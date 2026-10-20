Il ristorante “più romantico d'Italia” ha solo 18 coperti e si trova a Venezia

Se un locale di 18 coperti scavalca centinaia di ristoranti blasonati e si prende il titolo di “più romantico d'Italia”, la domanda sorge spontanea: cos’ha di tanto particolare Hostaria Castello a Venezia? La risposta più immediata può essere racchiusa nella città stessa (per definizione la più romantica d’Italia), ma a rendere magica e particolarmente intima l’atmosfera a Hostaria Castello sono un insieme di dettagli studiati, oltre naturalmente ai piatti: abat-jour nei toni caldi, velluti color ottanio e un pizzico di nostalgia ferroviaria.

Un angolo della sala del ristorante Hostaria Castello

Dall'Orient Express al ristorante più romantico d'Italia

Già, perché Hostaria Castello sorge in quelli che erano un tempo i muri dell’ex agenzia di viaggio che emetteva i biglietti per l’Orient Express, il famoso treno di lusso. Prima di riempirsi di tovaglie e bicchieri di cristallo, questi ambienti smistavano ticket per il treno reso famoso dal giallo di Agatha Christie. Le interior designer Michela Amadio e Claudette Navarro hanno preso quella suggestione e ne hanno fatto un intero mood: arancio bruciato, ottanio profondo, un'estetica rétro-chic che sta a metà tra un bacaro veneziano e uno scompartimento di prima classe anni Venti. Il risultato è un posto che sembra uscito da un romanzo, dove ogni cena ha vagamente il sapore di una partenza. Anche se in realtà non ci si muove di un centimetro da Venezia.

Uno chef a bordo dell'Orient Express

Hostaria Castello, che si trova in Salizada Sant’Antonin, lontano dalla ressa da selfie di Piazza San Marco (pur trovandosi a pochi passi anche dall’Arsenale), si è appena aggiudicato il Travellers’ Choice Best of the Best 2026, il trofeo che Tripadvisor riserva a meno dell’1% dei suoi otto milioni di locali schedati nel mondo. E se il premio in sé è già un bel colpo, il dettaglio curioso è un altro: il podio della categoria “Ristoranti romantici - Italia” se lo aggiudica scavalcando Villa Crespi, la creatura di Antonino Cannavacciuolo, relegata al terzo posto dietro a La Vineria di Montepulciano. Non proprio due comparse.

Dalle recensioni alla cucina: cosa convince di Hostaria Castello

Con tutti i dubbi che da sempre accompagnano Tripadvisor, soprattutto sulla veridicità di alcune recensioni e sull'affidabilità delle classifiche, è inevitabile interrogarsi sul valore di un riconoscimento assegnato direttamente dai viaggiatori. Tuttavia, nel caso di Hostaria Castello, è difficile trovare giudizi negativi o recensioni che facciano sorgere dubbi sulla qualità dell'esperienza. E del resto, un ambiente, per quanto instagrammabile, senza una cucina all’altezza rischia di perdere rapidamente il proprio fascino.

Alcune delle proposte gastronomiche di Hostaria Castello La cucina di Hostaria Castello punta sulla rivisitazione delle ricette tradizionali e sulla cura delle presentazioni A Hostaria Castello, la tradizione veneziana incontra una cucina contemporanea ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Alcune delle proposte gastronomiche di Hostaria Castello La cucina di Hostaria Castello punta sulla rivisitazione delle ricette tradizionali e sulla cura delle presentazioni A Hostaria Castello, la tradizione veneziana incontra una cucina contemporanea