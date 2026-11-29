C’è un momento preciso, a ridosso delle feste, in cui varcare la soglia di un hotel significa entrare in un’altra dimensione: il ritmo rallenta, lo sguardo si posa sui dettagli e l’accoglienza si fa ancora più avvolgente. Torna anche quest’anno la rassegna di Italia a Tavola dedicata ai migliori allestimenti natalizi degli hotel, un appuntamento ormai atteso per chi ama lasciarsi ispirare dal fascino dell’ospitalità durante le festività.

Ma le scenografie sono solo il punto di partenza: sempre più strutture affiancano alle decorazioni un ricco calendario di appuntamenti ed eventi dedicati, trasformando lobby, cortili e sale in veri e propri salotti delle feste. Tra grandi classici rivisitati, installazioni d’autore, merende a tema, degustazioni e serate speciali, il nostro viaggio attraversa indirizzi capaci di interpretare lo spirito del Natale con personalità, offrendo un’esperienza da vivere a 360 gradi.

I migliori allestimenti natalizi 2026 degli hotel

Anatara Plazzo Naiadi Rome Hotel

Affacciato su Piazza della Repubblica a Roma, l’Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel celebra le festività con un ricco palinsesto gastronomico ed esperienziale pensato per ospiti e romani. A tavola, il ristorante stellato INEO guidato dallo chef Heros De Agostinis propone tre distinti menu degustazione: il 24 dicembre dedicato al mare con musica dal vivo, il 25 ispirato alla tradizione romana e il 31 con abbinamento vini del sommelier Federico Spagnolo e festa nella lobby dopo la mezzanotte. Il giorno di Natale, inoltre, Akwa Bar e La Fontana servono un pranzo conviviale alla carta da due a quattro portate con i classici italiani delle feste.

La lobby dell’Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel vestita a festa, con l’imponente albero illuminato al centro della sala circolare e i pacchi regalo ai piedi degli abeti. L’atmosfera natalizia all’interno della Presidential Suite, tra il grande albero illuminato, il carrello con i lievitati delle feste e le finestre affacciate su Piazza della Repubblica L’area reception e l’ingresso dell’hotel illuminati dagli alberi di Natale ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La lobby dell’Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel vestita a festa, con l’imponente albero illuminato al centro della sala circolare e i pacchi regalo ai piedi degli abeti. L’atmosfera natalizia all’interno della Presidential Suite, tra il grande albero illuminato, il carrello con i lievitati delle feste e le finestre affacciate su Piazza della Repubblica L’area reception e l’ingresso dell’hotel illuminati dagli alberi di Natale

Per San Silvestro, il rooftop SEEN by Olivier organizza invece cena e party di gala con cucina fusion mediterraneo-brasiliana e open bar dalle 23 sulla terrazza panoramica. Dall’8 dicembre all’Epifania spazio anche alle attività per famiglie e viaggiatori: dai laboratori di pasticceria Spice Spoons per bambini fino alla Messa di Natale in San Pietro, ai tour guidati tra i presepi storici, alla caccia al tesoro nei giardini romani e al Volo della Befana a Piazza Navona il 6 gennaio. Completano l’offerta quattro pacchetti soggiorno ad hoc, inclusa la Festive Spa Offer dal 1° dicembre al 7 gennaio.

Chalet al Foss, Vermiglio (Tn)

A 1.450 metri di altitudine in Val di Sole, di fronte al ghiacciaio della Presanella, lo Chalet al Foss interpreta le feste in chiave romantica e su misura per le coppie. L’Alp resort cinque stelle adults only trasforma il soggiorno invernale grazie alla personalizzazione natalizia delle camere - che diventano vere e proprie Christmas Suite tra alberi addobbati, ghirlande d’abete, dettagli rossi, oro o argento e la possibilità di far trovare i propri regali già sotto l’albero - e alla novità della Frozen Suite, dove grandi vetrate panoramiche dialogano con composizioni floreali dorate e micro-luci calde.

