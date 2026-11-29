Nel cuore del centro storico di Mondovì (Cn), Palazzo Fauzone racconta una storia che attraversa i secoli e si intreccia con quella della città. Le origini della dimora risalgono al Medioevo e sono legate a una delle più importanti famiglie nobili monregalesi, i Fauzone, di cui si hanno testimonianze già dal Duecento. Il palazzo venne costruito su un terreno da sempre appartenuto alla famiglia, sviluppandosi inizialmente sulle strutture di tre torri medievali. La sua evoluzione si lega anche alla crescita del ruolo sociale dei proprietari, che ottennero il titolo di conti, da cui venne la necessità di un vero e proprio palazzo di rappresentanza.

L'ingresso di Palazzo Fauzone

Mondovì, del resto, ha avuto un passato di primo piano: all'inizio del Cinquecento era il centro più grande e importante del Piemonte e uno snodo commerciale strategico lungo la via del sale, che collegava i porti liguri all'entroterra. Oggi quella dimora storica è diventata Palazzo Fauzone Relais&Spa, un boutique hotel in cui il fascino architettonico del passato incontra il comfort dell'ospitalità contemporanea.

La sala, oggi riconvertita a zona conversazione per gli ospiti, dove i nobili della famiglia Fauzone ricevevano i propri ospiti

A renderlo particolare non è soltanto lo straordinario recupero di un edificio rimasto a lungo in stato di abbandono, ma il progetto che ne ha guidato la trasformazione: un luogo in cui lusso, tranquillità e cultura convivono, con la letteratura come filo conduttore degli ambienti e dell'esperienza offerta agli ospiti. A dare forma a questa visione sono Barbara Franco, affermata autrice di libri per bambini, e il compagno Massimo Pellegrino, entrambi originari di Mondovì, che nel 2016 hanno acquistato il palazzo e scelto di conservarlo nella sua interezza, trasformandolo in una struttura ricettiva perfettamente coerente col loro progetto.

Barbara Franco, titolare di Palazzo Fauzone Relais&Spa, di cui ha interamente curato la ristrutturazione

Il recupero di Palazzo Fauzone, da edificio abbandonato a relais

La decisione di acquistare il palazzo è nata quasi per caso, osservandone il progressivo deterioramento dalla casa in cui abitavano, esattamente dall’altra parte della strada nel centro storico di Mondovì alta. «Ogni giorno ci trovavamo davanti questo palazzo, un colosso che vedevamo deteriorarsi sempre di più. Era stato abbandonato praticamente dalla metà degli anni Settanta», racconta Barbara Franco. La coppia, che già si occupava di piccoli investimenti immobiliari, ha impiegato anni per ricostruire tutto l’albero genealogico della famiglia Fauzone ed individuare gli eredi rimasti per concludere la trattativa. «È particolarissimo il fatto che questo palazzo per 800 anni sia passato di proprietà sempre come eredità all’interno della stessa famiglia, e che il primo atto di vendita sia arrivato solo con noi». Il rogito è arrivato nel giugno 2016, quando le condizioni dell'edificio erano ormai molto compromesse.

Nella ristrutturazione di Palazzo Fauzone è stato creato anche un bel giardino interno

La prima fase del lavoro è stata quindi dedicata alla messa in sicurezza: puntellamento delle strutture, rifacimento del tetto, consolidamento delle murature e interventi mirati per risolvere i cedimenti accumulati nel corso degli anni. In origine l'idea era quella di recuperare l'immobile per ricavarne diverse unità abitative. Ma il contatto con la storia del palazzo e alcune scoperte, come gli affreschi riemersi durante i lavori, hanno cambiato il progetto. «A un certo punto - continua Barbara Franco - è successo quello che un buon investitore non dovrebbe mai fare: ci siamo innamorati dell'immobile che avevamo acquistato. Non ce la siamo più sentita di venderlo in appartamenti, un pezzo alla volta. Abbiamo avvertito una sorta di responsabilità storica nei confronti di questo edificio». Da qui la scelta di realizzare un albergo, una soluzione che ha richiesto un impegno economico e personale importante. I proprietari hanno riorganizzato la propria vita intorno al palazzo, trasferendovi anche la residenza e gli uffici per il proprio lavoro quotidiano.

Ogni angolo di Palazzo Fauzone è un richiamo alla storia e alla letteratura, come nella stanza Alice nel Paese delle Meraviglie

Le prime camere hanno accolto gli ospiti nell'agosto 2022, mentre gli ambienti sono stati resi disponibili progressivamente, man mano che procedevano i lavori. La struttura è cresciuta gradualmente, passando dalle cinque camere e due appartamenti iniziali all'offerta attuale, che comprende 7 camere e 6 tra suite e super suite di diverse dimensioni. Il progetto continua a evolversi con il completamento di nuovi spazi, con la prossima apertura di alcune nuove suite.

