’inizio del lungomare Vollga, nei pressi del moderno monumento Sfinksi, che segna il confine con il lungomare di Currila, si trova l'Artur Restaurant, un locale che sorprende per la sua posizione e la qualità della cucina. L’ingresso, discreto e un po' nascosto, conduce al primo piano, dove si apre una sala accogliente, non molto grande ma curata nei dettagli. Le ampie vetrate regalano una splendida vista sul mare, rendendo l’atmosfera rilassante e suggestiva. Nelle giornate miti, è possibile pranzare o cenare sulla piccola terrazza esterna, sempre affacciata sul mare.

Ristorante Artur a Durazzo

La vera protagonista è la cucina di mare, che si distingue per la qualità degli antipasti. I crudi sono eccellenti, freschissimi e ben presentati, così come le marinature, che esaltano la materia prima senza coprirne i sapori. I primi piatti convincono per equilibrio e semplicità, mentre i secondi, pur nella loro essenzialità, risultano gustosi e appaganti. Non mancate di chiedere il pescato del giorno e lasciatevi consigliare dai camerieri: competenti, disponibili e sorprendentemente attenti, qualità non sempre scontata. Un luogo dove la buona cucina si accompagna a un servizio curato e a un panorama che incanta.

Artur Restaurant Rruga Taulantia, Durrës 2001 Durazzo Tel +355 69 708 2803 Lunedì-Domenica 9:00-23:30

The Crown

Nel cuore pulsante di Tirana sorge The Crown, un boutique hotel di lusso nato dalla collaborazione tra il celebre rapper Noizy e Fatjon Selimaj, rinomato food & beverage manager e direttore della struttura. L’hotel incarna un perfetto equilibrio tra stile contemporaneo e ospitalità di alto livello, offrendo camere eleganti, un’interessante Spa e un’esperienza culinaria d’eccellenza.

L'Hotel The Crown a Tirana 1/3 Camera all'Hotel The Crown a Tirana 2/3 Ristorante dell'Hotel The Crown a Tirana 3/3 Previous Next

Il ristorante, distribuito tra il terzo e il quarto piano, regala una splendida vista sulla città, mentre il rooftop panoramico offre uno spettacolare affaccio a 360° su Tirana. L’atmosfera che si respira è cosmopolita e sofisticata, paragonabile a quella delle grandi capitali europee come Roma o Parigi. Il servizio è curato nei minimi dettagli, con personale attento e professionale, capace di far sentire ogni ospite accolto e coccolato.

La proposta gastronomica è internazionale e ricercata, con piatti che fondono tradizione e modernità, selezionando ingredienti di qualità e presentazioni impeccabili. The Crown non è solo un luogo dove soggiornare, ma una destinazione che celebra l’eleganza e il gusto, nel cuore vibrante della capitale albanese.

The Crown Rruga George W. Bush 17 Tirana Tel +355 69 803 0555

Era Ish-Blloku

Fondato nel 1999, il Restaurant-Pizzeria Era è diventato in breve tempo uno dei locali più amati di Tirana, grazie al ritorno alla tradizione culinaria albanese e all’attenzione costante verso il cliente. Fin dall’inizio, ha dimostrato spirito innovativo, introducendo per la prima volta in Albania il servizio di consegna a domicilio in un contesto urbano privo di indirizzi strutturati, sfida che ha contribuito al rapido successo dell’attività.

Un piatto di carne all'Era Restaurant di Tirana

Da piccola realtà familiare, in meno di due anni Era si è trasformata in una vera e propria azienda, Era 2000, ampliando i suoi servizi con l’introduzione di Era Catering. Con uno spazio di 600 m², di cui due terzi dedicati alla lavorazione, tecnologie moderne e personale qualificato locale e internazionale, il servizio di catering ha conquistato la leadership nel mercato.

La missione di Era è essere un modello di eccellenza nel panorama imprenditoriale albanese, attento alle esigenze dei consumatori, alla qualità dei prodotti e al contributo sociale. La visione dell’azienda è chiara: continuare a essere leader nella ristorazione, mantenendo uno stile unico, un servizio catering di alta qualità e un delivery impeccabile. Era è sinonimo di standard elevati, idee innovative e massima cura per il cliente.