Veduta invernale al tramonto dello Chalet al Foss a 1.450 metri di altitudine, con le vasche riscaldate e l'infinity glass pool della H20 Spa immerse nel paesaggio innevato La nuova Frozen Suite, dove le grandi vetrate panoramiche sulle cime innevate incontrano composizioni floreali dorate, micro-luci calde e arredi in legno e pietra Dettaglio degli interni natalizi in suite, con l’albero illuminato da decorazioni dorate accanto alla vasca freestanding e a morbidi velli bianchi La vasca freestanding della Frozen Suite incorniciata da composizioni floreali dorate luminose e morbidi tappeti in eco-pelliccia, con vista sulla parete rocciosa e sul paesaggio alpino Le esclusive Gift Box nelle versioni White e Black & Red ideate da Carlotta Menon, accompagnate dal Gift Voucher personalizzabile per regalare un soggiorno romantico in Val di Sole ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Veduta invernale al tramonto dello Chalet al Foss a 1.450 metri di altitudine, con le vasche riscaldate e l'infinity glass pool della H20 Spa immerse nel paesaggio innevato La nuova Frozen Suite, dove le grandi vetrate panoramiche sulle cime innevate incontrano composizioni floreali dorate, micro-luci calde e arredi in legno e pietra Dettaglio degli interni natalizi in suite, con l’albero illuminato da decorazioni dorate accanto alla vasca freestanding e a morbidi velli bianchi La vasca freestanding della Frozen Suite incorniciata da composizioni floreali dorate luminose e morbidi tappeti in eco-pelliccia, con vista sulla parete rocciosa e sul paesaggio alpino Le esclusive Gift Box nelle versioni White e Black & Red ideate da Carlotta Menon, accompagnate dal Gift Voucher personalizzabile per regalare un soggiorno romantico in Val di Sole

Per chi desidera regalare un’esperienza da vivere in struttura, le Gift Card personalizzabili aprono le porte ai percorsi della H20 Spa da 1.100 mq – con infinity glass pool e vasche esterne riscaldate – alle attività ad alta quota e ai tre format gastronomici, incluso il nuovo ristorante fine dining Elementa. Completano le proposte le Gift Box Black & Red e White ideate da Carlotta Menon, con accessori e cosmetici firmati dal resort.

Hotel Terme Merano

In Alto Adige, l’Hotel Terme Merano accoglie le festività invernali unendo l’atmosfera dei Mercatini di Natale - al via proprio oggi, 27 novembre, fino al 6 gennaio - e il percorso luminoso LUMAGICA nei Giardini di Castel Trauttmansdorff al relax delle acque termali. Per le feste, il resort propone il pacchetto Incanto Natalizio in Alto Adige (dal 23 al 27 dicembre), che alterna pomeriggi davanti al camino con dolci tipici e musica dal vivo alla cena della Vigilia, alla visita di Babbo Natale e al Gran Galà del 25 dicembre.

L'allestimento di Natale dell'Hotel Terme Merano Veduta al crepuscolo dell’Hotel Terme Merano affacciato su Piazza Terme La Sky Spa sul rooftop dell’hotel al calar della sera Uno scorcio serale dalla Sky Spa dell’Hotel Terme Merano, dove il calore del camino dialoga con la vista panoramica sulle luci natalizie della città ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): L'allestimento di Natale dell'Hotel Terme Merano Veduta al crepuscolo dell’Hotel Terme Merano affacciato su Piazza Terme La Sky Spa sul rooftop dell’hotel al calar della sera Uno scorcio serale dalla Sky Spa dell’Hotel Terme Merano, dove il calore del camino dialoga con la vista panoramica sulle luci natalizie della città

Per Capodanno, il programma prevede invece il Gran Galà di San Silvestro con aperitivo festivo, festa con musica nel Palm Lounge, spuntino di mezzanotte e la cena di gala del 1° gennaio, preceduta dalla colazione a buffet servita fino alle 12. Il soggiorno include l’accesso alla panoramica Sky Spa sul rooftop (riservata agli over 14), alla Garden Spa pensata per le famiglie e il collegamento diretto tramite tunnel riscaldato alle Terme Merano.

Palazzo Touring Club Milan

Nel cuore di Milano,Palazzo Touring Club Milan, A Radisson Collection Hotel apre le sue porte alla città per le festività con un palinsesto tra cinema, shopping d’autore e gastronomia. Si parte subito con il Christmas Market (dal 27 al 29 novembre, a ingresso libero), una mostra-mercato curata insieme a Chiara Fiastri che riunisce 12 brand indipendenti tra moda, gioielli, skincare e mise en place, accompagnati dalle proposte analcoliche di Legend Kombucha.

