Tangeri: 5 posti dove mangiare e dormire alla scoperta della città dei due mondi

Tangeri è chiamata la città dei due mondi, perché unisce, geograficamente ma non solo, Europa e Africa. È la città più grande nel Nord del Marocco, ma non troppo dispersiva, rinnovata in molte sue parti, ed estremamente verde e pulita. All’interno delle sue fortificazioni, si trova la Medina (la città antica) con il bellissimo Souk, il tradizionale mercato. Perdersi tra le sue stradine è il modo migliore per visitare il centro, tra negozi di artigianato locale, forni antichi, le gioiellerie del quartiere ebraico e i riad restaurati nei minimi dettagli. La zona nuova è alla moda, molto europea, così come la nuova Marina e il lungomare che ospitano locali e hotel internazionali.

La città vecchia di Tangeri

Dove dormire a Tangeri

Tangeri è la città porta di ingresso al Marocco, in crescita sotto tutti i punti di vista. Ecco dove mangiare e dormire.

Palais Zahia, nel cuore della città vecchia

Palais Zahia è un bellissimo riad nel cuore della Medina di Tangeri. Le sue 16 camere, doppie e suite, arredate in stile marocchino, con cura per ogni minimo dettaglio, si affacciano sulla scenografica corte interna. Il piano terra ospita il ristorante e la caffetteria, aperti anche agli ospiti esterni che non pernottano.

Una delle stanze di Palais Zahia 1/8 Particolare della stanza di Palais Zahia 2/8 La terrazza di Palais Zahia 3/8 Vista sulla terrazza di Palais Zahia 4/8 Il cortile interno di Palais Zahia 5/8 Particolare dei soffitti di Palais Zahia 6/8 Mise en place a Palais Zahia 7/8 Il cortile del riad Palais Zahia 8/8 Previous Next

Il ristorante propone i piatti tipici della tradizione marocchina, serviti in un ambiente estremamente raffinato ed elegante. A disposizione degli ospiti dell’hotel ci sono un intimo hammam interno e sauna, con area per trattamenti e massaggi, e una grande terrazza con vista sui tetti della Medina. Questo è il luogo ideale per chi cerca una soluzione nel cuore della città antica, avvolti in un’atmosfera autentica e d’altri tempi.

Palais Zahia Hotel & Spa | 76 Rue de la Marine, Tangeri (Marocco)

Villa Josephine, in stile coloniale

Villa Josephine è una prestigiosa residenza nella zona collinare di Tangeri, fuori dal centro. Tutto qui è estremamente aristocratico e coloniale, dagli arredi alle decorazioni dei giardini. Sono dieci le camere e le suite, con letti a baldacchino, scrittoi in legno, tappeti, specchi, grandi lampadari e poltrone in velluto e pelle. Per un pubblico adulto, questo hotel di lusso è l’ideale per chi preferisce stare fuori dal caos della città vecchia, immersi nella natura e con un panorama incredibile sulla baia.

Una delle camere di Villa Josephine 1/5 Il bagno di una delle camere di Villa Josephine 2/5 Particolare di Villa Josephine 3/5 Il salone di Villa Josephine 4/5 Sala da pranzo di Villa Josephine 5/5 Previous Next

Il ristorante, aperto anche agli esterni, propone una raffinata cucina gourmet, accompagnata da ottimo vino locale. Per gli ospiti, al centro del giardino tropicale, si trova una bellissima piscina con area relax. Villa Josephine si trova a dieci minuti dal centro storico.

Villa Josephine | 231 Rue Sidi Masmoudi – Tangeri (Marocco) | Tel +212 539 33 45 35

Lusso internazionale all’Hilton Tanger City Center

Nella piazza della stazione dei treni, l’hotel Hilton Tanger City Center garantisce tutti i comfort della catena internazionale. Arredato in modo elegante, con diversi dettagli d’arte, è comodo alla grande spiaggia di Tangeri e si trova a 3 km dalla porta alla Medina, raggiungibile dal lungomare anche a piedi.

Una delle camere dell'Hilton Tanger City Center 1/10 Particolare di una delle camere dell'Hilton Tanger City Center 2/10 Una delle stanze dell'Hilton Tanger City Center 3/10 Il buffet dell'Hilton Tanger City Center 4/10 Zona relax dell'Hilton Tanger City Center 5/10 La vista sulla città dell'Hilton Tanger City Center 6/10 Spazi comuni dell'Hilton Tanger City Center 7/10 Colazione dell'Hilton Tanger City Center 8/10 La hall dell'Hilton Tanger City Center 9/10 Il ristorante dell'Hilton Tanger City Center 10/10 Previous Next

Il ristorante ha una bellissima vetrata sul golfo e propone piatti della tradizione enogastronomica marocchina, rivisitati in chiave contemporanea. La colazione buffet, vista mare, saprà soddisfare i gusti e il palato di grandi e piccini. L’hotel dispone di una piscina, di un’area benessere con palestra e di aree business per riunioni e incontri.

Hilton Tanger City Center | Rond point de la gare ferroviaire – Tangeri (Marocco) | Tel +212 5393-09700

Vista mare dal Barceló Tanger

Per chi sceglie la Marina come location per il pernottamento a Tangeri, l'hotel Barceló Tanger, completamente rinnovato nel 2022, ha una terrazza impressionante sul golfo e sulla spiaggia. L’hotel si trova, infatti, proprio sul lungomare, comodo al porto, alla stazione dei treni e alla città vecchia. Duecento le camere e suite, fino a 64 mq di superficie, per ospitare le esigenze di coppie, famiglie o chi soggiorna per affari. Imperdibili la grande piscina esterna e l’area Spa per gli ospiti.

Camera con vista al Barceló Tanger 1/8 La vista dal ristorante del Barceló Tanger 2/8 Il bar nella lobby del Barceló Tanger 3/8 La piscina del Barceló Tanger 4/8 Particolare della stanza del Barceló Tanger 5/8 Ristorante del Barceló Tanger 6/8 La terrazza del Barceló Tanger 7/8 L'esterno del Barceló Tanger 8/8 Previous Next

L'offerta gastronomica dell'hotel Barceló Tanger comprende 4 bar, un ristorante à la carte con cucina fusion marocchina e spagnola e un ristorante a buffet che include la colazione B-LikEat, un concetto di colazione salutare e stagionale.

Barceló Tanger | 43 Ave Mohammed VI – Tangeri (Marocco) | Tel +212 5399-40755

Dove mangiare a Tangeri

La Table du Marché

Per una cena alla Marina, in uno dei quartieri più alla moda di Tangeri, La Table du Marché è un ristorante molto giovane e giovanile, con una vetrata con vista sulla spiaggia. Anche la cucina a vista è estremamente raffinata e curata.

La sala di La Table du Marché 1/5 Risotto con capesante di La Table du Marché 2/5 Salade Burrata di La Table du Marché 3/5 I burger di La Table du Marché 4/5 Tiramisù di La Table du Marché 5/5 Previous Next

Il menu propone piatti tipici con influenze internazionali, con birre e vino locale. Spesso, la sera, il locale ospita musica dal vivo; appuntamenti davanti agli schermi per chi segue gli appuntamenti sportivi.

La Table du Marché | Marina Bay, Ave Mohammed VI - Tangeri (Marocco) | Tel +212 5399-49202