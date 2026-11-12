Nel centro di Teano, popoloso e grazioso borgo dell’Alto Casertano, c’è ristorante di recente apertura che, siamo facili profeti, diverrà presto punto di riferimento per clientela competente ed esigente. Lo abbiamo denominato ristorante, e però, gliene damo volentieri atto, è molto di più di un ristorante: è un D&B. Dinner & Bed, ovvero ristorante di destinazione, stante l’alta qualità della cena con il ragguardevole valore aggiunto di disporre di quattro confortevoli camere affinché tra la fine della cena e il letto non vi siano decine di chilometri da percorrere in auto, bensì, a misurarli, meno di una decina di metri!!! Il nome del D&B è Quinto Elemento.

La terrazza panoramica del D&B Quinto Elemento a Teano, affacciata sulle colline dell’Alto Casertano

La filosofia del gusto tra i quattro elementi e la quintessenza aristotelica

Il filosofo Empedocle sostenne che gli elementi primordiali sono quattro: aria, fuoco, terra, acqua. E però poi Aristotele, ben propenso a dire sempre la sua sulle dispute filosofiche, aggiunse, accanto a terra, aria, acqua e fuoco, un quinto elemento che divenne la quintessenza: La quintessenza aristotelica, Il D&B Quinto Elemento di Gloria Cinquegrana e Maurizio Landolfi, coppia nel lavoro e nella vita, il dotto riferimento ai quattro elementi a cui si aggiunge la quintessenza aristotelica è il fil rouge conduttore dell’ambizioso progetto: i quattro elementi danno il nome ai percorsi gastronomici e alle quattro camere. Il quinto elemento è il vino.

Un dettaglio della sala interna: ambiente caldo e raffinato che unisce design moderno ed elementi storici

Due belle sale, spazio esterno per le lunghe estati di qua. Mise en place essenziale, tavoli ben distanziati, Servizio garbato. «Questo nostro D&B Quinto Elemento» ci dice affabilmente, denotando vistosa passione e profonda competenza, la signora Gloria «vuole essere un’alternativa alle solite mete turistiche. Qui siamo all’elogio della lentezza, alla contemplazione di una natura generosa e rigogliosa, dove il cibo e il vino, lo si dice senza retorica alcuna, sono ristoro per l’anima oltre che per il corpo. Il nostro anelito è invitare i clienti a scoprire Teano e il territorio anche poco conosciuto dell’Alto Casertano».

I quattro percorsi gastronomici: Terra, Fuoco, Acqua e Aria

La cucina è affidata alla prode chef Anna Merlino. Di sua fattura la pasta fresca all’uovo e il pane preparato con grani antichi e lievito madre. Salumi artigianali, formaggi freschi e stagionati di piccoli allevatori, ortaggi, legumi ed erbe aromatiche compongono un’offerta centrata sulle materie prime del territorio. Analizziamo i quattro percorsi gastronomici.

La chef Anna Merlino durante la preparazione della pasta fresca all'uovo tirata a mano

Terra interpreta la tradizione : tagliere di prodotti selezionati da piccoli produttori , una zuppa o una pasta fatta a mano con ingredienti di stagione e contorni ispirati alla cucina di casa .

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Terra interpreta la tradizione: tagliere di prodotti selezionati da piccoli produttori, una zuppa o una pasta fatta a mano con ingredienti di stagione e contorni ispirati alla cucina di casa. Fuoco si rivolge ai clienti gourmet che cercano sapori decisi e piccantini alquanto, con salumi, formaggi, salse, paste, zuppe e contorni di carattere deciso. Acqua introduce i prodotti del mare: conserve di pesce, pani fatti in casa e burro di bufala aprono un percorso che prosegue con una pasta dai profumi delle coste campane. Aria è la proposta vegetariana, con un antipasto vario, una zuppa delicata e preparazioni condite con olio extravergine d’oliva a crudo.

Il sunday lunch a Teano: il pranzo della domenica all'Insegna della convivialità

Sacrale nella sua ghiotta componente profana, il sunday lunch, il pranzo della domenica. La chef Anna accompagna i commensali lungo un percorso culinario che lei sa abilmente rinnovare di volta in volta avendo a driver le disponibilità stagionali.

Lo spazio esterno serale, perfetto per aperitivi e momenti di conviviale relax durante la bella stagione

Antipasti in piattini e ciotoline arrivano al centro della tavola per essere condivisi; lo stesso avviene per i primi, sempre in due proposte, e per i secondi. Si sta in casa propria pur essendo fuori casa! È il pranzo familiare che non solo non smarrisce, bensì enfatizza, la schietta convivialità. D’altronde, lo diceva il grande Aristotele che qui è di casa (!) “L'uomo per natura è un essere socievole.”

Cantina e soggiorno: camere confortevoli per un'esperienza Dinner & Bed

La proposta dei vini privilegia il territorio. Ottimi, fatti in casa, i dolci. Ragguardevole, sebbene suscettibile di ulteriore miglioramento, l’offering dei liquori.

Una delle quattro camere confortevoli del Quinto Elemento, caratterizzata da finiture di pregio e dettagli curati nei minimi particolari