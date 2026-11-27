A LODI
Isola Caprera, dal 1938 a oggi: la storia di un ristorante che punta sui giovani
A Lodi lo storico Ristorante Isola Caprera, guidato dal patron Leonardo Meani, affida la cucina al ventitreenne Andrea Ferrara e a una brigata giovane puntando su memoria lombarda, sfoglia fatta a mano e contrasti di gusto. Con il menu Laboratorio Gastronomico il giovane chef unisce tecnica, accoglienza e rispetto per la materia prima, valorizzando i sapori lodigiani senza esagerare
Indice
- 1La scommessa generazionale di Leonardo Meani e lo chef Andrea Ferrara
- 2Il percorso di Andrea Ferrara e la costruzione del gusto
- 3Ospitalità, brigata giovane e la realtà dietro le quinte
- 4La cucina in televisione e il rispetto per la materia prima
- 5Il menu Laboratorio Gastronomico tra sperimentazione e riconoscibilità
- 6Il gioco dei contrasti: dall’acidità del limone nero ai lamponi
- 7Il lavoro di squadra e il legame con la storia dal 1938
- 8Tre piatti per raccontare passato, presente e futuro
Tra le acque dell’Adda e ai margini cittadini del centro storico di Lodi, il Ristorante Isola Caprera proietta quasi novant’anni di memoria gastronomica lombarda in una veste sorprendentemente attuale. Immerso in un giardino secolare popolato da tre pavoni, l’antico edificio svela ambienti ristrutturati con gusto contemporaneo: dalla sala principale allo spazio eventi, fino a una saletta riservata e a una luminosa veranda per la bella stagione.
La scommessa generazionale di Leonardo Meani e lo chef Andrea Ferrara
La visione del Patron Leonardo Meani - terza generazione dal 1938 e da dove tutto ebbe inizio - coniuga sensibilità contemporanea e scommessa generazionale, affidando i fuochi a una brigata dall’età media di 23 anni guidata dal ventitreenne Andrea Ferrara (classe 2003). Forte di un percorso precoce tra sala, Sassella Ricevimenti e le esperienze con Fabrizio Camer e Andrea Fugazza, il giovane chef rifugge ogni citazione scolastica, elevando le eccellenze lodigiane - dal Granone al Pannerone, dal Mascarpone ai salumi - a materia viva per architetture gustative d’oggi, ricche di geometrie, estrazioni e tessiture attuali.
Accanto allo slancio creativo e alle intuizioni più audaci, il rigore artigiano resta un dogma intoccabile: l’arte bianca si affida a lunghe lievitazioni e la sfoglia viene tirata quotidianamente a mano, regalandole una trama ricca, setosa e avvolgente. Ogni portata del percorso segue una direzione precisa: se le preparazioni d'apertura lavorano su stratificazioni aromatiche e contrasti netti, la linea di mare privilegia purezza e slancio, mentre sulle carni vige un approccio circolare e sostenibile che nobilita anche i tagli meno convenzionali nel pieno rispetto della stagionalità.
Sono piatti ricchi di opulenza gustativa, interpretati con una calibrata inventiva personale, orchestrati con perizia e sostenuti da un’accoglienza attenta e autentica, vero Dna della casa. A suggellare la degustazione interviene una cantina di respiro italiano e internazionale, concepita non come semplice corollario enologico, ma come contrappunto narrativo dotato di carattere e territorio, in costante dialettica con la cucina.
Isola Caprera si conferma così il manifesto di un virtuosismo generazionale perfettamente riuscito, dove la solidità della visione imprenditoriale lascia spazio all’energia della gioventù, dimostrando che l’innovazione più autentica nasce quando la storia ha il coraggio di farsi attraversare dal futuro. È proprio da questa spinta propulsiva che nasce Laboratorio Gastronomico, il menu degustazione con cui il giovane chef - insieme alla sua brigata - ci ha accolto, mettendo a fuoco la propria identità: un percorso che ci guida dietro le quinte del suo progetto, lasciando che sia Andrea Ferrara a raccontarsi attraverso i suoi piatti.
