Pontedilegno-Tonale si prepara alla stagione dello sci con un primato europeo

Fra Lombardia e Trentino, ai piedi delle montagne che separano la Val Camonica dalla Val di Sole, Pontedilegno-Tonale si prepara a una nuova stagione sciistica con un primato europeo. Il comprensorio, che si estende dai 1.121 metri di Temù (Bs) fino agli oltre 3mila metri del Ghiacciaio Presena, è stato infatti riconosciuto come la destinazione sciistica più affidabile d'Europa per innevamento e disponibilità di piste e impianti. A stabilirlo è una ricerca del tour operator britannico Inghams Ski, che ha confrontato le condizioni di circa 150 località europee nell'arco di sette stagioni invernali.

Giacomo Podetti Pontedilegno-Tonale è il comprensorio sciistico più affidabile d'Europa secondo Inghams Ski

Un riconoscimento che arriva mentre la destinazione, come detto, si prepara a riaccogliere gli sciatori, con l'apertura della stagione 2026/2027 indicativamente prevista per il prossimo 28 novembre, condizioni della neve permettendo, e la chiusura attesa per il 2 maggio. Ad aspettare gli appassionati ci saranno 46 piste collegate da 29 impianti di risalita, distribuite su quattro aree sciistiche che permettono di passare dai boschi dell'Alta Val Camonica ai pendii aperti del Passo Tonale, fino alle discese in quota del Presena.

Pontedilegno-Tonale è il comprensorio sciistico più affidabile d'Europa

Il riconoscimento arriva dal Reliable Ski Score, la classifica elaborata da Inghams Ski per misurare quanto una destinazione riesca a mantenere condizioni favorevoli alla pratica dello sci durante il periodo centrale dell'inverno. Pontedilegno-Tonale ha ottenuto 93,1 punti su 100, conquistando il primo posto davanti all'austriaca Obertauern, seconda con 92,9 punti, e alla francese Les Arcs, terza con 92,2. Un distacco contenuto, soprattutto rispetto alla località austriaca, che colloca comunque il comprensorio italiano al vertice della graduatoria.

Per arrivare a questo risultato, la ricerca ha preso in esame sette stagioni invernali comprese tra il 2017/2018 e il 2025/2026, escludendo le annate 2019/2020 e 2020/2021, condizionate dalla pandemia. L'analisi si è concentrata sul periodo compreso tra il 5 gennaio e il 20 marzo, quando l'afflusso degli sciatori è particolarmente importante e la continuità dell'apertura delle piste assume un peso decisivo nella scelta della destinazione.

Mauro Mariotti Con 93,1 punti su 100, il comprensorio ha superato le principali destinazioni alpine europee

Il punteggio finale deriva da cinque parametri, ciascuno con un'incidenza differente. Il più importante, con un peso del 35%, riguarda la percentuale media di piste e impianti effettivamente aperti, seguito dal numero di giornate con almeno 30 centimetri di neve alla stazione di valle, che incide per il 25%. La ricerca considera inoltre la regolarità delle condizioni nelle diverse stagioni, la differenza tra un inverno medio e quello peggiore e la profondità del manto nevoso alle quote più elevate. In questo modo, la classifica valuta soprattutto la capacità delle località di mantenere nel tempo un'offerta sciistica continuativa.

A favorire Pontedilegno-Tonale sono state le caratteristiche altimetriche del territorio, l'esposizione delle piste e la gestione del comprensorio, elementi che hanno contribuito ai risultati registrati nel periodo esaminato. «Questo risultato conferma la solidità del nostro comprensorio e il valore di un territorio che, grazie alle proprie caratteristiche naturali e al lavoro svolto sul campo, ha saputo consolidare la propria affidabilità nel tempo - ha commentato Michele Bertolini, direttore del Consorzio Pontedilegno-Tonale. Essere primi in Europa rappresenta un elemento distintivo anche nel confronto con le altre destinazioni alpine e rafforza la nostra capacità di presentarci sui mercati internazionali».

Come si scia a Pontedilegno-Tonale: quattro aree e 46 piste

Per comprendere le caratteristiche del comprensorio bisogna partire dalla sua conformazione. Pontedilegno-Tonale riunisce quattro aree sciistiche, Temù, Ponte di Legno, Passo Tonale e Ghiacciaio Presena, tutte accessibili con un unico skipass e collegate attraverso una rete di impianti che consente di spostarsi sci ai piedi. Le 46 piste presentano difficoltà e caratteristiche differenti, mentre i 29 impianti comprendono cabinovie, seggiovie, skilift e tappeti dedicati soprattutto a chi sta imparando. La parte più bassa del comprensorio si trova a Temù, a 1.121 metri di altitudine, dove le discese si sviluppano in un paesaggio montano caratterizzato da ampi scorci panoramici.

Il comprensorio offre piste e servizi per ogni livello, dai principianti agli sciatori esperti

Spostandosi verso Ponte di Legno, invece, lo sci attraversa boschi di pini e abeti, con tracciati che seguono la conformazione dei versanti. Sono ambienti differenti da quelli che si incontrano salendo al Passo Tonale, dove prevalgono pendii più aperti e soleggiati, adatti anche a chi cerca piste sulle quali prendere confidenza con gli sci. Il punto più alto è rappresentato dal Ghiacciaio Presena, che raggiunge i 3.016 metri, dove si scia in un ambiente d'alta quota. La presenza del ghiacciaio contribuisce alle caratteristiche del comprensorio, insieme alla varietà dei versanti e alle differenti esposizioni. A completare l'organizzazione delle aree sciistiche ci sono scuole di sci, servizi di noleggio e proposte rivolte tanto ai principianti quanto agli sportivi più esperti.

Sci di fondo, freeride e après-ski: tutte le altre esperienze

Accanto allo sci alpino, Pontedilegno-Tonale offre diverse possibilità per chi desidera praticare altre discipline sulla neve. Gli appassionati dello sci di fondo hanno a disposizione otto anelli distribuiti in due centri dedicati, mentre per lo scialpinismo sono previsti itinerari che interessano anche l'area del Presena, con percorsi in alta quota e possibilità di traversate di più giorni. Il territorio offre inoltre opportunità per il freeride, rivolto a chi cerca discese fuori pista, e per il freestyle, grazie allo snowpark del Passo Tonale, attrezzato per salti ed evoluzioni. L'attività sulle piste può proseguire anche dopo il tramonto, grazie a due tracciati illuminati dedicati allo sci notturno. Fra le iniziative organizzate durante l'inverno figura inoltre “Alba in quota”, un'esperienza proposta in date prestabilite che permette di utilizzare gli impianti prima dell'apertura ordinaria e di effettuare le prime discese del mattino.

Mauro Mariotti Tra le tante attività sulla neve c'è anche “Alba in quota”, per sciare alle prime luci del mattino