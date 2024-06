Barceló apre il primo hotel a Tangeri: ecco l'Occidental Tanger

Barceló Hotel Group annuncia l'apertura dell'Occidental Tanger, il suo primo hotel in Marocco con il marchio Occidental. Situato a Cap Malabata, nella baia di Tangeri, l'hotel a 4 stelle offre un'esperienza unica che combina il know-how spagnolo con l'ospitalità marocchina.

L'Occidental Tanger

Barceló Hotel Group presenta il nuovo hotel Occidental Tanger

L'hotel dispone di 170 camere, di cui 17 suite, un ristorante con cucina fusion spagnola e marocchina con un'ampia terrazza all'aperto, una palestra completamente attrezzata e una piscina semi-olimpionica riscaldata. L'Occidental Tanger dispone anche di un'area per riunioni ed eventi composta da quattro sale modulari che possono essere ampliate fino a 600 m2.

Una delle camere dell'Occidental Tanger

Per Ángel Esquinas, direttore regionale di Barceló Hotel Group in Marocco e Tunisia, «il Marocco è un paese strategico per il piano di espansione dell'azienda. Il nostro obiettivo è continuare a crescere e inserire nuovi hotel, soprattutto a 4 e 5 stelle, sia nel segmento turistico che in quello urbano, sia nelle località in cui siamo già presenti che in nuove destinazioni». L'hotel si trova a pochi minuti dalla spiaggia e a 10 km dal centro della città, in un ambiente naturale privilegiato e in un complesso architettonico risalente agli inizi del XX secolo.

Barceló Hotel Group: la catena alberghiera spagnola con la maggiore presenza in Marocco

Barceló Hotel Group è la catena alberghiera spagnola con la maggiore presenza in Marocco, con nove hotel in sei città: Agadir, Casablanca, Fez, Marrakech, Rabat e Tangeri. La catena impiega oltre 1.400 persone in Marocco e contribuisce significativamente allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Alla fine 2023, ricordiamo, Barceló Hotel Group aveva annunciato anche l'acquisizione e la successiva ristrutturazione di due hotel a 5 stelle a Casablanca e Rabat. Un progetto di trasformazione integrale di entrambe le strutture alberghiere che saranno commercializzate con il marchio di lusso Royal Hideaway Hotels & Resorts, nel caso dell'hotel di Casablanca, e Barceló Hotels & Resorts, nel caso del nuovo hotel di Rabat.

Occidental Tanger

Sania Nouvelle, Route de Malabata - 90000 Tangeri (Marocco)

Tel +212 531431011