Il percorso di Andrea Ferrara e la costruzione del gusto
“Non c’è stato un singolo maestro né un’unica esperienza strutturante. Come dici tu, è un bagaglio. Sono sempre stato una spugna, assorbo tutto: in questi anni ho messo in valigia esperienze, luoghi, stati d’animo, insegnamenti. Imparo ogni giorno dai colleghi, dai camerieri di sala, dagli altri chef; osservo come lavorano, come gestiscono le difficoltà e come esprimono la propria creatività. Da ognuno porto via qualcosa. E così, all’occorrenza, tiro fuori dalla valigia il rigore, la disciplina, l’entusiasmo, l’azzardo… La parte più tecnica l’ho costruita molto da solo, studiando, leggendo libri di cucina, cercando, sperimentando e andando a mangiare in altri ristoranti (quasi tutte le settimane, nel mio giorno di riposo!). Mi piace capire come si arriva a un sapore, come si costruisce un equilibrio. Credo quindi che il Gambero rosso, cipolle dorate e limone nero sia il risultato di tante cose che ho assorbito nel tempo, ma anche di un lavoro personale e continuo di ricerca e sensibilità.”
Ospitalità, brigata giovane e la realtà dietro le quinte
“La mia passione nasce da quando ero piccolo, dalle cene che organizzavano i miei a casa con gli amici. Lì ho iniziato a capire quanto fosse bello far stare bene le persone. La mia prima esperienza in sala, da giovanissimo, ha rafforzato questa consapevolezza: vedere il piacere di un cliente davanti a un buon piatto, a un bicchiere di vino, a una serata riuscita, mi ha fatto capire quanto mi appassionasse l’ospitalità, ancora prima della cucina in senso stretto. Per me questo mestiere è molto più che cucinare: è creare un’esperienza, far stare bene. Credo che oggi i ragazzi abbiano voglia di lavorare, ma chiedano rispetto, di essere coinvolti e di sentirsi parte di un progetto. Non vogliono soltanto eseguire, ma capire perché si fanno le cose e dove si vuole arrivare. In passato, in alcune cucine, si è creata una sorta di terrorismo psicologico, come se per imparare fosse necessario subire. Non pretendo di insegnare nulla a nessuno, ma credo che per costruire una brigata che funzioni sia fondamentale condividere una visione. La televisione e i social mostrano soprattutto il piatto finito, ma questo lavoro è fatto anche di ripetitività, di gesti che continui a fare ogni giorno, magari per centinaia di volte. Ed è proprio lì che sta una delle parti più dure: trovare uno scopo anche nelle cose più semplici, senza perdere la voglia di farle bene.”
La cucina in televisione e il rispetto per la materia prima
“Mi fa molto piacere che oggi la cucina sia sulla bocca di tutti e che se ne parli così tanto. Per un cuoco è bello vedere che il proprio mondo suscita interesse, un po’ come per un appassionato di Formula 1 vedere che tutti parlano di Kimi Antonelli. È bello che si parli di ciò che ti appassiona e che lo si trovi in tanti programmi televisivi. Chissà, magari un giorno potrebbe capitare anche a me di andare davanti alle telecamere, mai dire mai. Ma oggi la mia priorità è fare bene quello che stiamo facendo e portare il ristorante a un livello sempre più alto. Tra i personaggi della cucina mediatica ce ne sono diversi che apprezzo, ognuno con il suo modo di raccontare questo mestiere. Mi piace molto Roberto Di Pinto, soprattutto per come comunica, per la sua immediatezza e per il modo in cui racconta la gastronomia. Credo che si possano costruire narrazioni diverse intorno alla cucina, l’importante è che si rispetti la materia prima e che il focus sia sbilanciato più sul cibo che sulla storia.”
Il menu Laboratorio Gastronomico tra sperimentazione e riconoscibilità
“Secondo me il confine tra sperimentazione e riconoscibilità lo stabilisce soprattutto il cliente. Se il 95% delle persone apprezza un piatto, credo che tu sia ancora nel giusto equilibrio. Quando inizi a spingerti oltre, è inevitabile che qualcuno non capisca o semplicemente non apprezzi quello che proponi. Il punto è capire fin dove vuoi arrivare. Io mi fermo prima che la sperimentazione diventi più importante del piacere di chi mangia. Non so se questo cambierà in futuro, ma non credo. Voglio che il ristorante sia un posto in cui le persone stiano bene, non un luogo in cui si sentano obbligate a sperimentare. Ci sono ristoranti d'avanguardia che fanno della ricerca estrema la propria identità e il cliente sa cosa aspettarsi. Nel nostro caso, invece, credo sia importante accompagnare le persone con gradualità alla scoperta di qualcosa di nuovo, senza esagerare e senza tirare troppo la corda. Aggiungo che i giovani cuochi hanno una responsabilità importante nel modo in cui valorizzano la propria cucina, oggi più che mai, visto che la cucina italiana è stata riconosciuta Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dall'Unesco.”
