Ferragosto a Roma: dove andare a mangiare tra ristoranti in città e sul litorale

Il rito della stagione più calda. L'occasione per regalarsi un'esperienza che trascende il mero pasto e coniuga gusto, convivialità ed atmosfera. Da vivere con rigorosa lentezza prima di riprendere le attività quotidiane post ferie. Il 15 agosto fuori casa è irrinunciabile non solo per i romani che stanno riscoprendo il piacere di fermarsi in città ma anche dai turisti che vogliono scoprire una tradizione fatta di sapori e memoria. Con un minimo comune denominatore, il passepartout a queste latitudini, è il pollo con i peperoni, tradizionale o rivisitato. Scopriamo attraverso gli chef della Capitale e del suo litorale cosa bolle in pentola.

Le nostre otto proposte di ristoranti per Ferragosto a Roma e sul litorale:

Roma e il litorale: Ferragosto e il menu dell'Aleph Rome Hotel

A partire da Carmine Buonanno, l'executive chef dell'Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, che prospetta «un menu fresco, conviviale e perfettamente in linea con l'atmosfera estiva da gustare in piscina. L'offerta spazia da ricche insalate stagionali a gustose preparazioni alla griglia in stile barbecue all'italiana, con opzioni sia di carne che vegetariane. Non mancano proposte leggere e sfiziose come spiedini assortiti e sandwich gourmet, ideali per chi cerca sapori autentici ma senza appesantirsi. Un'esperienza pensata per soddisfare gusti diversi, in un contesto rilassato in pieno stile vacanziero. Il piatto che rappresenta più il Ferragosto per me è la ventresca di tonno rosso scottata, abbinata a un gazpacho di albicocca e dragoncello che racchiude tutto lo spirito di questa festa estiva, freschezza, intensità e colori vivaci. Detto questo, non si può dimenticare il peperone».

Aleph Rome Hotel: Ferragosto in piscina tra griglia italiana e ventresca di tonno

«I fior di pasta ripieni di peperoni con pesto di noci e menta sono una celebrazione della terra e della convivialità. In questa giornata la tradizione ha sempre un grande richiamo, tuttavia, un tocco di innovazione non guasta mai. La chiave è mantenere un legame con la nostra cultura, ma con uno sguardo aperto e curioso verso il mondo. I clienti apprezzano quando trovano qualcosa di conosciuto, ma presentato in modo nuovo e stimolante». E nel calice, l'operations manager, Gaetano Cacialli, suggerisce «sicuramente un vino bianco italiano, come un Vermentino o un Sauvignon Blanc. Anche un Franciacorta può essere una scelta eccellente, ideale per accompagnare l'intero pranzo. In particolare, per gusto personale, preferirei il Satèn, che risulta più morbido e vellutato».

Aleph Rome Hotel Via di S. Basilio 15 00187 Roma Tel +39 06 4229001

Roma e il litorale: Ferragosto e il menu dell'Hotel d'Inghilterra

Andrea Sangiuliano, chef dell'Hotel d'Inghilterra propone quattro special fuori menu che celebrano l'estate italiana e romana, attraverso ingredienti freschi, colori vivaci e sapori decisi: «Si parte da un “Mangia e bevi” contemporaneo, una zuppa fredda di melone aromatizzata alla menta piperita e moscato laziale, servita con prosciutto crudo di Bassiano. È un gioco di consistenze che reinterpreta con eleganza un grande classico estivo. A seguire, un'icona della romanità, il Pomodoro ripieno di riso, dove i profumi del basilico e l'acqua del pomodoro aromatizzano delicatamente le patate che lo accompagnano. È un omaggio a una ricetta che i romani consumano fredda o calda, anche in spiaggia, e che da sempre rappresenta la vera cucina di casa».

Hotel d’Inghilterra: tradizione romana e tocchi eleganti nel cuore della Capitale

«Come secondo, non può mancare il Pollo alla romana con i peperoni. Preparato con pollo allevato allo stato brado, è un piatto che racchiude tutta la poesia delle scampagnate, il sobbollire lento dell'intingolo che lega peperoni con la dolcezza della cipolla e del pomodoro, profumato da un bouquet di erbe mediterranee. È la nostra personale rilettura della tradizione, ispirata ai racconti del cinema italiano, da Sora Lella a Fellini. A chiudere, una fetta di Anguria marinata con menta e limone, ispirata ai venditori di cocomero che una volta popolavano i vicoli di Roma fino a tarda notte, offrendo refrigerio nelle calde serate estive».