Camere e suite ispirate ai grandi classici della letteratura

La cultura letteraria è l'identità che attraversa Palazzo Fauzone. Non si tratta di un semplice elemento decorativo: ogni camera e appartamento prende ispirazione da un'opera, il cui volume è ovviamente presente in ogni stanza. Il soggiorno diventa così anche un percorso ambientazioni differenti che trasformano ogni sistemazione in uno spazio riconoscibile. Tra i riferimenti, che danno il nome alle camere, ci sono classici come Il giardino segreto, Orgoglio e pregiudizio, Le mille e una notte, La storia infinita e Il piccolo principe.

La stanza Mille e una notte La camera Il Giardino Segreto Dettaglio della stanza Il Piccolo Principe ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La stanza Mille e una notte La camera Il Giardino Segreto Dettaglio della stanza Il Piccolo Principe

A queste si aggiungono le suite (di cui una pet friendly): sistemazioni ampie e accoglienti con cucina, soggiorno e affaccio sull'esterno (con un romantico balcone, un terrazzo privato e una vista spettacolare sui tetti di Mondovì e sulle Alpi), dedicati a "Don Chisciotte", a "Il Giro del Mondo in 80 giorni", a "Il Milione" di Marco Polo, al "Decamerone", all'"Encycolpédie" o a "Il Grande Gatsby": luoghi fuori dal tempo, ideali per un weekend di coppia, per una gita in famiglia o più in generale per soggiorni più lunghi.

La zona notte, con affaccio sui tetti di Mondovì, della suite Don Chisciotte Dettaglio della zona giorno della suite Don Chisciotte Lo splendido lampadario, d'antiquariato, della suite Don Chisciotte, e un particolare delle architravi rinascimentali originali di Palazzo Fauzone ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La zona notte, con affaccio sui tetti di Mondovì, della suite Don Chisciotte Dettaglio della zona giorno della suite Don Chisciotte Lo splendido lampadario, d'antiquariato, della suite Don Chisciotte, e un particolare delle architravi rinascimentali originali di Palazzo Fauzone

Le pareti ospitano illustrazioni d'autore, in dialogo con i colori, gli arredi e i dettagli delle stanze. Tra queste, le immagini delle sorelle Balbusso dedicate al Piccolo Principe e quelle di Sonia Maria Luce Possentini ispirate al Giardino segreto. La passione per l'editoria e per l'illustrazione dei proprietari si riflette anche nella progettazione degli interni. Barbara e Massimo sono anche grandi appassionati di antiquariato, e in ogni stanza della struttura ci sono oggetti d’epoca che ricordano in qualche modo l’opera a cui la stanza è dedicata.

La suite Giro del mondo in 80 giorni, con la mappa dell'itinerario seguito nel romanzo da Phileas Fogg Come in tutte le stanze di Palazzo Fauzone, diversi oggetti di antiquariato richiamano i temi del romanzo cui è ispirata la stanza, come gli strumenti da viaggio del Giro del mondo in 80 giorni Le mongolfiere, uno dei simboli di Mondoì ma anche della celebre opera di Jules Verne ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La suite Giro del mondo in 80 giorni, con la mappa dell'itinerario seguito nel romanzo da Phileas Fogg Come in tutte le stanze di Palazzo Fauzone, diversi oggetti di antiquariato richiamano i temi del romanzo cui è ispirata la stanza, come gli strumenti da viaggio del Giro del mondo in 80 giorni Le mongolfiere, uno dei simboli di Mondoì ma anche della celebre opera di Jules Verne

«Quando progettiamo una stanza, una delle prime cose che studiamo è proprio la palette cromatica, alla quale abbiniamo successivamente materiali, tessuti e arredi», spiega la proprietaria. «Crediamo che lo spazio a disposizione sia un lusso, soprattutto per chi vive nelle grandi città, dove spesso le abitazioni hanno dimensioni più contenute. Qui, invece, possiamo permetterci di offrire ambienti ampi, sia nella zona giorno sia nella zona notte». La ricerca del comfort passa anche da aspetti meno appariscenti, ma determinanti per la qualità del soggiorno: «Anche dormire bene è un lusso. Abbiamo ospiti che arrivano e ci raccontano che era da tantissimo tempo che non riuscivano a riposare così bene».

Colazione tra affreschi rinascimentali e sapori del territorio

L’hotel offre una formula in Bed&Breakfast. Al mattino gli ospiti possono fare colazione in una sala affrescata dalle grottesche, affreschi decorativi rinascimentali molto in voga nel ‘500 che riproducono scene di vita ai tempi degli antichi romani, imitando di fatto i primi ritrovamenti delle ville romane di Pompei. Grottesche che hanno anche un rebus, simpaticamente proposto dalla Franco:0 «Faccio sempre questo gioco con gli ospiti, invitandoli a trovare, tra gli affreschi, due elementi “tecnologici” che ai tempi degli antichi romani non potevano esistere ma che l’autore di queste grottesche si è divertito ad inserire».

