Una terrazza panoramica sul Lago di Lugano, raggiungibile anche in battello, dove l’ospitalità tricolore incontra il fine dining. Al settimo piano del Casinò di Campione, firmato da Mario Botta, il Riviera Restaurant porta l’impronta di Claudio Sadler con una cucina che rilegge la tradizione lacustre e del Nord Italia. C’è un lembo d’Italia incastonato nel territorio svizzero che conserva una propria identità ben riconoscibile. È Campione d’Italia, comune in provincia di Como affacciato sul Ceresio: un unicum geografico a poco più di un’ora d’auto da Milano, perfetto per una fuga fuori porta tra cultura, storia e paesaggio.

Gli interni del Riviera Restaurant al settimo piano del Casinò di Campione progettato da Mario Botta

Il lungolago e i suoi approdi permettono di arrivare anche via acqua, regalando una suggestiva traversata in traghetto. Una volta sbarcati, vale la pena passeggiare tra gli scorci del borgo e scoprire appuntamenti come la Rievocazione Storica del Circuito di Campione d’Italia, dedicata al motorismo d’epoca sul tracciato cittadino del 1937 e 1946, all’epoca il più piccolo del mondo.

Il Casinò di Campione di Mario Botta: polo di eventi, cultura e alta ristorazione

A ridisegnare lo skyline del paese è l’imponente edificio del Casinò progettato da Mario Botta. Oggi la struttura non è soltanto uno spazio per il gioco, ma un polo polifunzionale che ospita spettacoli, eventi e ristorazione di alto profilo, aperto anche a chi desidera semplicemente concedersi una cena speciale.

Un tavolo apparecchiato con vista sul lago di Lugano al Riviera Restaurant by Sadler

«Campione d’Italia ha caratteristiche che la rendono una realtà unica: la storia, la posizione sul lago e la possibilità di vivere un paesaggio straordinario restando in Italia - commenta Luca Frigerio, sindaco di Campione d’Italia - Vogliamo che queste peculiarità diventino sempre più un’opportunità per accogliere visitatori interessati non solo al panorama, ma anche alla cultura, agli eventi e alla qualità dell’offerta enogastronomica locale».

Il Riviera Restaurant di Claudio Sadler e i sapori della tradizione del Ceresio

Al settimo piano dell’edificio, con una vista a 180 gradi sulle acque e sulle montagne, il Riviera Restaurant è legato al nome di Claudio Sadler. Il maestro milanese, tra i grandi interpreti della cucina italiana contemporanea, ha festeggiato nel 2026 i settant’anni e porta sul Ceresio oltre quarant’anni di esperienza stellata e progetti internazionali.

Lo chef Claudio Sadler firma l’offerta gastronomica del Riviera Restaurant portando sul Ceresio oltre quarant'anni di esperienza

Firmare il menu di un ristorante all’interno di una casa da gioco rappresenta per lui una sfida inedita: dialogare con un contesto internazionale valorizzando la cultura gastronomica del territorio. La materia prima resta al centro, guidata dalla stagionalità e da una tecnica pulita che rilegge la tradizione lariana e del Ceresio, dal pesce di lago come persico e lavarello fino a polenta e formaggi d’alpeggio.

La cucina di Claudio Sadler rilegge i sapori del Nord Italia con piatti concreti e ricercati, come la pasta ripiena servita con fonduta e lamelle di tartufo

«Anche a settant’anni continuo a considerare ogni nuovo progetto un’occasione per mettermi alla prova - racconta Claudio Sadler. Qui ho voluto portare una cucina riconoscibile, concreta, legata al Nord Italia e alla qualità degli ingredienti, senza fronzoli. L’obiettivo è far sentire l’ospite accolto e offrirgli piatti di cui apprezzare ogni sfumatura».

L'ospitalità al settimo piano: la brigata del Riviera Restaurant by Sadler

A guidare quotidianamente la brigata è lo chef resident Fabio Busnelli, affiancato in sala dalla sommelier Pamela Pettinari, per un servizio dove anche il panorama diventa ingrediente della serata. «Il nostro obiettivo è fare del Casinò un luogo sempre più aperto, capace di mettere in relazione intrattenimento, cultura, accoglienza e alta cucina - sottolinea Roberto Maria Guarini, presidente del Casinò di Campione -. Il Riviera Restaurant by Sadler va esattamente in questa direzione, valorizzando l’eccellenza italiana e rendendo Campione una destinazione da vivere, non solo da attraversare»

La tradizione ittica del Ceresio e del Lario interpretata con tecnica pulita, protagonista del menu d'autore al settimo piano del Casinò di Campione