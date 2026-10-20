HOSTARIA CASTELLO
Il ristorante “più romantico d'Italia” ha solo 18 coperti e si trova a Venezia
Hostaria Castello ha conquistato il primo posto nella categoria dedicata ai locali romantici dei Travellers' Choice Best of the Best 2026 di Tripadvisor, superando anche indirizzi celebri come Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo. L'atmosfera richiama l'Orient Express, grazie agli ambienti rétro ricavati da un'ex agenzia di viaggi, mentre la cucina valorizza i sapori veneziani
Se un locale di 18 coperti scavalca centinaia di ristoranti blasonati e si prende il titolo di “più romantico d'Italia”, la domanda sorge spontanea: cos’ha di tanto particolare Hostaria Castello a Venezia? La risposta più immediata può essere racchiusa nella città stessa (per definizione la più romantica d’Italia), ma a rendere magica e particolarmente intima l’atmosfera a Hostaria Castello sono un insieme di dettagli studiati, oltre naturalmente ai piatti: abat-jour nei toni caldi, velluti color ottanio e un pizzico di nostalgia ferroviaria.
Dall'Orient Express al ristorante più romantico d'Italia
Già, perché Hostaria Castello sorge in quelli che erano un tempo i muri dell’ex agenzia di viaggio che emetteva i biglietti per l’Orient Express, il famoso treno di lusso. Prima di riempirsi di tovaglie e bicchieri di cristallo, questi ambienti smistavano ticket per il treno reso famoso dal giallo di Agatha Christie. Le interior designer Michela Amadio e Claudette Navarro hanno preso quella suggestione e ne hanno fatto un intero mood: arancio bruciato, ottanio profondo, un'estetica rétro-chic che sta a metà tra un bacaro veneziano e uno scompartimento di prima classe anni Venti. Il risultato è un posto che sembra uscito da un romanzo, dove ogni cena ha vagamente il sapore di una partenza. Anche se in realtà non ci si muove di un centimetro da Venezia.
Hostaria Castello, che si trova in Salizada Sant’Antonin, lontano dalla ressa da selfie di Piazza San Marco (pur trovandosi a pochi passi anche dall’Arsenale), si è appena aggiudicato il Travellers’ Choice Best of the Best 2026, il trofeo che Tripadvisor riserva a meno dell’1% dei suoi otto milioni di locali schedati nel mondo. E se il premio in sé è già un bel colpo, il dettaglio curioso è un altro: il podio della categoria “Ristoranti romantici - Italia” se lo aggiudica scavalcando Villa Crespi, la creatura di Antonino Cannavacciuolo, relegata al terzo posto dietro a La Vineria di Montepulciano. Non proprio due comparse.
Dalle recensioni alla cucina: cosa convince di Hostaria Castello
Con tutti i dubbi che da sempre accompagnano Tripadvisor, soprattutto sulla veridicità di alcune recensioni e sull'affidabilità delle classifiche, è inevitabile interrogarsi sul valore di un riconoscimento assegnato direttamente dai viaggiatori. Tuttavia, nel caso di Hostaria Castello, è difficile trovare giudizi negativi o recensioni che facciano sorgere dubbi sulla qualità dell'esperienza. E del resto, un ambiente, per quanto instagrammabile, senza una cucina all’altezza rischia di perdere rapidamente il proprio fascino.
Il pesce arriva fresco ogni mattina dal mercato di Rialto, i classici veneziani vengono rivisitati senza tradire le radici e la carta dei vini è il risultato di una ricerca delle migliori etichette italiane e straniere. Prezzi equi, servizio cordiale e professionale: la prova del nove, spiegano i gestori, è che a cenare qui non sono solo i turisti in cerca dell'esperienza perfetta, ma anche i veneziani, categoria notoriamente più difficile da impressionare dei viaggiatori di passaggio. «Il riconoscimento di Tripadvisor ci riempie di orgoglio perché arriva direttamente da chi ha vissuto la nostra ospitalità in prima persona» racconta Vladimir Grigoriev, timoniere del locale sin dall’apertura nel 2021. «Essere primi in Italia nella categoria dei ristoranti più romantici è un traguardo che dedichiamo a tutto il nostro team e a chi ci ha scelto in questi anni».