L'allestimento di Natale del Palazzo Touring Club Milan La scenografica installazione natalizia di Palazzo Touring Club Milan, dominata da una ruota panoramica rossa con orsetti, cavalli da giostra, bastoncini di zucchero e alberi illuminati La sala allestita per le Movie Nights – Christmas Edition, tra morbide coperte, luci soffuse e decorazioni natalizie che ricreano l’atmosfera dei grandi cult delle feste Gli interni del Bistrot Bertarelli 1894 vestiti a festa, con un arco illuminato di rami d’abete e sfere natalizie a incorniciare la sala Un momento di pausa conviviale durante La Merenda di Natale, tra cioccolata calda con panna, miscele aromatiche, mini burger, croque e pasticceria delle feste La Merenda di Natale servita al Bistrot Bertarelli 1894, con l’alzatina di sfiziosità dolci e salate, il mini panettone glassato, i biscotti decorati e la miscela Racconto di Natale firmata La Via del Tè ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): L'allestimento di Natale del Palazzo Touring Club Milan La scenografica installazione natalizia di Palazzo Touring Club Milan, dominata da una ruota panoramica rossa con orsetti, cavalli da giostra, bastoncini di zucchero e alberi illuminati La sala allestita per le Movie Nights – Christmas Edition, tra morbide coperte, luci soffuse e decorazioni natalizie che ricreano l’atmosfera dei grandi cult delle feste Gli interni del Bistrot Bertarelli 1894 vestiti a festa, con un arco illuminato di rami d’abete e sfere natalizie a incorniciare la sala Un momento di pausa conviviale durante La Merenda di Natale, tra cioccolata calda con panna, miscele aromatiche, mini burger, croque e pasticceria delle feste La Merenda di Natale servita al Bistrot Bertarelli 1894, con l’alzatina di sfiziosità dolci e salate, il mini panettone glassato, i biscotti decorati e la miscela Racconto di Natale firmata La Via del Tè

Fino al 20 dicembre, invece, il Bistrot Bertarelli 1894 ospita ogni pomeriggio La Merenda di Natale (su prenotazione), un percorso dolce e salato che abbina mini croque e mini cheeseburger a panettoncino milanese, biscotti decorati, cioccolateria e le miscele festive La Via del Tè (o un calice di Champagne). A completare il calendario è la rassegna cinematografica serale con menù e allestimenti ispirati ai grandi cult delle feste: dopo l’esordio con Vacanze di Natale ’83, in programma ci sono BIG (4 e 5 dicembre),Il Diario di Bridget Jones (11 e 12 dicembre) e Mamma ho perso l'aereo (18 e 19 dicembre).

Il Borro, Loro Ciuffenna (Ar)

A Il Borro, dicembre accende i vicoli del borgo medievale con luminarie e un fitto calendario di appuntamenti fino all’Epifania. Si parte dal 4 al 6 dicembre con La Corte in Festa (vin brulé, caldarroste e afternoon tea) e Cantine Aperte il 6, seguiti dai brunch al Tuscan Bistro (13 e 20 dicembre, 6 gennaio) e da Borgo in Festa nei weekend dal 18 dicembre al 6 gennaio al Vin Café, tra dolci, cioccolata calda e laboratori nelle botteghe artigiane.

L’atmosfera intima e raccolta dei salotti de Il Borro durante le festività, tra il calore del camino, l’albero illuminato e decorazioni natalizie La tavola delle feste apparecchiata per i pranzi e le cene conviviali, tra candele rosse, bacche invernali e rami di pino Uno scorcio serale del borgo medievale de Il Borro, con i vicoli in pietra e le botteghe artigiane illuminati dalle luci delle feste Veduta notturna del giardino all’italiana illuminato con sullo sfondo i profili del borgo medievale accesi dalle luminarie natalizie ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): L’atmosfera intima e raccolta dei salotti de Il Borro durante le festività, tra il calore del camino, l’albero illuminato e decorazioni natalizie La tavola delle feste apparecchiata per i pranzi e le cene conviviali, tra candele rosse, bacche invernali e rami di pino Uno scorcio serale del borgo medievale de Il Borro, con i vicoli in pietra e le botteghe artigiane illuminati dalle luci delle feste Veduta notturna del giardino all’italiana illuminato con sullo sfondo i profili del borgo medievale accesi dalle luminarie natalizie

Per Natale, dopo la Messa nella Chiesa di San Biagio, doppia proposta a tavola: il menu contemporaneo dello chef Andrea Godi all’Osteria del Borro e i sapori della tradizione toscana al Tuscan Bistro, seguiti il 26 dicembre dal Pizza Party di Santo Stefano al ristorante Pomario. Il 31 dicembre, dopo i cenoni all’Osteria e al Tuscan Bistro, la festa prosegue nell’antica Tinaia con musica dal vivo e open bar. Completano l’offerta i nuovi pacchetti soggiorno con Private Spa, cooking class e le formule esclusive per gruppi a Villa Il Borro.

