Avete voglia di godervi quest’ultimo stralcio d’autunno per stare all’aria aperta, ma siete indecisi se regalarvi le prime sciate oppure allungare l’avvolgente piacevolezza di questo periodo, con i suoi colori accesi che invitano a inoltrarsi nei boschi per le ultime rilassanti passeggiate prima che l’inverno li ricopra di una candida coltre di neve? La meta per voi può essere la Val Senales, in Alto Adige.

Val Senales, fra foliage ed escursioni lontano dal turismo di massa

In Val Senales il preludio all’inverno si intreccia con l’autunno più vivo, non solo nei colori ma anche nelle attività all’aria aperta, perché, se atleti e appassionati si dedicano alle prime curve sugli sci sul ghiacciaio, sotto, nel resto della valle, è ancora tempo di escursioni, ferrate e giornate passate a godere dei bellissimi colori del foliage. Incastonata tra le vette silenziose delle Alpi Venoste, la Val Senales - dalle vigne soleggiate sotto Castel Juval fino alle nevi perenni di Maso Corto - è lunga poco più di 20 chilometri ed è abitata da appena 1.200 anime. È un luogo ideale dove isolarsi e trascorrere qualche giorno a contatto con la natura, lontano dal turismo di massa ma, comunque, con il vantaggio di raggiungere velocemente la vicina città di Merano, dove è possibile trascorrere una giornata tra le superattrezzate terme con piscine e lo shopping sotto i portici della seconda città dell’Alto Adige. Tra gli ultimi colori dell’autunno e le prime nevicate, i larici dorati della valle disegnano un suggestivo paesaggio: un’alternativa alle località più affollate, da vivere con ritmi lenti e nel rispetto della montagna. La parte bassa della vallata si imbocca dalla Val Venosta e conserva un’anima quasi mediterranea, fatta di frutteti, castagni e piccoli nuclei storici arroccati come Monte Santa Caterina, prima che la gola si stringa e la strada s’inerpichi verso i masi d’alta quota, il lago di Vernago e i ghiacciai di Ötzi, la mummia più famosa al mondo.

La Val Senales offre escursioni, ferrate e passeggiate nei boschi dai colori autunnali

Uno degli elementi più affascinanti della Val Senales è la sua varietà geografica: estendendosi dall’imbocco della valle fino ai ghiacciai, oltre i 3.000 metri di quota, offre paesaggi che mutano nel giro di pochissimi chilometri, in particolare in autunno. In questo periodo la natura regala un contrasto unico: il giallo dorato dei boschi dei larici a valle sfuma gradualmente verso l’alto, incontrando il blu profondo dei bacini d’acqua e spingendosi fino alle prime cime innevate delle vette del ghiacciaio. Splendide passeggiate si possono fare in Val di Fosse, incastonata nel Parco naturale Gruppo di Tessa, dove l’autunno vive tra antichi masi, malghe e fitti boschi, o a Madonna di Senales e Certosa, tra natura e cultura, con sentieri che uniscono la bellezza dei prati alla storia secolare di luoghi emblematici come l’antico monastero di Certosa. Salendo un po’, la passeggiata ad anello attorno al lago di Vernago, con i suoi masi storici, e altri sentieri regalano la vista del bacino e del piccolo borgo da diverse prospettive, raggiungendo anche tappe ricche di fascino come il Maso Finale e il Maso Tisen, dove poter gustare i piatti tipici della cucina altoatesina. Spostandosi ancora più a nord, ecco le prime piste innevate e il ghiacciaio.

Sci sul ghiacciaio della Val Senales e sulle tracce di Ötzi

In alto, l’Alpin Arena Senales (che prende il nome dall’omonimo ghiacciaio, dove si allenano fin da settembre i campioni di sci alpino) offre opportunità di divertimento per famiglie, sportivi o semplici amanti della pace e della natura. Il comprensorio si sviluppa tra i 2.011 e i 3.212 metri di quota, con oltre 1.200 metri di dislivello tra Maso Corto e il ghiacciaio, 42 km di piste e 11 impianti di risalita. La stagione sciistica è già iniziata a settembre sul ghiacciaio (dove si sono allenate numerose squadre agonistiche e atleti professionisti) e si sono da poco aperte le prime piste a valle. Gli esperti possono sfidare l’emozionante pista Leo Gurschler, scelta da sempre dai campioni di sci alpino per allenarsi, mentre i principianti trovano condizioni ideali per imparare in sicurezza. Le piste ampie e panoramiche regalano ad ogni discesa pura libertà e leggerezza. Non solo sci da discesa: lo sci di fondo si pratica su due splendide piste, una di 5 km sul ghiacciaio a quasi 3.000 metri, amata dalle squadre nazionali, e una panoramica di 3 km a Lazaun; e poi si fanno escursioni e ciaspolate nella neve fresca.

