Una bottega di prodotti del Mezzogiorno, due sale che sono un piccolo museo, una cucina che parte dalla tradizione e la serve con materie prime di altissima qualità. Siamo da Januarius, al civico 146 di via Duomo, proprio di fronte alla Cattedrale che custodisce il sangue di San Gennaro. Ad accoglierci è il fondatore e titolare Francesco Andoli, giornalista professionista che ha scelto di dedicarsi alla ristorazione, la sua prima impresa nel settore, gestita con il papà settantanovenne Vincenzo. Januarius apre il 19 settembre 2018, proprio il giorno di San Gennaro, e la data non è casuale. «Il mestiere di giornalista mi ha insegnato a essere lungimirante», ci dice Andoli, che ha saputo leggere il territorio: «via Duomo - ci spiega Francesco - storicamente è sempre stata la strada dei negozi legati alla cerimonia religiosa e polo museale, non era una zona vocata per questo tipo di proposta gastronomica, è stata una vera scommessa». A conti fatti, ha avuto ragione.

La bottega, cuore del ristorante

Francesco definisce Januarius il primo locale tematico di Napoli e il primo vero ristorante con bottega della città. Il banco di vendita, all'ingresso, è il vero cuore del progetto: salumi, formaggi, conserve, oli e paste di piccoli produttori del Sud Italia, gli stessi che poi ritroviamo nei piatti, come la pasta del pastificio irpino Caccese. Il riferimento sono le materie prime, e il titolare parla di una vera e propria «alfabetizzazione al buono». Non a caso il menù prende il nome di «Liturgia partenopea».

La bottega, fornitissima, all'ingresso di Januarius

«La clientela - racconta Francesco - è fatta di tanti napoletani affezionati ma anche di molti turisti che in tante occasioni tornano più volte a trovarci». Il locale conta una vasta carta dei vini con oltre centocinquanta referenze tra rossi, bianchi e bollicine, «tutte del Sud - precisa Andoli -, in particolare dall'Abruzzo in giù: vitigni autoctoni, ma anche varietà internazionali vinificate nel Mezzogiorno». Il nostro titolare è inoltre produttore, in collaborazione con la Masseria dello Sbirro di Ercolano, di ottimi vini, tra questi il Lacryma Christi bianco e rosso e di un piacevolissimo Caprettone in purezza. Non solo vini, Francesco ci propone la sua ultima creazione, il «Sanghe Amaro», l'amaro della casa ispirato al Santo, «per digerire la vita», come recita l'etichetta.

Sanghe Amaro, l'amaro della casa di Januarius

Le erbe e piante officinali vengono lasciate a macerare in alcool da cereali per circa due mesi. A queste si aggiungono tigli, genziana, rabarbaro e china. Oltre alla ginestra, anice, finocchietto e assenzio. La nota fruttata è data infine dalle arance del Vesuvio e dai limoni di Sorrento. Un dopo pasto graffiante, di rara e raffinata potenza gustativa. Altro “miracolo” di bontà.

Un museo dedicato a San Gennaro

«Sento Januarius come una mia creatura e qui ho voluto celebrare la Cappella del Tesoro di San Gennaro», spiega il titolare, che lo considera un prolungamento della Cappella stessa. Ogni dettaglio richiama il patrono di Napoli: il pavimento riprende il disegno geometrico di quello della Cappella, il soffitto di una sala riproduce una cupola affrescata, lungo le pareti corre l'iscrizione latina dedicata al Santo che salvò la città da fame, guerra, peste e fuoco del Vesuvio. E poi sculture, ceramiche, mitre, statuette e dipinti contemporanei, come il San Gennaro con la mitra rossa e la scritta «San Gennà futtetenne».

Una statuetta dedicata a San Gennaro

Alle pareti anche l'attestato di gratitudine della Deputazione della Cappella del Tesoro ad Andoli per la manifestazione del 5 marzo 2016 in difesa della laicità della Cappella. Concepito come un art restaurant, la nostra “risto-bottega” è stata raccontata anche da Artribune per le sue opere a tema oltre ad essere oggetto di un caso di studio all'Università Parthenope di Napoli, facoltà Economia delle Imprese Turistiche per l'originalità del concept. Una parte delle sale, inoltre, ricade nel complesso dei Girolamini, edificio cinquecentesco di grande valore artistico. «Raccontiamo Napoli fuori dai luoghi comuni», sintetizza Andoli, parlando di un «miracolo del buongusto» a 360 gradi.

