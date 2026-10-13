Nel panorama del turismo di alto livello nel Salento, prende forma un nuovo punto di riferimento per l'ospitalità d'eccellenza. A Diso, in provincia di Lecce, un antico tabacchificio è stato trasformato nel Mohala Boutique Hotel, una struttura che integra recupero architettonico, design contemporaneo e servizi dedicati al benessere e alla gastronomia. Il progetto nasce dall'iniziativa di Caterina Gariboldi Lavilla e Alessandro Boracci, fondatori di Summer Srl La loro visione punta a ridefinire il concetto di soggiorno d'alto profilo, focalizzandosi sul valore del tempo, della materia e della cura dei dettagli. Il nome scelto richiama il termine hawaiano che indica il "fiorire" o lo svilupparsi di un'idea, metafora dell'evoluzione che ha portato alla rinascita del complesso storico.

L'elegante lounge interna del Mohala Boutique Hotel a Diso, impreziosita da opere d'arte, pareti in acciaio corten e alti soffitti a volta

Architettura e suite: le due anime di Mohala tra storia e natura

La struttura ospita dodici camere e suite, divise nelle due aree concettuali Tobacco e Laguna. La prima conserva la memoria storica e le geometrie dell'edificio industriale originale, mentre la seconda si apre verso l'esterno, integrandosi con il giardino e la piscina. L'integrazione con il contesto culturale e paesaggistico è rafforzata dalla presenza di opere d'arte site-specific. La proprietà ha infatti commissionato all'artista Daniele Dell'Angelo Custode una serie di sculture progettate per interagire direttamente con la pietra, la luce e gli spazi verdi del complesso.

Una delle suite luminose del Mohala Boutique Hotel La suite Laguna Dream Un'elegante camera da letto dal design contemporaneo La suite Tobacco Deluxe Un dettaglio dei bagni delle suite con pietra a vista e finiture di lusso contemporaneo ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Una delle suite luminose del Mohala Boutique Hotel La suite Laguna Dream Un'elegante camera da letto dal design contemporaneo La suite Tobacco Deluxe Un dettaglio dei bagni delle suite con pietra a vista e finiture di lusso contemporaneo

Alta cucina salentina e rooftop lifestyle: il Ristorante Carém e Kibou

L'offerta enogastronomica è guidata dal giovane chef locale Giuseppe Amato, che porta all'interno della struttura il suo ristorante fine dining, Carém. Il percorso culinario valorizza la materia prima e la cultura gastronomica salentina attraverso un'interpretazione contemporanea. A completare la proposta Food & Beverage è Kibou, il rooftop panoramico pensato per l'orario del tramonto, cocktail d'autore ed eventi privati. Si tratta di uno spazio flessibile, orientato al networking e alle celebrazioni esclusive.

La sala interna del ristorante Carém tra pietra salentina, dettagli di design e verde ornamentale L'area cocktail bar all'interno del Mohala Boutique Hotel Il rooftop panoramico Kibou al Mohala Boutique Hotel ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La sala interna del ristorante Carém tra pietra salentina, dettagli di design e verde ornamentale L'area cocktail bar all'interno del Mohala Boutique Hotel Il rooftop panoramico Kibou al Mohala Boutique Hotel

Benessere sensoriale e posizionamento luxury: WAI Spa e Perle di Puglia

L'area wellness è affidata alla WAI Sensory Ritual Spa, un circuito rigenerante strutturato attorno ad acqua, calore, vapore e movimento. Il percorso comprende una piscina salina riscaldata, sauna, bagno turco aromatico, ice bath per la terapia del freddo e un'area fitness curata da Technogym. Sul fronte distributivo e strategico, la struttura è entrata a far parte della collezione Perle di Puglia® (brand gestito da BarbarHouse S.r.l.), insieme al Flora Jungle Retreat di Depressa. La partnership punta a rafforzare la visibilità della destinazione sui mercati internazionali.

La piscina salina riscaldata della WAI Sensory Ritual Spa L'area rigenerante della WAI Sensory Ritual Spa con idromassaggio circolare La sauna finlandese in legno della WAI Spa L'area fitness Technogym del Mohala Boutique Hotel ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La piscina salina riscaldata della WAI Sensory Ritual Spa L'area rigenerante della WAI Sensory Ritual Spa con idromassaggio circolare La sauna finlandese in legno della WAI Spa L'area fitness Technogym del Mohala Boutique Hotel

Un nuovo paradigma per il turismo di fascia alta nel Salento