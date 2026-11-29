Nuove camere e suite con vista sulle Dolomiti, la riconferma della stella Michelin al ristorante Anna Stuben e un'offerta dedicata agli appassionati di sci per inaugurare la stagione invernale. Il Gardena Grödnerhof Gourmet Hotel & Spa di Ortisei (Bz) si prepara ad accogliere gli ospiti a dicembre, forte anche delle abbondanti nevicate degli ultimi giorni, che hanno già imbiancato i pendii della Val Gardena. Lo storico 5 stelle, affiliato a Relais & Châteaux e guidato da Hugo e Cinzia Bernardi, prosegue così il percorso di rinnovamento della struttura, mantenendo al centro della propria filosofia di ospitalità il benessere e la cultura della tavola.

Matteo Imbriani La reception del Gardena Grödnerhof

Gardena Grödnerhof, nuove camere e suite panoramiche

Le principali novità riguardano gli spazi dedicati al soggiorno. Nella primavera del 2026 sono state infatti ultimate le nuove camere “Superior deluxe” che, con una superficie di 50 mq, sono state concepite come vere e proprie junior suite. La distribuzione degli ambienti, l'ampio spazio riservato alla luce naturale, l'impiego di legni pregiati e la scelta di arredi su misura rispondono all'esigenza di garantire agli ospiti comfort e riservatezza, anche al rientro da una giornata trascorsa sulle piste.

Una delle “Superior deluxe” del Gardena Grödnerhof

Al rinnovamento delle camere si aggiunge la realizzazione delle “Suite chalet Seceda”, ospitate nel nuovo chalet adiacente all'edificio principale dell'albergo. Ciascuna sistemazione dispone di 75 mq, arredati secondo uno stile alpino contemporaneo che accosta materiali naturali e dotazioni moderne. Particolare rilievo assumono gli ampi balconi panoramici, affacciati sui tetti di Ortisei e sulle montagne circostanti, mentre un corridoio riscaldato collega lo chalet al corpo centrale dell'hotel, consentendo agli ospiti di accedere ai servizi della struttura senza dover uscire all'aperto.

La zona notte di una “Suite chalet Seceda” del Gardena Grödnerhof

Anna Stuben, confermata la stella Michelin per la cucina di Reimund Brunner

Proprio all'interno dello chalet, dove si è trasferito nel dicembre 2024, trova spazio anche l'Anna Stuben, il ristorante gastronomico dell'albergo che ha ottenuto la riconferma della stella nella Guida Michelin 2027, presentata lo scorso 12 novembre a Piacenza. Al timone della cucina dal 2011, lo chef altoatesino Reimund Brunner ha sviluppato negli anni una proposta fondata sulla ricerca intorno alla materia prima, sulla precisione tecnica e sulla creatività. A completare l'esperienza gastronomica è il lavoro del direttore di sala e sommelier Egon Perathoner, cui è affidata anche la cura degli abbinamenti enologici. L'offerta dell'albergo comprende inoltre il Ristorante Gardena, il Ristorante 4 Sajons e la Lounge & Bar, con proposte pensate per accompagnare gli ospiti nei diversi momenti della giornata.

Alex Moling La sala del ristorante stellato Anna Stuben Alex Moling La sala del Ristorante Gardena Beatrice Pilotto La sala del Ristorante 4 Sajons ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La sala del ristorante stellato Anna Stuben La sala del Ristorante Gardena La sala del Ristorante 4 Sajons

Inverno in Val Gardena: dalle prime sciate ai mercatini di Natale

Per chi sceglie la Val Gardena soprattutto per lo sci, invece, l'inizio della stagione sarà accompagnato dalla promozione “Dolomiti Superpremière”, valida dal 4 al 19 dicembre, che permetterà di usufruire di condizioni vantaggiose per le prime giornate sulla neve. Al rientro dalle piste, gli ospiti potranno dedicarsi al recupero fisico negli ambienti della Gardena Spa, che dispone di piscine, spazi riservati al relax e aree attrezzate per il fitness, inseriti in un contesto architettonico caratterizzato dall'impiego di materiali naturali.

Gaia Panozzo La sauna del Gardena Grödnerhof Fiorenzo Calosso La piscina interna del Gardena Grödnerhof La promozione Dolomiti Superpremière offre condizioni vantaggiose per sciare dal 4 al 19 dicembre ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La sauna del Gardena Grödnerhof La piscina interna del Gardena Grödnerhof La promozione Dolomiti Superpremière offre condizioni vantaggiose per sciare dal 4 al 19 dicembre