In alto, l'Alpin Arena Senales offre 42 chilometri di piste, percorsi per lo sci di fondo e ciaspolate

Una visita da non perdere, da farsi con una guida alpina, è quella alla grotta di ghiaccio a 2.700 metri d’altitudine, per ammirare la luce che, entrando, si riflette sulle pareti lisce, facendole brillare di varie tonalità dell’azzurro. Al suo interno imponenti stalattiti di ghiaccio lunghe alcuni metri pendono dal soffitto. La valle è la terra di Ötzi (con quelle egiziane, la mummia più famosa al mondo), ritrovata nel 1991 da una coppia di turisti tedeschi vicino al Giogo di Tisa, sul ghiacciaio del Similaun, a 3.210 metri d’altezza. Oggi Ötzi - l’Uomo venuto dal ghiaccio - è conservato al Museo archeologico dell’Alto Adige a Bolzano, ma sul luogo del ritrovamento sorge una delle ultime novità: la piattaforma panoramica Iceman Ötzi Peak, a 3.251 metri sulla Croda delle Cornacchie (Grawand). Da qui, a circa 15-20 minuti a piedi dalla stazione a monte della funivia, si ammirano 126 vette oltre i 3.000 metri tra Svizzera, Italia e Austria, il ghiacciaio Giogo Alto e il nevaio di Similaun.

Cosa mangiare e dove mangiare in Val Senales: ristoranti, masi e rifugi

La Val Senales custodisce un patrimonio gastronomico fatto di gesti antichi e sapori autentici e svela al viaggiatore più attento un’identità culinaria profonda, che si racconta attraverso i suoi prodotti simbolo, le sue malghe storiche e una transumanza che, ancora oggi, detta il ritmo delle stagioni. Sulle tavole della valle, la memoria gastronomica altoatesina prende forma attraverso piatti robusti e confortanti come i canederli in brodo, il gulasch di cervo e i golosi Kniakiachl, le tipiche frittelle lievitate servite calde con zucchero a velo e confettura di mirtilli rossi.

Bistro Alpin

Il Bistro Alpin di Maso Corto propone rivisitazioni creative della tradizione gastronomica locale

Accanto ai grandi classici non mancano però proposte contemporanee e prestigiosi riconoscimenti: alla stazione a valle della funivia della Val Senales, con terrazza panoramica e accesso diretto dalle piste, il Bistro Alpin a Maso Corto, aperto da non molto, affianca alla tradizione rivisitazioni creative come l’hamburger preparato con l’originale pane locale Schnolser Brot.

Oberraindlhof

La storica locanda Oberraindlhof valorizza la cucina altoatesina con ingredienti locali

Portabandiera dell’eccellenza culinaria in vallata è la storica locanda Oberraindlhof, situata all’interno dell’omonimo maso (dove si può anche pernottare), premiata dal 2014 con un Cappello dalla guida Gault & Millau e membro dei Südtiroler Gasthaus: in un ambiente accogliente e familiare, con stube di legno e veranda a vetrate, si gusta una cucina tradizionale preparata alla perfezione con ingredienti locali (eccellente l’agnello della Val Senales).

Maso Finailhof e il Rifugio Bella Vista

Lo storico maso Finailhof si trova a 1.973 metri

E ancora, ecco che in quota il gusto si fa più essenziale grazie a strutture come il maso Finailhof - a 1.973 metri, tra i masi abitati tutto l’anno più alti d’Europa - e il Rifugio Bella Vista a Maso Corto, insigniti del marchio Pura qualità in montagna, un riconoscimento che premia tanto la lavorazione genuina delle materie prime locali quanto il rispetto per l’architettura alpina tradizionale, realizzata solo con legno e pietra del territorio. Veramente unico è il Finailhof, maso storico risalente al 1290 sopra il lago di Vernago, legato alla cucina contadina altoatesina, che alleva pecore, capre di montagna, bovini e galline e da cui provengono la maggior parte dei prodotti che finiscono nei gustosissimi piatti: incantevole e caldamente avvolgente l’antica stube con legni dipinti e bellissima la vista dalla terrazza panoramica.

Il Rifugio Lazaun

Sulle piste, il Rifugio Lazaun propone specialità altoatesine da gustare sulla terrazza panoramica

Sulle piste, ottima la cucina del Rifugio Lazaun, con piatti altoatesini (fra cui dei memorabili canederli) e tradizionali della regione di Adlernest: si mangia e si prende il sole sul suo terrazzo panoramico e - a fine pasto - si sorseggia il loro Nest Gin, corroborante digestivo in vetta.