Il gioco dei contrasti: dall’acidità del limone nero ai lamponi
“In realtà, in quasi tutti i nostri piatti lavoriamo sui contrasti: acidità, piccantezza, dolcezza, diverse sfumature di gusto che si bilanciano tra loro per arrivare a un sapore rotondo, piacevole, senza troppe spigolosità. Il mio ragionamento è un po’ quello di un artista che mescola i colori, uno più caldo e uno più freddo, fino a trovare la tonalità giusta. In cucina cerco lo stesso equilibrio, senza perdere quella dimensione di comfort food che per me è importante. Penso alla pancia di maiale, per esempio: la serviamo con una salsa a base acetica ed erba cipollina, che aggiunge una nota fresca e leggermente pungente per bilanciare la grassezza della carne. Oppure al limone nero nel piatto con il Gambero rosso, che con la sua acidità alleggerisce la dolcezza della cipolla. Sono questi piccoli equilibri che fanno la differenza e che vorrei restassero nella memoria di chi viene a mangiare da noi.”
“Sì, sicuramente. Ad esempio, mi piace l’idea di prendere un dolce ricco come la torta di rose - con la crema, lo zabaione e il burro, quasi stucchevole se assaggiato da solo - e riuscire a renderlo più fresco e armonioso con una punta di acidità del lampone. È una cosa che mi manda fuori di testa! È questo che amo della cucina: a volte basta un piccolo cambiamento, una goccia di salsa, per modificare completamente la percezione di un piatto. Mi entusiasma riuscire a ottenere tanto con così poco”
Il lavoro di squadra e il legame con la storia dal 1938
“Leonardo ci aiuta tantissimo: è sempre pronto ad assecondarci, a lasciarci sperimentare e anche a tirarci su il morale quando qualcosa non riesce. La gestione del team è probabilmente la parte più difficile del lavoro. Io sono molto giovane e anche i miei collaboratori lo sono, quindi cerchiamo di creare un ambiente in cui ci sia spazio per scherzare e divertirsi, senza perdere il rigore quando serve. Per esempio, nella pausa tra i servizi, dopo pranzo, capita di ritrovarci a giocare a pallone nel giardino con i pavoni… con Leonardo che dice che non siamo proprio capaci! L'idea è essere un gruppo affiatato, capace però di cambiare passo quando arriva il momento di correre: lì servono concentrazione, disciplina e produttività. I segnali dei clienti sono molto positivi: dopo due anni di lavoro insieme a Leonardo siamo felici di vedere che le persone tornano e che apprezzano quello che stiamo facendo. Ci sono momenti che ti ripagano di tutto. Qualche giorno fa abbiamo avuto un tavolo di dieci persone che festeggiavano un anniversario di matrimonio: a fine pasto si sono accorti di essere seduti esattamente nello stesso punto in cui avevano festeggiato il loro matrimonio cinquant'anni prima. Sono storie che ti fanno capire quanto un ristorante possa entrare nella vita delle persone. E pensi: che magia.”
Tre piatti per raccontare passato, presente e futuro
“Non è semplicissimo rispondere, perché sono ancora all'inizio del mio percorso e non ho una carriera così lunga da poter individuare tanti piatti che ne segnino le diverse tappe. Se dovessi scegliere, però, partirei dal risotto alla parmigiana con battuto di salsiccia e riduzione, che hai assaggiato. È un po' il mio piatto della memoria: quando ho iniziato a fare il cuoco, il risotto alla lodigiana era uno di quei piatti che preparavo spesso, in tante versioni. Mi ricorda le prime esperienze, le infinite ore di lavoro e quei momenti in cui, finiti i banchetti, finalmente ti sedevi a mangiare il tuo risotto. Per raccontare il presente sceglierei invece la sfoglia di genovese di baccalà, lamponi e pinoli. È un piatto in cui ho messo insieme elementi molto diversi: un pesce, che abita il mare, una cipolla, ortaggio che nasce sottoterra, e il lampone, frutto che appartiene ai boschi. Mi piace questo modo di accostare ingredienti che apparentemente hanno poco in comune, cercando qualcosa di un po' fuori dagli schemi, ma senza esagerare. Credo che mi rappresenti. Il piatto del futuro? È ancora tutto da scrivere. Ho ancora tanta strada da fare e tante cose da scoprire, ed è proprio questo il bello. Se dovessi solo immaginare, penserei a un piatto italiano con contaminazioni di altre cucine nel mondo.”