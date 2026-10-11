A pochi passi dall'oceano e dal centro di Biarritz, Maison Silhouette amplia l'offerta dell'Hôtel de Silhouette con una formula che unisce l'indipendenza di una residenza privata ai servizi di una struttura alberghiera. Il nuovo indirizzo si trova dall'altra parte di Rue Gambetta, nell'edificio che ospitava Maison Garnier, e propone sei ambienti ampi e attrezzati, pensati per soggiorni brevi o prolungati. Il progetto conserva l'identità dell'hotel, ma introduce una dimensione più domestica, con spazi flessibili, terrazze e, in alcune sistemazioni, un angolo cottura. L'obiettivo è offrire un'esperienza adatta a coppie, famiglie e piccoli gruppi, senza rinunciare all'accoglienza e alla conoscenza del territorio che caratterizzano Hôtel de Silhouette.

La facciata della nuova Maison Silhouette a Biarritz, sud-ovest della Francia

Maison Silhouette, sei suite per soggiornare a Biarritz

L'ampliamento non si limita ad aumentare il numero delle sistemazioni, ma propone un modo diverso di abitare l'ospitalità. Maison Silhouette occupa un edificio dall'architettura locale, riconoscibile per elementi come le persiane rosse, e si inserisce nel tessuto cittadino mantenendo un rapporto diretto con la vita di Biarritz. L'atmosfera è quella di una casa riservata, dove trovare spazio e tranquillità pur restando vicini a negozi, ristoranti, mercato e spiagge. Le sei camere, distribuite su tre livelli, sono concepite come ambienti da vivere durante l'intera giornata.

Il soggiorno di una delle suite di Maison Silhouette, col rosso come filo conduttore

Tre sono suite e dispongono di una configurazione più articolata, mentre le altre sistemazioni completano un'offerta che punta soprattutto su superfici generose e possibilità d'uso differenti. Soggiorni, cabine armadio, terrazze e angoli cottura, presenti in alcune unità, consentono di organizzare il tempo in autonomia. Su richiesta sono disponibili anche televisori e console per videogiochi, una soluzione pensata soprattutto per le giornate di pioggia, frequenti sulla costa atlantica.

Terrazze vista Oceano Atlantico da Maison Silhouette

La proposta si rivolge a chi desidera fermarsi per poche notti, prolungare un fine settimana oppure scegliere Biarritz come base per una vacanza più lunga. Gli spazi si prestano a esigenze diverse: lavorare durante il soggiorno, trascorrere tempo in famiglia, condividere una vacanza con amici o semplicemente ritagliarsi momenti di riposo. Alcune camere possono inoltre essere collegate tra loro, mentre balconi e terrazze ampliano il rapporto con l'esterno

Interior design: il progetto di Studio Juliette Saier

L'identità degli ambienti nasce dal lavoro di Studio Juliette Saier, incaricato di tradurre i codici estetici di Hôtel de Silhouette in una dimensione più residenziale. Ceramiche, richiami al rosso basco e motivi decorativi ispirati ai tessuti ikat ritornano negli interni, ma con un linguaggio più avvolgente e raccolto. I materiali acquistano profondità, le linee si fanno morbide e la palette cromatica privilegia tonalità intense, dal marrone al rosso fino al granato. La scelta non è quella di replicare semplicemente l'arredamento dell'hotel. L'architettura dell'edificio richiedeva una lettura diversa, capace di valorizzare la struttura esistente e di trasformare i suoi vincoli in elementi distintivi. Le due camere ricavate nel sottotetto, per esempio, sono interamente rosse e puntano su un'atmosfera immersiva, in cui il colore diventa parte centrale dell'esperienza.

Rosso basco e motivi decorativi ispirati ai tessuti ikat ritornano negli interni, come in questa camera ricavata nel sottotetto

Come spiega la designer Juliette Saier: «Non potevamo trattare questa casa come abbiamo fatto con l'hotel. L'architettura richiedeva qualcosa di più classico, maggiormente legato al territorio. Ho mantenuto alcuni codici Silhouette, come le ceramiche e i motivi decorativi, rendendoli però più presenti e avvolgenti. L'idea era evitare che gli ospiti avessero la sensazione di entrare in una semplice camera, facendoli sentire invece accolti in un luogo in cui poter vivere. L'ispirazione per le camere rosse, per esempio, è nata spontaneamente: puntare su un'atmosfera precisa e trasformare il vincolo degli spazi mansardati in un'esperienza».

Juliette Saier ha curato l'interior design di Maison Silhouette

Il progetto integra inoltre opere di artisti locali. Tra queste figurano le fotografie su legno di Fabien Cayere e le composizioni di Jeanne, Les Filles du Surf. La presenza delle opere contribuisce a inserire gli interni nell'immaginario basco, evitando un'estetica anonima e rafforzando il legame con il territorio.

Gli spazi comuni e il giardino di Hôtel de Silhouette

Maison Silhouette comprende anche una sala al piano terra pensata come ambiente informale e raccolto. Poltrone, sedute realizzate su misura, libreria e giochi da tavolo creano uno spazio in cui leggere, conversare o trascorrere del tempo senza uscire dalla struttura. La sala funziona come un'estensione delle camere e offre un'alternativa agli spazi all'aperto quando il clima non consente di stare fuori. A completare l'esperienza è il giardino di Hôtel de Silhouette, collocato sul retro dell'hotel e caratterizzato da zone ombreggiate e da un'atmosfera tranquilla.

