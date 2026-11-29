ARTE APERITIVO
Da Affi Wine Bar il vino al calice si abbina alla lingua di vitello salmistrata
A pochi passi dall'uscita autostradale di Affi, punto d'incontro tra il Lago di Garda e la Valpolicella, l'Affi Wine Bar unisce un'ampia selezione di vini al calice a una cucina espressa e a uno spazio retail gastronomico. Tra le proposte simbolo del locale spicca la lingua di vitello salmistrata con salsa verde e senape, accompagnata da una cantina che custodisce oltre trent'anni di etichette
Prosegue la rubrica di Italia a Tavola dedicata ai locali che stanno ridefinendo il concetto di servizio del vino al calice in Italia, puntando sulla qualità e sull'identità gastronomica. Questa nuova tappa fa sosta in Veneto, alle porte del Lago di Garda, per raccontare una realtà che unisce accoglienza, ricerca enologica e rispetto per la cucina storica.
Affi Wine Bar: il punto d'incontro tra Lago di Garda e Valpolicella
Situato a pochi metri dall'uscita di Affi lungo l'autostrada del Brennero, snodo strategico per chi si dirige verso il Lago di Garda e punto di congiunzione naturale tra il bacino gardesano e la Valpolicella, l'Affi Wine Bar rappresenta una sosta d'elezione per gli amanti del buon bere. Il locale si distingue per una proposta articolata che affianca a un'ampia carta di vini al calice la cucina guidata dallo chef Pasquale Cassavia, attiva ogni giorno con piatti espressi, completata da uno spazio retail dove acquistare selezionati prodotti gastronomici.
La lingua di vitello salmistrata e la valorizzazione della tradizione veneta
La filosofia del locale punta con decisione sulla valorizzazione dei piatti del territorio e delle ricette storiche, sostenuta da una cantina che custodisce oltre trent'anni di etichette. Protagonista dell'abbinamento gastronomico proposto in abbinamento alla mescita è un grande classico della tradizione veneta: la lingua di vitello salmistrata, servita con salsa verde e senape. Una preparazione che affonda le proprie radici nell'uso antico del salmistro, impiegato in passato per conservare e insaporire naturalmente le carni, restituendo oggi al palato un equilibrio tra morbidezza e aromaticità.
Il brindisi finale con l'Alta Langa di Vite Colte
A chiudere il percorso di degustazione è il brindisi con l'Alta Langa Docg 500 firmato Vite Colte, partner della rubrica di Italia a Tavola dedicata all'evoluzione del servizio al calice contemporaneo: una bollicina metodo classico di struttura ed eleganza, ideale per accompagnare tanto la sapidità della cucina tradizionale quanto il momento conviviale dell'aperitivo.