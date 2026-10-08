Dal 9 all’11 ottobre 2026, il Castello di Strassoldo di Sopra, in provincia di Udine, ospiterà la 55ª edizione di Magici Intrecci d'Autunno. La storica rassegna, che da ventotto anni riunisce alto artigianato, cultura del verde e prodotti enogastronomici d'eccellenza, trasformerà uno dei complessi castellani più affascinanti del Friuli Venezia Giulia in un palcoscenico d'eccezione per quasi 120 selezionati maestri artigiani, vivaisti d’eccellenza e piccoli produttori provenienti da tutta Italia. L'evento si snoderà lungo un suggestivo percorso ad anello che attraversa i saloni arredati del palazzo principale, il giardino degli armigeri, il parco secolare, la pileria del riso, il brolo e la cancelleria. Ogni ambiente sarà impreziosito da raffinate decorazioni autunnali, offrendo al pubblico un'occasione ideale per scoprire le nuove collezioni stagionali e trovare regali di Natale artigianali e originali.

Vista aerea al tramonto del complesso monumentale del Castello di Strassoldo, immerso nel verde della pianura friulana

In ottobre la dimora millenaria cambia respiro: la luce scivola sulle pietre antiche, le foglie si tingono di rame e le acque di risorgiva riflettono sfumature turchesi. Visitare Strassoldo significa concedersi il lusso del tempo rallentato tra creazioni sartoriali, gioielli, complementi d’arredo, ceramiche e piante rare. Per una pausa golosa lungo il cammino, tre punti ristoro selezionati proporranno specialità enogastronomiche autunnali.

Durante l'intero fine settimana, una ricca serie di eventi arricchirà la visita al complesso castellano. Nel Brolo, l'Associazione Friulana Avicoltori curerà l'esposizione Biodiversità in mostra, dedicata alle galline ornamentali e alla tutela delle razze rare. Chi desidera esplorare l'anima verde del borgo potrà partecipare alle passeggiate guidate nel Parco del Castello di Sotto insieme a Barbara Strassoldo, previste tutti i giorni alle ore 11.00, 14.00 e 16.00 con un biglietto di 6 euro e ritrovo presso il cancello delle statue.

Scultura verde e decorazioni vegetali a tema autunnali che animano gli scorci del parco secolare durante la rassegna Piccole produzioni agricole e ortaggi di una volta in mostra negli spazi dedicati alla biodiversità e alla tradizione contadina I banchi dei vivaisti d'eccellenza tra il verde del parco, con un'ampia selezione di piante e garofani per gli appassionati del verde L'esposizione di cappelli e accessori artigianali firmati dai maestri manifatturieri ospiti negli interni del castello ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Scultura verde e decorazioni vegetali a tema autunnali che animano gli scorci del parco secolare durante la rassegna Piccole produzioni agricole e ortaggi di una volta in mostra negli spazi dedicati alla biodiversità e alla tradizione contadina I banchi dei vivaisti d'eccellenza tra il verde del parco, con un'ampia selezione di piante e garofani per gli appassionati del verde L'esposizione di cappelli e accessori artigianali firmati dai maestri manifatturieri ospiti negli interni del castello

Per i visitatori della rassegna saranno inoltre attive, alle ore 10.00, 12.00, 15.00 e 17.00, le visite guidate agli esterni dei castelli, a Villa Vitas, al Mulino del Bosco e alla chiesetta trecentesca di Santa Maria in Vineis, con ritrovo al vecchio tiglio tra la chiesa e la cancelleria. Le singole giornate proporranno momenti speciali dedicati ad arte, musica e giardinaggio:

Incontri di botanica e natura: sabato alle 11.00 Andrea Davanzo de Il Rosificio di Mortegliano affronterà la cura e la potatura delle rose antiche , seguito alle 15.00 da Lidia e Mauro del Vivaio Zanelli con un focus su trame e colori del giardino autunnale. Domenica alle 11.00 Ivo Iop di IOP Aromatiche presenterà le piante aromatiche e officinali per i mesi freddi, mentre dalle 10.00 alle 12.00 si terrà la passeggiata botanica A spasso per erbe con Giusi dedicata alle erbe spontanee ed alimurgiche (ritrovo a Porta Cistigna, quota 10 euro).

sabato alle 11.00 Andrea Davanzo de Il Rosificio di Mortegliano affronterà la cura e la potatura delle , seguito alle 15.00 da Lidia e Mauro del Vivaio Zanelli con un focus su trame e colori del giardino autunnale. Domenica alle 11.00 Ivo Iop di IOP Aromatiche presenterà le per i mesi freddi, mentre dalle 10.00 alle 12.00 si terrà la passeggiata botanica dedicata alle (ritrovo a Porta Cistigna, quota 10 euro). Laboratori e intrattenimento: sabato alle 15.00 Luisella Goria condurrà il laboratorio per realizzare una stellina in corteccia di salice (massimo 8 partecipanti). Dalle 14.00 alle 18.00 l'arpista Emanuela Battigelli risuonerà lungo lo scalone centrale, mentre nell'area terrazza saranno attivi i giochi antichi in legno per famiglie della postazione Passatempi d’altri tempi.

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Informazioni utili, biglietti d'ingresso e indicazioni per la visita

I biglietti d'ingresso sostengono direttamente la manutenzione, la sicurezza e la salvaguardia del complesso storico vincolato. L'ingresso adulti ha un prezzo di 12 euro nella giornata di venerdì e di 15 euro il sabato e la domenica, con tariffa ridotta a 6 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni. I gruppi di almeno 20 persone usufruiscono della tariffa ridotta a 10 euro il venerdì e 12 euro nel fine settimana, mentre l'accesso è gratuito per i bambini fino a 5 anni e per le persone con disabilità. L'evento si terrà anche in caso di pioggia. Il dress code consigliato è country chic con calzature comode; i cappelli sono particolarmente graditi e potranno essere scelti per gli scatti social della manifestazione. I cani al guinzaglio sono i benvenuti.

Raffinate composizioni floreali dai toni autunnali che arricchiscono ed esaltano gli eleganti saloni interni della dimora millenaria