Hotel d'Inghilterra V. Bocca di Leone 14 00187 Roma Tel +39 06 699811

Roma e il litorale: Ferragosto e il menu de L'Ozio Ristora

La tradizione rivisitata è il mantra anche dello chef Dino De Bellis de L'Ozio Ristora: «Si comincia con le polpette di bollito racchiuse in una panatura croccante servite con una giardiniera artigianale e una maionese alla rapa rossa. Un antipasto che gioca sui contrasti, accostando consistenze, frittura e acidità. Segue una gricia aromatica, con i classici guanciale e pecorino ma arricchita da cipolla in agrodolce, una nota inaspettata di caffè e profumato di origano. Un primo che reinterpreta un grande classico della cucina romana con rispetto ma anche con una calibrata audacia».

L'Ozio Ristora: Ferragosto creativo tra gricia aromatica e pollo in vasocottura

«Il secondo è un omaggio alla tradizione, pollo e peperoni, cotto in vasocottura per preservarne succosità e aromi, accompagnato da una delicata crema di patate. Una dimensione più contemporanea, attenta alla tecnica ma sempre fedele al cuore della ricetta originaria. È un piatto che racconta la festa, la casa, la condivisione, valori che il Ferragosto porta con sé da generazioni. A concludere, l'iconica anguria, proposta in una veste più raffinata con una pre marinatura agrumata accompagnata da un sorbetto al limone che ne amplifica freschezza e leggerezza, ideale per chiudere il pasto in modo pulito e rinfrescante».

L'Ozio Ristora Via Ugo Ojetti 4 00137 Roma Tel +39 06 824129

Roma e il litorale: Ferragosto e il menu di Siciliainbocca

Se qualcuno invece desidera evadere verso i profumi e i sapori del Sud, l'indirizzo da non perdere è Siciliainbocca, storico ristorante siciliano che dopo 25 anni si è trasferito in una nuova location nel quartiere Prati. Come spiega la titolare, Azzurra Certo: «Noi offriamo una cucina regionale di impronta messinese con reminiscenze di Taormina ma che in realtà abbraccia tutti i sapori e le ricette più iconiche dell'isola intera. Sono piatti di casa, sani e genuini, realizzati con prodotti unici che vengono sia dal mare che dalla terra. La tradizione è aggiornata non solo con l'introduzione di nuovi ingredienti ma anche con tecniche più elaborate».

Siciliainbocca: i sapori dell’isola per un Ferragosto siciliano a Roma

«Il 15 agosto il nostro ospite potrà deliziarsi con portate che rispecchiano il paniere gastronomico della Trinacria a partire da un must, i Paccheri con pistacchio e gamberi da abbinare ad un vino molto elegante, l'Etna bianco Monte Gorna delle Tenute Nicosia che rappresenta la grande ricchezza di sfumature del terroir vulcanico. Altra proposta gli iconici Anelletti al forno alla palermitana, che racchiudono l'identità culinaria del capoluogo dell'isola, immancabili protagonisti a tavola durante le ricorrenze speciali, da gustare con un fresco, vivace ed equilibrato Etna Rosato di Tenuta delle Terre Nere. E come conclusione, a fine pasto, non può mancare la granita di gelsi, rigorosamente con panna e brioche».

Siciliainbocca Via Giuseppe Ferrari 8 00195 Roma Tel +39 06 83912629

Roma e il litorale: Ferragosto e il menu di Pascucci al Porticciolo

Spostandoci sul litorale, una tappa obbligata è a Fiumicino dal ristorante stellato Pascucci al Porticciolo dove il mare arriva in tavola portando la materia principe, il pesce, lavorata con profonda conoscenza e rispetto insieme a tutti quegli elementi erbacei che nelle loro note iodate, salmastre e sapide il mare lo portano dentro. Il suo chef, il celebre Gianfranco Pascucci spiega che «il Ferragosto trascorso in un ristorante di mare è incontro, tradizione e celebrazione dell'estate. Il nostro menu degustazione, per l'occasione, sarà dedicato alla ricorrenza. Diciamo che per quello che riguarda il nostro litorale, il fritto rappresenta il piatto di questa festa».