Dalle polpette di rana pescatrice al polpo alla Luciana

L’atmosfera è da subito conviviale, in un locale pieno, dove trasuda la sacralità e il piacere di far parte di tanta bellezza. Si comincia con un'entrée di polpette di rana pescatrice su purea di patate al lime, ornate da una julienne di finocchi e zucchine in pinzimonio, menta e scorza di limone. Fresche e ben bilanciate.

Polpette di rana pescatrice su purea di patate al lime

Segue il «Polpo alla Luciana»: polpo verace cotto nel “pomodoro corbarino” (Presidio Slow Food) e in acqua di mare per uso alimentare, con capperi siciliani (di Salina o di Pantelleria), olive e crostini. Tenero, di grande freschezza e tenacità. Davvero buonissimo. Poi gli involtini di verza ripieni di riso Carnaroli e cicoli, con maionese al tartufo nero: un boccone irresistibile e avvolgente.

«Polpo alla Luciana»: polpo verace cotto nel “pomodoro corbarino”

A centro tavola, un tagliere di salumi e formaggi del Sud, dalla Calabria al Casertano fino all'Irpinia, accompagnato da olive e confettura di albicocche “pellecchielle” del Vesuvio. Nel calice il «Pyxis» Pinot Nero in purezza di Masseria Frattasi. Un Rosso fine, con un piacevole tannino setoso. Dai vigneti di montagna dell’Appennino beneventano regge bene il nostro percorso gastronomico.

Tagliere di salumi e formaggi del Sud,

Linguine ai ricci, genovese e caprese

Tra i primi, una linguina con ricci di mare e filetto di triglia di scoglio, sapida e profumata di mare. Quindi la genovese, preparata con cipolla ramata di Montoro e carne cotte per dodici ore. Eccezionale. Senza dubbio una delle migliori di Napoli. Si chiude con la torta caprese, servita con un'ottima confettura di albicocca pellecchiella. Andoli ci racconta l'aneddoto secondo cui la caprese sarebbe nata da una Sacher «sbagliata».

Linguina con ricci di mare e filetto di triglia di scoglio

Difatti, a quanto pare, lo chef Carmine Fiore, cuoco originario di Capri, durante la preparazione della torta si scordò di mettere la farina nell'impasto ma quando l'assaggiò si accorse che in realtà il dolce era fuori croccante e dentro morbido e umido. Fu una sorpresa. «Da quel momento prese il nome di Torta Caprese» racconta sorridendo Francesco.

La genovese, preparata con cipolla ramata di Montoro e carne cotte per dodici ore

Il congedo è affidato al Sanghe Amaro. Il titolare ci parla anche della sua pasta e patate al tartufo, il cui nome, “cinquanta giorni da orsacchiotto”, omaggia la filmografia di Massimo Troisi. «Sono stato il primo a Napoli ad abbinare il tartufo alla pasta e patate, aprendo la strada a una moda poi seguita da molti altri locali» ci dice Andoli.

Torta caprese, servita con confettura di albicocca pellecchiella

Coerenza e identità

Francesco guarda con attenzione al nuovo fermento turistico della città, a una ristorazione che si moltiplica e a una gentrificazione in cui spesso a farne le spese è la qualità dell'offerta gastronomica: «pochi, -secondo Andoli-, sono i posti dove si mangia davvero bene in città». La sua risposta è una cucina che definisce «comprensibile», che rispetti il cliente e gli consenta di comprendere il piatto. «Bisogna essere coerenti, non perdere la bussola e non piegarsi alle esigenze del turista», ci dice. «La coerenza paga sempre».

Framcesco Andoli all'interno del suo Januarius

Aggiunge che è necessario fare una comunicazione che valorizzi il grande patrimonio culturale ed enogastronomico della città. «La mia formazione in campo giornalistico - aggiunge Francesco - mi ha aiutato molto a guardare con equidistanza tendenze e mode, tenendo sempre ben ancorate le radici a terra». La coerenza, del resto, è stata premiata anche dalle principali guide di settore. Januarius è infatti segnalato dalla Guida Michelin, che ne apprezza la fedeltà alle specialità più autentiche della tradizione campana, dal polpo alla Luciana allo zito spezzato al ragù fino al baccalà con scarole alla napoletana, oltre alla bottega d’ingresso ricca di ottimi salumi e formaggi.

Un dettaglio della cupola all'iinterno di Januarius