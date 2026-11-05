L'hotel per famiglie in Alto Adige dove anche mamma e papà trovano tempo per sé

Una vacanza in famiglia può essere anche l'occasione per concedersi qualche ora di tranquillità, mentre i bambini si divertono con attività pensate per la loro età. È su questo equilibrio che punta l'AKI Family Resort Plose, cinque stelle del gruppo Adler Spa Resorts & Retreats situato a Meluno, a 5 chilometri da Bressanone (Bz), in Alto Adige. Qui, a 1000 metri di altitudine, tra i boschi della Plose e con una vista sulla Valle d'Isarco, il soggiorno si divide fra esperienze da condividere con i figli e momenti riservati ai genitori. Il resort dispone infatti di un'area benessere per tutta la famiglia e di una spa per soli adulti immersa nel bosco, dove ci si può ritagliare del tempo per sé. Una proposta che acquista un fascino particolare in autunno, quando il paesaggio circostante cambia colore e le temperature più fresche invitano a cercare il calore delle saune.

Uno degli edifici dell'AKI Family Resort Plose che ospitano le suite

Una spa nel bosco riservata agli adulti

Il percorso benessere comprende una sauna finlandese panoramica, con temperature comprese tra gli 80 e gli 85 gradi, dalla quale è possibile osservare il bosco, e una sauna alle erbe che, con i suoi 60-65 gradi, offre un'alternativa a temperature più contenute. Dopo il calore delle saune, chi lo desidera può immergersi nella vasca di acqua fredda, mantenuta tra i 7 e i 10 gradi, oppure accomodarsi nell'area relax con camino. La posizione della spa permette inoltre di trascorrere queste ore lontano dagli spazi più frequentati dalle famiglie, con il paesaggio della Plose che accompagna l'esperienza anche dall'interno.

La spa per soli adulti immersa nel bosco

Per chi preferisce dedicare più tempo al benessere, la struttura mette a disposizione 7 cabine per i trattamenti e i massaggi firmati Adler. Le proposte sono rivolte sia a chi desidera trascorrere qualche ora individualmente sia alle coppie che vogliono condividere un trattamento durante il soggiorno. Del resto, come detto, la possibilità di alternare il tempo con i figli a quello riservato agli adulti è uno degli aspetti attorno ai quali è organizzata l'ospitalità dell'AKI. Il resort garantisce oltre 80 ore settimanali di assistenza ai bambini, a partire dai 30 giorni di età, attraverso un programma educativo che comprende attività all'aperto e laboratori creativi. In questo modo, mentre i più piccoli partecipano alle iniziative organizzate dalla struttura, i genitori possono usufruire degli spazi benessere a loro dedicati.

L'AKI Family Resort Plose mette a disposizione 7 cabine per i trattamenti e i massaggi firmati Adler

Piscine, scivoli e benessere da condividere in famiglia

Il soggiorno, naturalmente, prevede anche numerose occasioni per trascorrere del tempo insieme. Nel corpo centrale dell'hotel si trova il “Mondo Acque AKI”, un'area che riunisce piscine interne ed esterne riscaldate, vasche dedicate ai bambini, giochi d'acqua e tre scivoli. Gli ambienti sono pensati per accogliere ospiti di età diverse, così che ogni famiglia possa organizzare la giornata secondo le proprie esigenze. Accanto alle piscine è presente anche una spa familiare, dove i bambini possono avvicinarsi alle esperienze tipiche dei centri benessere attraverso ambienti con temperature più moderate rispetto a quelle riservate agli adulti.

L'esterno del “Mondo Acque AKI”

In particolare, la spa family comprende un bagno di vapore alle essenze, con una temperatura di 40 gradi, e una sauna al fieno che raggiunge i 50-55 gradi. A completare il percorso ci sono le fontane di ghiaccio, che introducono anche i più piccoli all'alternanza tra caldo e freddo. Si tratta di spazi che ampliano le possibilità di utilizzo dell'area wellness, affiancando alle piscine e agli scivoli un'esperienza da vivere insieme ai genitori. La presenza di due zone benessere distinte consente quindi di scegliere, durante la stessa vacanza, se trascorrere qualche ora in famiglia oppure approfittare degli ambienti riservati agli adulti.

Escursioni, attività per bambini e cucina alpina

Oltre alle attività acquatiche, una parte importante dell'offerta riguarda il rapporto con il territorio. La posizione del resort, su un grande prato a circa 1000 metri di quota, permette di raggiungere facilmente gli ambienti naturali della Plose e di organizzare giornate all'aria aperta. Il programma comprende escursioni guidate e tour in e-bike, ai quali si aggiungono le attività educative rivolte ai bambini, con particolare attenzione al movimento e alla scoperta dell'ambiente circostante. In autunno, inoltre, i boschi assumono le tonalità tipiche della stagione, offrendo uno scenario diverso rispetto ai mesi estivi. Per le famiglie che preferiscono rimanere in struttura sono invece disponibili aree gioco interne ed esterne, oltre ai laboratori creativi previsti dal programma di intrattenimento.

I bambini possono partecipare ad attività educative, laboratori creativi e giochi all'aperto Il ristorante dell'AKI Family Resort Plose Una delle suite dell'AKI Family Resort Plose ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): I bambini possono partecipare ad attività educative, laboratori creativi e giochi all'aperto Il ristorante dell'AKI Family Resort Plose Una delle suite dell'AKI Family Resort Plose