Teufelsegg

Il punto di ristoro Teufelsegg propone sostanziosi piatti alpini ai piedi dell’omonima pista

Nella zona sciistica in cima al ghiacciaio della Val Senales, vicino alla seggiovia Roter Kofel (Sasso Rosso) e ai piedi della leggendaria pista Teufelsegg, il punto di ristoro Teufelsegg , con la sua terrazza e i robusti piatti alpini, completa la selezione con un’atmosfera da pausa sulle piste.

Grawand

Il ristorante panoramico Grawand offre una pausa gastronomica con vista sul ghiacciaio a 3.212 metri

Salendo ancor più di quota, è un’emozione pranzare al ristorante panoramico Grawand, inserito nell’omonimo hotel che si trova presso la stazione a monte della funivia, a 3.212 metri di altitudine, il più alto d’Europa: a self-service, è ideale per una pausa ad alta quota con vista sul ghiacciaio.

I prodotti tipici della Val Senales: dalla pecora Presidio Slow Food alla grappa di Ötzi

Autentica anima dell’economia e delle tradizioni del posto è la pecora della Val Senales (Schnalser Schaf), riconosciuta dal 2021 come Presidio Slow Food. Nata dall’incrocio tra la razza bergamasca e ceppi ovini autoctoni, questa pecora di taglia media a duplice attitudine - da carne e da lana - si distingue per il suo vello folto di colore bianco paglierino, talvolta pezzato. La sua unicità risiede nel metodo di allevamento: vive esclusivamente al pascolo presso i circa 60 masi che punteggiano i ripidi declivi della valle, nutrendosi di erbe alpine ricche di minerali e ricevendo solo foraggi e cereali locali. È proprio questa dieta incontaminata a conferire alle sue carni una tenerezza straordinaria e un sapore delicato, privo di note selvatiche eccessive, protagonista indiscusso dei piatti tradizionali autunnali. A chiudere idealmente ogni pasto in Val Senales è infine un distillato unico al mondo, la 19991 - Grappa Riserva Superba di Ötzi, il cui nome è un tributo al 19 settembre 1991, data dello straordinario ritrovamento dell’Uomo venuto dal ghiaccio.

La 19991 - Grappa Riserva Superba di Ötzi

Prodotta dalla storica distilleria artigianale altoatesina Walcher, questa riserva viene distillata a bagnomaria con estrema lentezza da selezionate vinacce locali. Riposa poi a lungo in pregiate botti di rovere, un affinamento paziente che le dona un luminoso color ambra e un bouquet avvolgente di vaniglia, legno tostato e frutta matura. Prima dell’imbottigliamento, viene portata alla gradazione ideale con purissima acqua di sorgente alpina: il risultato è un sorso complesso, caldo e vellutato, capace di racchiudere in un calice millenni di storia e l’anima più autentica e incontaminata della valle.

Dove dormire in Val Senales: dall’hotel più alto d’Europa ai borghi storici

Glacier Hotel Grawand

Una delle camere del Glacier Hotel Grawand

Il Glacier Hotel Grawand, 3 stelle a 3.212 metri di altitudine, con vista su 126 cime di 3.000 metri, è l’hotel più alto d’Europa. Vi si arriva in funivia (e per i suoi ospiti la corsa è gratuita) dopo aver lasciato l’auto nel garage sotterraneo di Kurzras e si è direttamente sulle piste dell’Alpin Arena Senales. Tra l’installazione Our Glacial Perspectives e la piattaforma panoramica Iceman Ötzi Peak, questo hotel ha una storia particolare, perché di certo fu un’impresa costruirlo su questa cima. Nel 1972, infatti, fu spianata un’area di circa 7.000 mq sul ghiacciaio e i primi lavori in cemento furono eseguiti nella primavera del 1973. L’hotel fu completato nella primavera del 1975 e inaugurato con il primo viaggio in funivia il 12 luglio 1975. Fu costruito per ospitare un massimo di 80 persone, con un ristorante, una terrazza, degli edifici di servizio e un garage per i gatti delle nevi. Un luogo unico, con la porta della camera che si affaccia direttamente sulle piste e un mix di opposti che si attraggono, tra il calore della sauna e i ghiacci perenni.

Smart Hotel Firn

Un angolo di una camera dello Smart Hotel Firn

Più a valle, nel cuore del piccolo borgo di Madonna di Senales e proprio vicino al lago di Vernago, si trova lo Smart Hotel Firn (3 stelle). Situato a 1.508 metri di altitudine, si trova a 9 chilometri dagli impianti dell’Alpin Arena Senales ed è un albergo ideale per gli sciatori. Atmosfera familiare e informale, accoglienza essenziale ma curata, una cucina che valorizza i sapori autentici sudtirolesi: ha spazi pensati per il recupero dopo l’attività fisica, come l’area wellness con piscina interna riscaldata, sauna finlandese e cabina a infrarossi.

Goldene Rose Karthaus

Dentro una stanza del Goldene Rose Karthaus