Four Seasons Milano

Per le festività 2026 il Four Seasons Hotel Milano si trasforma nel paesaggio incantato del Grande Nord, tra alberi innevati, suggestioni glaciali, giochi di luce e fauna artica che avvolgono l’ingresso, la lobby, la Sala Camino, lo Stilla Bar e il ristorante Zelo.

L’allestimento natalizio della Sala Camino, dove le luci calde delle candele e degli alberi dialogano con installazioni glaciali, cervi bianchi e suggestioni nordiche Il percorso luminoso di Stilla Bar e della lobby, immersi in una foresta incantata di rami brinati, luci scintillanti e richiami al paesaggio polare La veranda del ristorante Zelo avvolta dall’atmosfera del Grande Nord, tra rami innevati illuminati, morbidi velli bianchi e sculture ispirate alla fauna artica Gli interni del ristorante Zelo trasformati per le festività 2026 in un paesaggio invernale immersivo tra betulle ghiacciate, luci soffuse e dettagli materici. Un momento della Merenda al Polo Nord, con il panettone artigianale di Stefano Trovisi accompagnato da creme, gelato soft, piccola pasticceria delle feste e i drink invernali di Stilla Bar La novità Degustazione d'Autore: il cofanetto che racchiude le due versioni da 500 grammi del panettone firmato Stefano Trovisi, il Tradizionale e la Special Edition Mango e Albicocca ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): L’allestimento natalizio della Sala Camino, dove le luci calde delle candele e degli alberi dialogano con installazioni glaciali, cervi bianchi e suggestioni nordiche Il percorso luminoso di Stilla Bar e della lobby, immersi in una foresta incantata di rami brinati, luci scintillanti e richiami al paesaggio polare La veranda del ristorante Zelo avvolta dall’atmosfera del Grande Nord, tra rami innevati illuminati, morbidi velli bianchi e sculture ispirate alla fauna artica Gli interni del ristorante Zelo trasformati per le festività 2026 in un paesaggio invernale immersivo tra betulle ghiacciate, luci soffuse e dettagli materici. Un momento della Merenda al Polo Nord, con il panettone artigianale di Stefano Trovisi accompagnato da creme, gelato soft, piccola pasticceria delle feste e i drink invernali di Stilla Bar La novità Degustazione d'Autore: il cofanetto che racchiude le due versioni da 500 grammi del panettone firmato Stefano Trovisi, il Tradizionale e la Special Edition Mango e Albicocca

Prosegue inoltre la Merenda al Polo Nord (dalle 10 alle 19) firmata dall’executive pastry chef Stefano Trovisi e dall’executive chef Fabrizio Borraccino: accanto alla celebre Alzatina dolce e salata, spazio a quattro cioccolate calde monorigine, ai drink invernali del bartender Alejandro Pellejero - tra vin brulé, Polar Punch e golden spicy latte - e al Panettone artigianale servito con creme e gelato soft. Lievitato oltre 56 ore, il panettone di Trovisi è disponibile anche da asporto nelle versioni Tradizionale, Special Edition Mango e Albicocca e nella box Degustazione d’Autore. Al ristorante Zelo, infine, menu dedicati per Vigilia, Natale e Capodanno.

Rome Cavalieri

Sospeso sulla Città Eterna, il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel celebra le feste tra riflessi dorati e decorazioni scintillanti. A dicembre, il salotto del Tiepolo Lounge anima i pomeriggi con il Christmas Afternoon Tea tra dolcetti a tema, lasciando poi spazio alle Timeless Christmas Vibes con cocktail e musica dal vivo. Il 24 dicembre, l’alta cucina firma la Vigilia sia a La Pergola, con il menu tristellato di Heinz Beck, sia nella Sala Belle Arti con le proposte marine di Nicholas Cuomo e i dessert di Dario Nuti, seguiti da degustazioni di cioccolato e distillati.

L'allestimento di Natale del Rome Cavalieri panettone artigianale delle feste, protagonista della proposta dolce del Rome Cavalieri tra dettagli dorati, cioccolato e omini di pan di zenzero Un momento conviviale al Ristorante Uliveto, dove l’accoglienza di sala incontra i grandi classici delle feste in tavola Un momento conviviale al Ristorante Uliveto, dove l’accoglienza di sala incontra i grandi classici delle feste in tavola ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): L'allestimento di Natale del Rome Cavalieri panettone artigianale delle feste, protagonista della proposta dolce del Rome Cavalieri tra dettagli dorati, cioccolato e omini di pan di zenzero Un momento conviviale al Ristorante Uliveto, dove l’accoglienza di sala incontra i grandi classici delle feste in tavola Un momento conviviale al Ristorante Uliveto, dove l’accoglienza di sala incontra i grandi classici delle feste in tavola