Prosegue la rubrica di Italia a Tavola dedicata ai locali che stanno ridefinendo il concetto di servizio del vino al calice in Italia, puntando sulla qualità e sull'identità gastronomica. Questa nuova tappa fa sosta in Veneto, alle porte del Lago di Garda, per raccontare una realtà che unisce accoglienza, ricerca enologica e rispetto per la cucina storica.

Situato a pochi metri dall'uscita di Affi lungo l'autostrada del Brennero, snodo strategico per chi si dirige verso il Lago di Garda e punto di congiunzione naturale tra il bacino gardesano e la Valpolicella , l' Affi Wine Bar rappresenta una sosta d'elezione per gli amanti del buon bere. Il locale si distingue per una proposta articolata che affianca a un'ampia carta di vini al calice la cucina guidata dallo chef Pasquale Cassavia , attiva ogni giorno con piatti espressi, completata da uno spazio retail dove acquistare selezionati prodotti gastronomici.

La filosofia del locale punta con decisione sulla valorizzazione dei piatti del territorio e delle ricette storiche, sostenuta da una cantina che custodisce oltre trent'anni di etichette. Protagonista dell'abbinamento gastronomico proposto in abbinamento alla mescita è un grande classico della tradizione veneta: la lingua di vitello salmistrata, servita con salsa verde e senape. Una preparazione che affonda le proprie radici nell'uso antico del salmistro, impiegato in passato per conservare e insaporire naturalmente le carni, restituendo oggi al palato un equilibrio tra morbidezza e aromaticità.