Four Seasons aprirà un nuovo resort di lusso a Tangeri, nel nord del Marocco, affacciato sul Mediterraneo e con vista sullo Stretto di Gibilterra. La struttura, che prenderà il nome di Four Seasons Resort Tangier, comprenderà 99 sistemazioni, incluse 27 ville indipendenti, quattro ristoranti e bar, una spa e spazi dedicati al relax e agli eventi. Sorgerà nella zona di Cap Malabata, all'interno di un più ampio progetto immobiliare e turistico sostenuto dal gruppo finanziario Gfh del Bahrein. La data di apertura non è stata ancora annunciata, ma il nuovo albergo sarà il quarto indirizzo Four Seasons in Marocco, dopo quelli già presenti a Casablanca, Marrakech e Rabat.

Tangeri, una città in forte crescita economica e turistica

La scelta di Tangeri è probabilmente legata alla forte crescita economica e turistica che ha interessato la città (e, più in grande, il Paese) negli ultimi anni. Situata all'estremità settentrionale del Marocco, dove il Mediterraneo si avvicina all'Atlantico e la costa spagnola è visibile al di là dello Stretto di Gibilterra, è da secoli un importante porto commerciale e un punto di incontro di culture diverse. Un passato di cui conserva ancora le testimonianze nella medina, nei souk (i mercati) e nei quartieri più antichi, segnati da una lunga storia di scambi con l'Europa. A favorirne lo sviluppo più recente sono stati soprattutto gli investimenti nelle infrastrutture, il miglioramento dei collegamenti con il resto del Paese e il potenziamento dell'offerta alberghiera, che ne hanno rafforzato l'attrattività anche per i visitatori internazionali.

Vista sul porto e sulla città di Tangeri, in Marocco

Il nuovo Four Seasons sorgerà lungo la costa mediterranea, nella zona di Cap Malabata, a est del centro di Tangeri, e farà parte del Royal Resort Cap Malabata, un più ampio progetto di sviluppo immobiliare e turistico di lusso promosso da una società sostenuta da Gfh, gruppo finanziario con sede in Bahrein. Il complesso è concepito per riunire strutture alberghiere, residenze di prestigio e servizi dedicati all'ospitalità e al tempo libero, con spazi per la ristorazione, il benessere e le attività ricreative. L'obiettivo è valorizzare quest'area della costa, anche grazie alla vicinanza con il centro cittadino e ai collegamenti con il resto del Paese. Il futuro resort, infatti, dista circa 15 minuti dalla stazione ferroviaria ad alta velocità di Tangeri e 45 dall'aeroporto internazionale.

Come sarà il nuovo Four Seasons Resort Tangier

Per quanto riguarda il progetto, la parte architettonica è stata affidata ad Arjitec, mentre gli interni saranno curati dallo studio Goddard Littlefair. Il complesso avrà oltre 260 metri di fronte mare e sorgerà, come detto, su una scogliera affacciata sullo Stretto. Le 99 sistemazioni previste, comprese le 27 ville indipendenti, saranno inserite in un contesto progettato per valorizzare le caratteristiche naturali della costa e il patrimonio culturale del territorio, con particolare attenzione al rapporto con il paesaggio circostante.

All'interno del resort troveranno spazio quattro ristoranti e bar, con una proposta gastronomica che unirà sapori locali e influenze internazionali. Sono inoltre previste diverse piscine, aree dedicate al relax affacciate sul mare, una spa con servizi completi e un centro fitness. Anche le famiglie avranno a disposizione servizi specifici, grazie al programma Kids For All Seasons, che proporrà attività dedicate ai bambini. Per meeting, celebrazioni ed eventi privati saranno invece disponibili ambienti interni ed esterni flessibili, pensati per accogliere occasioni diverse e caratterizzati da ampie viste panoramiche sulla costa.

Il Four Seasons Resort Tangier sarà affacciato sul Mediterraneo

«Siamo entusiasti di dare vita a questo straordinario progetto e di creare un resort capace di esprimere l’identità di Tangeri, offrendo al contempo agli ospiti l’opportunità di scoprire il suo eccezionale paesaggio costiero attraverso l’eccellenza del servizio che da sempre contraddistingue Four Seasons» ha commentato Ricardo Suarez, responsabile dello sviluppo di Four Seasons. «La posizione strategica di Tangeri, il suo ricco patrimonio culturale e lo straordinario contesto sul mare - ha aggiunto Abdulwahed Al Kooheji, amministratore delegato di Royal Resort Cap Malabata - fanno della città la destinazione ideale per un progetto di questa portata. Insieme, siamo pronti a creare un resort di livello internazionale che contribuirà ad arricchire ulteriormente l’offerta di ospitalità di lusso di Tangeri e a sostenere la sua continua crescita come destinazione di riferimento nella regione».

Four Seasons, 135 hotel e resort in 47 Paesi

Con l'arrivo del nuovo resort, Four Seasons amplierà dunque la propria presenza in Marocco, dove gestisce già tre strutture, rispettivamente a Casablanca, Marrakech e Rabat, la capitale del Paese. Un ulteriore passo nella crescita internazionale della catena, fondata nel 1961 a Toronto dall'imprenditore canadese Isadore Sharp e che proprio nel 2026 ha celebrato i 65 anni di attività. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla società, oggi il gruppo conta 135 hotel e resort e 61 proprietà residenziali in 47 Paesi. Nel corso degli anni, inoltre, ha ampliato la propria offerta oltre l'ospitalità alberghiera, proponendo anche esperienze di viaggio esclusive a bordo di jet privati e yacht.