La sala delle colazioni di Palazzo Fauzone, col suo bellissimo camino Le grottesche originali rinascimentali della sala delle colazioni di Palazzo Fauzone Il buffet della colazione di Palazzo Fauzone, interamente composto da prodotti a km 0 ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La sala delle colazioni di Palazzo Fauzone, col suo bellissimo camino Le grottesche originali rinascimentali della sala delle colazioni di Palazzo Fauzone Il buffet della colazione di Palazzo Fauzone, interamente composto da prodotti a km 0

Il buffet è di altissima qualità, con dolci rigorosamente fatti in casa e una buona scelta di salumi e formaggi, tutti rigorosamente di piccoli produttori del territorio, così come gli yogurt e i succhi di frutta di stagione, con qualche chicca come le originali salsicce di Bra.

La Divina, una Spa tra Inferno, Purgatorio e Paradiso

A completare l'offerta di benessere è La Divina, la Spa inaugurata nel settembre 2025 e progettata in continuità con il tema letterario del relais. Il riferimento è naturalmente alla Divina Commedia di Dante, che guida l'organizzazione degli ambienti e accompagna gli ospiti in un percorso articolato nelle tre cantiche. Il richiamo all'opera è evidente fin dall'ingresso, dove Dante e Virgilio, raffigurati in un'illustrazione di William Blake, introducono alla selva oscura.

L'ingresso della Divina Spa, con una riproduzione del disegno di William Blake che rappresenta l'ingresso all'inferno di Dante e Virgilio

«Tutto Palazzo Fauzone è dedicato ai libri e anche la nostra Spa segue questo filo conduttore», aggiunge Barbara Franco. Gli ambienti sono raccolti e pensati per accogliere gruppi di dimensioni contenute, con una particolare attenzione alla riservatezza. La formula proposta è infatti quella della private Spa, che consente di prenotare gli spazi in esclusiva, da soli, in coppia o con un piccolo gruppo di amici, fino a sei o sette persone. Il Purgatorio comprende le sale massaggi, due ambienti speculari che possono essere utilizzati anche insieme. Nell'Inferno, ricavato nelle antiche cantine seicentesche, si trova invece l'area calda: sauna in legno di cirmolo, bagno turco con soffitto stellato, docce emozionali e sedute a infrarossi. Il profumo del cirmolo, sprigionato dal calore, caratterizza l'ambiente e contribuisce alla sensazione di immersione.

Inferno, la zona riscaldata con sauna della spa Divina Lettini relax nella zona Inferno Lettini da massaggio nella zona Purgatorio della spa Divina Postazioni per trucco e parrucco nella zona Purgatorio della spa Divina, ideali per le spose L'idromassaggio su terrazza esterna della zona Paradiso della spa Divina ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Inferno, la zona riscaldata con sauna della spa Divina Lettini relax nella zona Inferno Lettini da massaggio nella zona Purgatorio della spa Divina Postazioni per trucco e parrucco nella zona Purgatorio della spa Divina, ideali per le spose L'idromassaggio su terrazza esterna della zona Paradiso della spa Divina

Il percorso termina nel Paradiso, dove si trova la vasca idromassaggio con acqua mantenuta a circa 38 gradi che si apre verso una zona relax su una terrazza esterna, ben riparata dagli alti palazzi monregalesi ma con una splendida vista di cielo stellato, dove il celebre verso della Commedia “E quindi uscimmo a riveder le stelle” prende davvero un significato pieno. Nella bella stagione il piccolo salottino all'aperto può diventare anche uno spazio per un aperitivo. La Spa offre inoltre trattamenti estetici per il viso e per il corpo, manicure e pedicure, oltre a una cabina pensata anche per la preparazione delle spose, con postazione per trucco e acconciatura e spazio per accogliere i professionisti coinvolti.

Un'ospitalità fatta di tempo, silenzio e incontri

Palazzo Fauzone si trova in una posizione che permette di raggiungere facilmente alcune delle principali destinazioni del territorio. Le Langhe sono a circa mezz'ora, Torino a 40-45 minuti e la costa ligure a circa mezz'ora; verso le montagne, gli impianti del comprensorio Mondolè Ski distano 20-25 minuti. Ma la scelta di soggiornare qui non dipende soltanto dalla posizione. Il relais si rivolge anche a chi cerca una destinazione meno convenzionale, lontana dai circuiti turistici più frequentati e capace di offrire un rapporto più diretto con il luogo.

Palazzo Fauzone, dove l'ospitalità incontra l'amore per la letteratura

Barbara Franco definisce gli ospiti che arrivano a Palazzo Fauzone «turisti curiosi», spesso persone che hanno già visitato le grandi città d'arte e desiderano un'esperienza più raccolta. Il dialogo con loro è parte integrante dell'accoglienza. La proprietaria propone a tutti una visita guidata per raccontare la storia dell'edificio. «Quello che cerco di offrire ai nostri ospiti è proprio un lusso diverso: il tempo, la tranquillità, la possibilità di rallentare e, se vogliamo, anche di disconnettersi per qualche ora. In vista ci sono ulteriori ampliamenti, come l’inaugurazione di una nuova suite Romeo e Giulietta, che prevede anche un angolo romantico all'esterno, con un arco in ferro e rose Mutabilis, varietà che cambia colore durante la fioritura e alla quale è legata una leggenda sulle promesse destinate a durare.

Palazzo Fauzone, una location ideale anche per matrimoni