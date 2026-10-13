MOHALA
In Salento un antico tabacchificio diventa un hotel di lusso con spa, rooftop e alta cucina
Inaugurato a Diso (Le) il Mohala Boutique Hotel, nato dal recupero di un antico tabacchificio nel Salento. La struttura offre 12 suite, la WAI Spa, il ristorante Carém dello chef Giuseppe Amato, il rooftop Kibou e sculture d'autore firmate da Daniele Dell'Angelo Custode. Il progetto, ideato da Caterina Gariboldi Lavilla e Alessandro Boracci con Summer Srl, entra nella collezione Perle di Puglia® per ridefinire l'ospitalità d'eccellenza
Nel panorama del turismo di alto livello nel Salento, prende forma un nuovo punto di riferimento per l'ospitalità d'eccellenza. A Diso, in provincia di Lecce, un antico tabacchificio è stato trasformato nel Mohala Boutique Hotel, una struttura che integra recupero architettonico, design contemporaneo e servizi dedicati al benessere e alla gastronomia. Il progetto nasce dall'iniziativa di Caterina Gariboldi Lavilla e Alessandro Boracci, fondatori di Summer Srl La loro visione punta a ridefinire il concetto di soggiorno d'alto profilo, focalizzandosi sul valore del tempo, della materia e della cura dei dettagli. Il nome scelto richiama il termine hawaiano che indica il "fiorire" o lo svilupparsi di un'idea, metafora dell'evoluzione che ha portato alla rinascita del complesso storico.
Architettura e suite: le due anime di Mohala tra storia e natura
La struttura ospita dodici camere e suite, divise nelle due aree concettuali Tobacco e Laguna. La prima conserva la memoria storica e le geometrie dell'edificio industriale originale, mentre la seconda si apre verso l'esterno, integrandosi con il giardino e la piscina. L'integrazione con il contesto culturale e paesaggistico è rafforzata dalla presenza di opere d'arte site-specific. La proprietà ha infatti commissionato all'artista Daniele Dell'Angelo Custode una serie di sculture progettate per interagire direttamente con la pietra, la luce e gli spazi verdi del complesso.
Alta cucina salentina e rooftop lifestyle: il Ristorante Carém e Kibou
L'offerta enogastronomica è guidata dal giovane chef locale Giuseppe Amato, che porta all'interno della struttura il suo ristorante fine dining, Carém. Il percorso culinario valorizza la materia prima e la cultura gastronomica salentina attraverso un'interpretazione contemporanea. A completare la proposta Food & Beverage è Kibou, il rooftop panoramico pensato per l'orario del tramonto, cocktail d'autore ed eventi privati. Si tratta di uno spazio flessibile, orientato al networking e alle celebrazioni esclusive.
Benessere sensoriale e posizionamento luxury: WAI Spa e Perle di Puglia
L'area wellness è affidata alla WAI Sensory Ritual Spa, un circuito rigenerante strutturato attorno ad acqua, calore, vapore e movimento. Il percorso comprende una piscina salina riscaldata, sauna, bagno turco aromatico, ice bath per la terapia del freddo e un'area fitness curata da Technogym. Sul fronte distributivo e strategico, la struttura è entrata a far parte della collezione Perle di Puglia® (brand gestito da BarbarHouse S.r.l.), insieme al Flora Jungle Retreat di Depressa. La partnership punta a rafforzare la visibilità della destinazione sui mercati internazionali.
Un nuovo paradigma per il turismo di fascia alta nel Salento
La nascita del Mohala Boutique Hotel conferma il trend di valorizzazione dell'entroterra salentino attraverso interventi di restauro conservativo ad alto valore aggiunto. Operazioni di questo tipo dimostrano come l'architettura industriale dismessa possa trasformarsi in un motore di attrazione turistica internazionale, capace di destagionalizzare i flussi grazie a un'offerta integrata tra benessere, arte e ristorazione d'autore.