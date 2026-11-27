“La mia passione nasce da quando ero piccolo, dalle cene che organizzavano i miei a casa con gli amici. Lì ho iniziato a capire quanto fosse bello far stare bene le persone. La mia prima esperienza in sala, da giovanissimo, ha rafforzato questa consapevolezza: vedere il piacere di un cliente davanti a un buon piatto, a un bicchiere di vino, a una serata riuscita, mi ha fatto capire quanto mi appassionasse l’ospitalità, ancora prima della cucina in senso stretto. Per me questo mestiere è molto più che cucinare: è creare un’esperienza, far stare bene. Credo che oggi i ragazzi abbiano voglia di lavorare, ma chiedano rispetto, di essere coinvolti e di sentirsi parte di un progetto. Non vogliono soltanto eseguire, ma capire perché si fanno le cose e dove si vuole arrivare. In passato, in alcune cucine, si è creata una sorta di terrorismo psicologico, come se per imparare fosse necessario subire. Non pretendo di insegnare nulla a nessuno, ma credo che per costruire una brigata che funzioni sia fondamentale condividere una visione. La televisione e i social mostrano soprattutto il piatto finito, ma questo lavoro è fatto anche di ripetitività, di gesti che continui a fare ogni giorno, magari per centinaia di volte. Ed è proprio lì che sta una delle parti più dure: trovare uno scopo anche nelle cose più semplici, senza perdere la voglia di farle bene.”