Il giardino della Maison de Silhouette

È un luogo da utilizzare in diversi momenti della giornata, dalla pausa caffè al pranzo leggero, fino a un aperitivo nel tardo pomeriggio. La sua posizione consente di alternare la vivacità del centro cittadino a momenti di maggiore quiete. Durante l'estate, il giardino si trasforma anche in uno spazio dedicato alla cultura e agli incontri. Il progetto «Jardin des Arts» prevede la presenza di artisti al lavoro sul posto, mentre gli appuntamenti Jazz Apéros accompagnano le serate con musica e occasioni di convivialità.

Il bar a disposizione degli ospiti all'Hotel de Silhouette

Gli ospiti possono fermarsi per una cena, un drink o semplicemente per godersi l'aria aperta. L'iniziativa aggiunge una dimensione culturale alla proposta alberghiera, facendo del giardino un luogo vissuto e non soltanto uno spazio di passaggio.

Le Jardin, cucina stagionale e colazione secondo il metodo Kousmine

L'offerta gastronomica di Hôtel de Silhouette ruota attorno al ristorante Le Jardin, che propone una cucina stagionale basata su prodotti regionali. L'approccio privilegia preparazioni semplici e ingredienti di qualità, con attenzione alla provenienza degli alimenti e all'equilibrio dei piatti. La proposta si inserisce in una visione dell'ospitalità che considera la ristorazione parte integrante del soggiorno, accanto agli ambienti e ai servizi.

Il ristorante Le Jardin, con spazio all'aperto

Anche la colazione segue questa impostazione. Il menu prende ispirazione dal metodo Kousmine, un approccio nutrizionale che valorizza alimenti integrali e poco trasformati, cereali, semi, frutta e oli selezionati. L'intento è proporre un inizio di giornata equilibrato, con ingredienti che favoriscono varietà e qualità nutrizionale. La struttura descrive la propria filosofia gastronomica come una cucina attenta al benessere, alla stagionalità e all'impatto ambientale.

La colazione alla Maison Silhouette prende ispirazione dal metodo Kousmine, un approccio nutrizionale che valorizza alimenti integrali e poco trasformati, cereali, semi, frutta e oli selezionati

Le tecniche di preparazione sono scelte anche per preservare le caratteristiche degli ingredienti, mentre sapori e consistenze vengono bilanciati per mantenere una dimensione appagante. Il risultato cerca un equilibrio tra attenzione alimentare e piacere della tavola, senza rinunciare a una cucina generosa e legata ai prodotti del territorio.

Vivere Biarritz a piedi, tra Les Halles e le spiagge

La posizione di Maison Silhouette permette di esplorare Biarritz, oggi ben collegata all'Italia, totalmente a piedi, senza dipendere necessariamente dall'automobile. Rue Gambetta conduce a Les Halles, il mercato coperto che rappresenta uno dei punti di riferimento della vita cittadina. Qui si alternano acquisti, incontri, soste nei caffè, aperitivi e cene, in un ambiente animato durante buona parte della giornata. Anche le spiagge, paradiso dei surfisti sono raggiungibili in pochi minuti. La possibilità di muoversi a piedi rende semplice costruire itinerari spontanei, alternando passeggiate, soste e visite senza dover pianificare ogni spostamento.

Il mare di Biarritz, paradiso dei surfisti di tutta Europa

Al rientro, la Maison offre un contesto più riparato, mentre il giardino dell'hotel diventa uno spazio in cui fermarsi dopo una giornata trascorsa all'aperto. Il personale contribuisce a rendere il soggiorno più aderente alle esigenze individuali attraverso consigli personalizzati legati alle condizioni del momento. Le indicazioni possono riguardare una spiaggia meno esposta, un luogo tranquillo, un percorso da fare nel pomeriggio o un punto da cui osservare il tramonto.

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Escursioni sulla costa basca e nell'entroterra

Maison Silhouette può essere utilizzata come base per scoprire anche i dintorni di Biarritz. Tra le mete suggerite figura Getaria, villaggio di pescatori sulla costa spagnola, sviluppato intorno al porto storico. La visita può comprendere una sosta negli asadores, dove il pesce viene preparato alla griglia e accompagnato dallo Txakoli, vino bianco tipico della regione, e una tappa al Museo Balenciaga, dedicato allo stilista originario del paese.

Txakoli, vino bianco tipico della regione di Biarritz

L'entroterra basco offre invece un itinerario tra borghi, vigneti e specialità gastronomiche. Il prosciutto di Bayonne, il formaggio Ossau-Iraty, il gâteau basque, il cioccolato e il peperoncino di Espelette raccontano la varietà della cucina locale. A questi prodotti si aggiungono i vini del vigneto di Irouléguy, in un percorso che unisce paesaggio, cultura e gastronomia.

Seminari, eventi aziendali e ritiri benessere

La struttura si presta anche a soggiorni di lavoro ed eventi privati. Le 27 camere complessive di Hôtel de Silhouette, il ristorante e la sala per seminari possono essere riservati a un'azienda o a un evento. La sala reunioni dispone di schermo, sistemi per videoconferenze, connessione Wi-Fi ad alta velocità e lavagna digitale Samsung Flip. Gli ambienti, caratterizzati da tonalità naturali e caramello, sono pensati per favorire concentrazione, confronto e creatività.

La sala per riunioni e seminari