Era Ish-Blloku Rruga Ismail Qemali Ap 13/2 Tirana Tel +355 69 2065000 Lunedì-Domenica 11:00-00:00

Maritim Marina Bay Resort

Se cercate un angolo di tranquillità a Valona, Maritim Marina Bay Resort è la scelta perfetta. Situato a breve distanza dal centro, ma lontano dal caos cittadino, questo hotel offre un’atmosfera di pura serenità. Con 66 camere e 24 suite, la struttura garantisce comfort moderni e un design raffinato, arricchito da un eccellente isolamento acustico che favorisce un soggiorno rilassante.

Spiaggia del Maritim Marina Bay Resort a Valona 1/3 Camera al Maritim Marina Bay Resort a Valona 2/3 Ristorante del Maritim Marina Bay Resort a Valona 3/3 Previous Next

Gli ospiti possono godere di una spiaggia privata e tre piscine, una delle quali pensata appositamente per i bambini, ideali per chi cerca il massimo del relax o un po’ di svago. All’interno dell’hotel, il ristorante Mandarine propone piatti mediterranei, con un focus sul pesce fresco, mentre il "Lime Lounge Cocktail Bar", con la sua vista spettacolare sul mare, è il luogo perfetto per gustare un cocktail al tramonto. Un’esperienza completa di lusso e comfort, per una vacanza da ricordare.

Maritim Marina Bay Resort Rruga Aleksandër Moisiu 9405 Valona (Albania) Tel +355 69 604 1000

Paradise Beach Restaurant

Con oltre 27 anni di esperienza, Paradise Beach Restaurant è una delle destinazioni gastronomiche più amate di Valona, essendo tra i primi ristoranti della zona. Offrono un menu mediterraneo raffinato che include frutti di mare freschi locali, carni e una selezione di cocktail deliziosi. La posizione privilegiata sulla via più frequentata della città, con vista sul mare, e il servizio attento creano l'ambiente ideale per una cena memorabile.

Paradise Beach Restaurant a Valona

I frutti di mare provengono direttamente dal mercato dei pescatori locali, garantendo freschezza e qualità in ogni piatto. Il raw fish bar è una vera e propria specialità. Per gli amanti della carne, proponiamo tagli pregiati di manzo stagionato, come Tomahawk, Rib-Eye e Fiorentina, accompagnati da salse fatte in casa. Infine, rilassatevi con un cocktail, gustando una bevanda stagionale o un classico intramontabile.

Paradise Beach Restaurant ruga Murat Tërbaçi Valona Tel +355 69 600 0034 Lunedì-Domenica 7:30-23:00

Uka Wine: l’eccellenza del vino albanese nel rispetto della natura

Uka Wine rappresenta un valore aggiunto per Uka Farm, fondata nel 1996 dal Prof. Dr. Rexhep Uka. Cresciuto in questo ambiente agricolo, il figlio Flori Uka ha abbracciato i principi dell’agricoltura naturale, maturando una profonda sensibilità verso la biodiversità e la coltivazione di terreni ricchi di nutrienti.

Il vigneto dell'Azienda vinicola Uka Wine

Questa filosofia non solo ha influenzato la sua formazione, ma ha anche ispirato un impegno verso uno stile di vita più sano e la volontà di motivare le future generazioni a collaborare con la natura per un mondo migliore. La sua missione è produrre vini di alta qualità utilizzando uve autoctone provenienti dai paesaggi incontaminati dell’Albania.

L‘etichetta Kallmet dell‘Azienda vinicola Uka Wine

Tra le etichette di spicco c’è il Kallmet, rinomato come la migliore uva da vino rosso del Paese e considerato l’ambasciatore dei vini albanesi. L’etichetta, che raffigura il bisnonno Man Uka, omaggia le regioni settentrionali dove questa varietà è coltivata. Prodotto da un’unica vendemmia e frutto del lavoro appassionato della famiglia Uka, il vino si presenta con un elegante colore rosso rubino. Il bouquet, equilibrato e versatile, sprigiona aromi di frutti rossi, vaniglia e cacao, rendendolo ideale per accompagnare una vasta gamma di piatti.

Le tappe del Giro d'Italia