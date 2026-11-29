Nel ponte dell'Immacolata, dal 5 all'8 dicembre 2026, il borgo di Santa Massenza (Tn), nella Valle dei Laghi, ospita la diciottesima edizione de La Notte degli Alambicchi accesi. Il paese detiene la più alta concentrazione in Italia di distillerie a conduzione familiare e per quattro giorni apre i propri spazi produttivi a un format itinerante promosso dall'Associazione culturale Santa Massenza Piccola Nizza de Trent con il sostegno di Trentino Marketing, Garda Trentino e Istituto Tutela Grappa del Trentino.

visitatori con radiocuffie ascoltano il racconto dal vivo all'interno di una distilleria di Santa Massenza durante il percorso itinerante tra gli impianti in rame

I partecipanti avanzano suddivisi in gruppi muniti di radiocuffie, guidati dalla voce narrante di Patrizio Roversi attraverso cinque tappe operative: Giovanni Poli, Casimiro, Distilleria Francesco, Giulio & Mauro e Maxentia. All'interno di ogni laboratorio, attori professionisti recitano scene dedicate ai retroscena della lavorazione, alle memorie di famiglia e al ricambio generazionale tra chi conduce l'impresa. L'impostazione del racconto punta a restituire spessore a un mestiere secolare mantenendo un taglio accessibile anche a chi ha poca familiarità con i distillati.

Grappe trentine, origini storiche e "turbinio" finale

Ogni tappa abbina il racconto a una degustazione mirata di grappa trentina, includendo produzioni da Nosiola, Rebo e Vino Santo. Le etichette seguono il disciplinare dell'Istituto Tutela Grappa del Trentino, basato su vinacce fresche locali e distillazione a bagnomaria in alambicchi discontinui, mentre l'itinerario culmina in piazza con il "turbinio" conclusivo.

Il racconto del mestiere e della lavorazione prende forma accanto ai caldaioli in rame e alla strumentazione di distillazione

La formula affonda le radici nei ritmi notturni imposti in passato da un'imposta forfettaria di origine austroungarica che spingeva a concentrare il lavoro continuo sull'impianto. L'organizzazione evidenzia come "le lunghe notti trascorse un tempo dai distillatori al lavoro" fossero anche momenti di scambio e socialità attorno all'alambicco, un clima che il programma ripropone oggi nel solco del filò e del bicchiere condiviso.

Date, orari, punti ristoro e prenotazioni

Il calendario 2026 prevede sette repliche complessive: sabato 5, domenica 6 e lunedì 7 dicembre alle 17.00 e alle 21.00, oltre a martedì 8 dicembre alle 17.00. Lungo il percorso sono attivi due punti ristoro presso l'Antica Distilleria Giovanni Poli e l'Agricola Francesco.

Dettaglio di un oblò e delle valvole su un impianto in rame all'interno della distilleria, tra i protagonisti visivi dell'itinerario