Pascucci al Porticciolo: Ferragosto di mare con il fritto e i vini del Mediterraneo

«Per celebrarla è sempre attuale uno spumante italiano ma anche un vino bianco sapido e minerale scelto dalla selezione dei nostri “vini del mare” che raccontano paesaggi, isole, profumi e colori del Mediterraneo, piccoli e grandi produttori uniti dalla qualità. Ad esempio il Mantonico di Antonella Lombardo, Autoritratto o lo stupendo Marsala di Marco De Bartoli. In questo giorno i piatti della tradizione uniscono le famiglie e hanno il sapore del ricordo, ma è anche il momento per lasciarsi stupire con abbinamenti contemporanei ed internazionali. Personalmente adoro mangiare il cocomero nel pieno della sua maturazione, ma anche un buon gelato. Noi dedichiamo due dessert al 15 agosto, uno appunto con il cocomero ed uno con i fichi».

Pascucci al Porticciolo Viale Traiano 85 00054 Fiumicino (Rm) Tel +39 06 65029204

Roma e il litorale: Ferragosto e il menu de L'Osteria dell'Orologio

La convivialità è essenziale per Marco Claroni, chef de L'Osteria dell'Orologio di Fiumicino: «Ferragosto è diventata una ricorrenza molto sentita. È il momento perfetto per stare insieme, condividere il tempo con amici e famiglia, un po' come si fa a Natale o Pasqua magari proprio fuori casa, con una buona cucina e un'atmosfera accogliente. Noi preferiamo valorizzare il nostro menu stagionale costruito attorno alla freschezza e alla qualità dei prodotti ittici e della terra, e aggiornato 4-5 volte l'anno proprio seguendo questa filosofia».

Osteria dell’Orologio: il pollo con i peperoni diventa plin, tra memoria e tecnica

«I piatti della tradizione restano il punto di riferimento emotivo e culturale, come il pollo con i peperoni o la pasta e fagioli con le cotiche tipici della cucina romana. Crediamo che si possano reinterpretare con intelligenza, rispetto e creatività ed è quello che facciamo con il nostro Plin di tonno con jus di pollo e peperone. Prendiamo un sapore della memoria e lo raccontiamo in modo nuovo. L'importante è non perdere il legame con la terra e con la stagionalità. In merito al dessert ci vuole qualcosa che sappia chiudere il pasto con leggerezza e gusto, in linea con la stagione, come la nostra "Zuppetta di frutta e verdura con sorbetti di stagione e spuma di yogurt", semplice e dissetante, perfetta per rinfrescare il palato in una giornata calda».

L'Osteria dell'Orologio Via della Torre Clementina 114 00054 Fiumicino (Rm) Tel +39 06 6505251

Roma e il litorale: Ferragosto e il menu del Salotto Valadier

«Mangiare fuori casa rende ancor piu speciale il 15 agosto, perché dopo una giornata al mare, ci si può rilassare ed essere coccolati senza pensieri e magari a fine cena fare una bella passeggiata lungo la banchina - spiega lo chef Simone Chindamo del Salotto Valadier a Fiumicino. Puntiamo a dei fuori menu con il pescato locale che ci arriverà fresco in giornata».

Salotto Valadier: il Ferragosto marino con polpo e peperoni a Fiumicino

«Certo, il piatto iconico è il pollo con i peperoni, ma noi faremo una versione rivisitata in chiave "marinara" essendo un ristorante di pesce. Penso al Polpo e Peperoni, ovvero tentacoli di polpo in doppia cottura adagiati su una crema di peperoni arrosto in agrodolce con una nota di basilico fresco».

Salotto Valadier Via della Torre Clementina 90 00054 Fiumicino (Rm) Tel +39 06 57103917

Roma e il litorale: Ferragosto e il menu di Santa Lucia Maccarese

Infine, Alessandro Squicquero, chef del ristorante e agriturismo Santa Lucia Maccarese, punta su «piatti che raccontano i sapori tipici di questa festa e della nostra terra, con ingredienti stagionali e preparazioni curate nel dettaglio. Su tutti i ravioli del plin ripieni di pollo e friggitelli. Una nostra personale interpretazione del classico "pollo con i peperoni", simbolo del Ferragosto romano».

Santa Lucia: ravioli di pollo e friggitelli per una festa contadina e raffinata

«Abbiamo voluto tradurre questo abbinamento tradizionale in un primo delicato ma ricco di carattere, completato da stracciatella, basilico fresco e una terra di olive itrane che ne bilancia la dolcezza. Crediamo che la tradizione sia sempre il punto di partenza. Si parla di una festa legata alla memoria e alla convivialità, ma questo non esclude una lettura creativa. Osare significa rispettare gli ingredienti e reinterpretarli con sensibilità: è quello che facciamo nei nostri piatti, dove il ricordo si fonde con la tecnica e la leggerezza estiva».