Muscat si arricchisce di un nuovo punto di riferimento per il settore ricettivo d'alta gamma con l'inaugurazione del Tivoli LA VIE Muscat Hotel & Residences. La struttura segna l'ingresso del brand Tivoli Hotels & Resorts nella capitale dell'Oman, integrando ospitalità di lusso, benessere e sport all'interno del rinomato complesso LA VIE a Madinat Al Irfan.

L'architettura contemporanea ed elegante dell'esterno del Tivoli LA VIE Muscat Hotel & Residences

Situato in una posizione strategica a 10 minuti dall'Aeroporto Internazionale di Muscat e a circa 25 minuti dai principali luoghi d'interesse storico e culturale, l'edificio propone una sintesi tra design contemporaneo ed elementi distintivi dell'artigianato omanita.

Camere, suite e appartamenti per soggiorni di lusso a Muscat

L'offerta ricettiva comprende 79 camere e suite affiancate da 21 appartamenti con servizi alberghieri, ideati per soddisfare le esigenze sia di viaggi brevi sia di lunghi soggiorni di lavoro o in famiglia. Le sistemazioni spaziano dalle opzioni Superior e Deluxe fino alle Junior Suite e alle suite con una camera da letto, la maggior parte delle quali affacciate sui fairway del campo da golf.

Gli ampi spazi della Junior Golf View Suite del Tivoli LA VIE Muscat

L'alloggio di punta è la Suite Presidenziale di 160 metri quadrati, dotata di due camere da letto e viste panoramiche sulla città. Gli ambienti interni integrano dotazioni tecnologiche moderne come dispositivi Dyson e macchine per il caffè SMEG, arricchiti da dettagli di accoglienza quali i cioccolatini Läderach e la linea di prodotti da bagno Amouage, storica maison di profumi dell'Oman.

Ristorazione d'autore e lounge bar nel complesso LA VIE

La proposta gastronomica copre diversi format pensati per ospiti residenti e visitatori esterni. Il ristorante SOLÉ propone un menu basato sulla cucina mediterranea e mediorientale stagionale attivo dalle 06:30 alle 23:00, affiancato da una lounge informale per pause diurne. Sul rooftop si trova invece SEEN by Olivier Muscat, format firmato dallo chef Olivier da Costa che abbina viste panoramiche a sapori d'ispirazione internazionale.

La terrazza panoramica e il lounge bar all'aperto di SEEN by Olivier Muscat con vista sulla capitale e sul LA VIE Country Club L'elegante sala interna con vista sul tramonto cittadino di SEEN by Olivier Muscat I taco gourmet d'ispirazione fusion serviti a lume di candela al ristorante SEEN by Olivier Muscat Gli ampi e luminosi spazi interni del ristorante SOLÉ al Tivoli LA VIE Muscat Una creazione culinaria d'autore firmata dal ristorante SEEN by Olivier Muscat ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La terrazza panoramica e il lounge bar all'aperto di SEEN by Olivier Muscat con vista sulla capitale e sul LA VIE Country Club L'elegante sala interna con vista sul tramonto cittadino di SEEN by Olivier Muscat I taco gourmet d'ispirazione fusion serviti a lume di candela al ristorante SEEN by Olivier Muscat Gli ampi e luminosi spazi interni del ristorante SOLÉ al Tivoli LA VIE Muscat Una creazione culinaria d'autore firmata dal ristorante SEEN by Olivier Muscat

Completano l'offerta The Nineteenth Sports Bar and Cigar Vault, spazio affacciato sul campo da golf dedicato ai grandi eventi sportivi con selezione di cocktail e sigari, e il Rooftop Infinity Pool Bar, orientato al relax e ai pasti leggeri. La proposta gastronomica vedrà un ulteriore ampliamento entro la fine del 2026 con l'inserimento del ristorante giapponese Benihana con cucina teppanyaki e del concept casual The Coffee Club.

Anantara Spa e strutture sportive al LA VIE Country Club

L'area benessere introduce a Muscat la prima Anantara Spa della città, con percorsi che uniscono le tecniche di massaggio thailandese ai rituali tradizionali locali. L'offerta per il tempo libero è completata da un centro fitness con attrezzature Technogym e dalla piscina a sfioro panoramica posizionata sul rooftop.

Il campo da golf da campionato a 18 buche del LA VIE Country Club Vista aerea della piscina a sfioro sul rooftop del Tivoli LA VIE Muscat Hotel & Residences affacciata sul campo da golf La lounge adiacente al ristorante SOLÉ presso il Tivoli LA VIE Muscat ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Il campo da golf da campionato a 18 buche del LA VIE Country Club Vista aerea della piscina a sfioro sul rooftop del Tivoli LA VIE Muscat Hotel & Residences affacciata sul campo da golf La lounge adiacente al ristorante SOLÉ presso il Tivoli LA VIE Muscat

Gli ospiti dispongono inoltre dell'accesso diretto al campo da golf a 18 buche del LA VIE Country Club. La struttura, progettata da Paul Thomas e gestita dal network Troon, comprende un'area di pratica con tecnologia driving range Toptracer.

Spazi eventi e sale meeting a Madinat Al Irfan

Per l'ambito congressuale e privato, l'hotel mette a disposizione l'area Juman Ballroom, capace di accogliere fino a 520 persone. La sala è fornita di un maxischermo Led di 18x7 metri e impianti audiovisivi integrati per congressi, serate di gala e cerimonie. Completano l'area meeting tre sale conferenze con luce natural destinate a riunioni aziendali e workshop.

La Juman Ballroom del Tivoli LA VIE Muscat

La rete internazionale di Tivoli Hotels & Resorts

Fondata a Lisbona nel 1933, la catena Tivoli Hotels & Resorts raggiunge con questa apertura la quota di 22 strutture su scala globale, espandendosi in Medio Oriente dopo le recenti inaugurazioni del Tivoli Kopke Porto Gaia in Portogallo e del Tivoli Palazzo 1880 Lecce in Italia. La posizione dell'hotel facilita il raggiungimento delle principali attrazioni del territorio, tra cui la Grande Moschea del Sultano Qaboos, la Royal Opera House Muscat, il Souq di Mutrah e l'arcipelago delle Isole Daymaniyat.